Espetáculo ‘Os Mequetrefe’, do grupo Parlapatões, está entre as dicas infantis para o fim de semana

+ Inspirada na obra de Edward Lear, ilustradore poeta inglês, Os Mequetrefe conta a história de quatro palhaços – todos eles chamados Dias – que mostram ao público a divertida jornada de um dia totalmente ‘nonsense’. Do despertar até a hora de dormir, eles abordam diferentes maneiras de encarar a vida, a partir de situações comuns, sempre provocando muita confusão.

A montagem é do grupo Parlapatões e tem roteiro de Hugo Possolo e direção de Alvaro Assad. As apresentações fazem parte da programação do 3° Festival de Humor do Teatro MorumbiShopping. Teatro MorumbiShopping. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb. (19), 16h; dom. (20), 15h. R$ 60.

+ Para comemorar o quinto centenário do legado de Leonardo Da Vinci, a galeria Urban Arts convida os pequenos para uma oficina artística gratuita, desafiando os participantes a criarem suas próprias versões de uma das pinturas mais famosas do mundo, a ‘Mona Lisa’. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.984, Jd. América, 3086-0002. Sáb. (19), 15h/18h. Grátis.

+ O Grupo Triii fará um show interativo para toda a família em uma praça da Vila Buarque, como parte da programação do evento Pé de Letras – parceria do Sesc Consolação com a Biblioteca Monteiro Lobato. No repertório, canções tradicionais brasileiras e composições autorais do grupo, como ‘A E I O U’, ‘O Tomate e o Caqui’, ‘Vira Virou’ e ‘Pão, Pão, Pão’. Pça. Rotary, s/nº, V. Buarque. Sáb. (19), 16h. Grátis.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.





CIRCO

Entre Pontes e Muros

Como parte do projeto Palhaço Sem Fronteiras Brasil, o espetáculo propõe reflexões a partir das divisões de terras, em uma história sobre quatro palhaços em fuga. 50 min. Livre. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. São Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Dom. (20), 16h. Grátis.

Rosa Pequena, Vida de Circo

Dirigido por Bruno Rudolf e idealizado por Erica Stoppel, o espetáculo apresenta o universo circense a partir da vida de Rosa, uma boneca em tamanho real que sonha em voar. 60 min. Livre. Sesc Bom Retiro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Campos Elísios, 3332-3600. Dom. (20), 12h. R$ 5/R$ 17. Até 17/11.

DANÇA

A Mochileira do Espaço

Novo trabalho infantojuvenil do Núcleo Tentáculo, o espetáculo tem coreografia e direção de Liliane de Grammont e roteiro e trilha sonora do músico e maestro Ed Côrtes. A peça aborda consumo consciente, reutilização de materiais e bullying dentro das escolas. 50 min. Livre. Funarte (50 lug.). Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. Sáb. (19) e dom. (20), 16h. Grátis.

MÚSICA

Conto de Casa

A artista Carol Levy apresenta um show com muita interatividade com o público. O palco representa a casa da personagem, que convida a plateia a usar a imaginação para ajudá-la a contar sua história. 70 min. Livre. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 6ª e dom., 17h; sáb, 15h e 17h. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h). Até 27/10.

Mundo Aflora

Com Angelo Mundy e Flora Poppovic, o show de lançamento do disco da dupla apresenta repertório inspirado na diversidade dos povos do mundo. 90 min. Livre. Casa Natura Musical (360 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 3031-4143. Dom. (20), 16h. R$ 70/R$ 100.

TEATRO

A Cidade de Dentro

O espetáculo infantil da República Ativa de Teatro integra a mostra Sonhos em Tempos de Guerra e aborda os conflitos e os reflexos da má gestão de uma grande metrópole. 45 min. Livre. Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.). Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até 27/10.

O Flautista de Hamelin

Do grupo Furunfunfum, a peça acompanha um flautista, personagem que promete livrar uma cidade de uma infestação de ratos. O grupo faz uma sessão inclusiva para deficientes auditivos e visuais no sábado (19), às 17h30. 60 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 40. Até 27/10.

A Menina que Ri

Com direção de Maciel Silva, a peça conta a história de uma garota que mantém a vida de sua aldeia, sua floresta e seu povo. A aventura começa quando o bruxo Shakespeare rouba as histórias. 45 min. Livre. Teatro Itália (292 lug.). Av. Ipiranga, 344, República, 3255-1979. Sáb., 16h.; dom., 14h. R$ 40. Até 27/10.