Espetáculo ‘O Pequeno Príncipe’ é uma das atrações infantis para o fim de semana em SP

+ Misturando técnicas de teatro com luz negra e manipulação de bonecos, O Pequeno Príncipe apresenta uma nova versão do clássico escrito pelo aviador francês Antoine de Saint-Exupéry, publicado em 1943 e traduzido em mais de 220 idiomas e dialetos.

Morador do asteroide B-612, junto de uma rosa, alguns baobás e três vulcões, o Pequeno Príncipe sai de seu mundinho para se aventurar por novos mundos, pegando carona numa revoada de pássaros.

Depois de visitar diversos planetas e de ser apresentado a personagens muito curiosos, ele acaba caindo no planeta Terra, no deserto do Saara. Lá ele conhece o narrador, que acabara de sofrer um acidente de avião. 50 min. Livre. Teatro Folha (305 lug.). Av. Higienópolis, 618, piso 2, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 25/8.

+ Inspirado no livro homônimo É Tudo Família!, da autora alemã Alexandra Maxeiner, o espetáculo infantojuvenil traz a história de Davi, Lucas, Lucinha e Júlia, todos com nove anos e uma difícil missão: responder objetivamente “o que é família” em forma de seminário, na frente dos colegas de classe e de um professor muito bravo. Com Catarsis Produções. 60 min. Livre. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 23/3.

+ A Banda Bloquinho convida toda a família para uma animada folia com o evento Alegria para

todos! Bloquinho na Praça! A programação terá oficinas de criação de adereços, de maquiagem e pintura, de bonecões e pernaltas. Além de apresentação da Banda Alana e, claro, do tradicional desfile do Bloquinho, com um repertório selecionado para agradar adultos e crianças. Livre. Praça Rosa Alves da Silva, V. Mariana. Dom. (10), 9h/14h. Grátis.

CINEMA

Divercine

Com pipoca gratuita, o programa do Sesc Campo Limpo exibe filmes infantis aos domingos. Esta edição tem sessão de ‘A Bailarina’, animação dirigida por Eric Summer e Éric Warin, com a história de Félicie, menina órfã apaixonada pela dança que foge até Paris para realizar o sonho de ser bailarina. 89 min. Livre. Sesc Campo Limpo. Tenda Multiuso. R. Nossa Sra. do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Dom. (10), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

CIRCO

Choque Rosa

O espetáculo do Circo di SóLadies mistura cenas de circo com músicas e poesia para falar sobre igualdade de gênero de forma lúdica. Na trama, o sumiço de Maria faz com que quatro palhaças se aventurem em busca da amiga no temido local chamado ‘fora’, onde mulheres não devem ir. 55 min. Livre. Sesc Pompeia. Deck Solarium. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom., 16h. Grátis. Até 24/3.

TEATRO

O Dia em Que a Minha Vida Mudou por Causa de um Chocolate Comprado nas Ilhas Maldivas

Inspirada no livro de Keka Reis, a montagem marca a estreia de Thaís Medeiros como diretora. O enredo é composto pelos jovens Mia, Bereba e Jade, estudantes do 6º ano do ensino fundamental. Ao encontrar um bilhete debaixo de sua carteira, Mia se tranca no banheiro para decidir o que fazer e percebe que nada mais será como antigamente. 55 min. 6 anos. Sesc Pinheiros. Teatro (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Estreia dom. (10). Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até 14/4.

Pedro e Quim

O espetáculo narra a história de amizade entre dois irmãos, que precisam lidar com a realidade de uma perseguição. A montagem da Cia. Paideia de Teatro é inspirada na história real de uma família judia alemã que fugiu para o Brasil em 1938. Dir. Amauri Falseti. 60 min. 6 anos. Itaú Cultural. Sala Multiuso (70 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. e dom., 15h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 17/3.

PASSEIOS

Mercado Místico

A feira reúne mais de 150 expositores de produtos esotéricos, como cristais, baralhos e velas, além de roupas, artesanato e acessórios. A programação também conta com apresentações artísticas, com dança cigana, indiana e tribal. Club Homs. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro, 3289-4088. Sáb. (9) e dom. (10), 10h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/MercMist

Hopinight

Comandado pelo DJ Gabriel Boni, o evento organiza no parque Hopi Hari uma festa com tema especial durante a noite, inspirada nos 50 anos do homem na Lua. A apresentação começa às 18h30 e terá uma réplica da nave Apollo 11. Além da programação principal, outras áres do complexo também reúnem algumas atrações: no Saloon, tem o show ‘O Forasteiro’, às 13h e às 14h; em Aribabiba, os fãs de super-heróis podem tirar fotos com o Batman sempre às 13h30 e às 14h30; no mesmo local, às 13h45 e às 14h45, é a vez do personagem Coringa. Hopi Hari. Rod. dos Bandeirantes, km 72, Vinhedo, 4210-4000. 6ª (8), 18h30. R$ 79,90/R$ 109,90. Inf.: www.hopihari.com.br