Espetáculo infantil ‘Tatá – O Travesseiro’ estreia no Teatro do Sesi; confira outras dicas

+ A Artesanal Cia. de Teatro apresenta Tatá – O Travesseiro, um espetáculo que utiliza a linguagem do teatro de animação, com uso de bonecos, máscaras e também de sombras, para contar uma história quase que totalmente narrada ‘em off’.

No enredo, Lipe é um menininho tímido que tem seu travesseiro Tatá como melhor amigo. Formando uma dupla inseparável, eles adoram uma boa aventura, em sonhos empolgantes e muito animados. Porém, certo dia, Tatá desaparece e o menino embarca numa incrível jornada para resgatar seu melhor amigo, enfrentando e vencendo medos com sua imaginação. 55 min. Livre. Teatro do Sesi. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 14h. Grátis (reservas pelo site: www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 21/7.

+ O espaço de aprendizagem criativa Mundo Maker promove oficinas criativas de Páscoa, com direito a construção de brinquedos e caça aos ovos. Por cada participante da atividade, será doado um ovo de chocolate para uma instituição parceira. A ação ocorre em suas três unidades: Vila Madalena (R. Aspicuelta, 345, 93807-2345); Berrini (R. Jaceru, 225, 3181-4682); e Vila Leopoldina (R. Guaipá, 1.211, 94507-0766). 5 a 10 anos. Sáb. (13), 9h/12h. R$ 20/R$ 40.

+ A série Aprendiz de Maestro, do projeto TUCCA, apresenta Fígaro, Lá. Inspirado na ópera ‘O Barbeiro de Sevilha’, de Rossini, o espetáculo apresenta às crianças o universo da música clássica. O enredo conta as trapalhadas de Fígaro, um faz-tudo que tenta ajudar o Conde Almaviva a se aproximar de sua amada, Rosina, mantida trancada num quarto pelo malvado Dom Bartolo. Livre. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (13), 11h. R$ 55/R$ 95.

CIRCO

Circo Caravana

Da Caravana Tapioca, o excêntrico casal de artistas viajantes Cavaco e Nina apresenta um espetáculo de variedades circenses com atrações como um faquir encantador de serpentes, a mulher mais forte do mundo e a foca equilibrista. Sesc Bom Retiro. Praça de Convivência. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (13), 18h. Grátis.

TEATRO

Achados e Perdidos

O espetáculo, dirigido por Carlos Canhameiro, é uma adaptação da obra de Oliver Jaffers. A história retrata um garoto que encontra um pinguim na porta de sua casa e inicia uma pequena jornada para devolvê-lo à sua terra natal. 50 min. Livre. Sesc Vila Mariana. Auditório (120 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom., 15h. R$ 5/R$ 17. Até 26/5.

Escondida

O espetáculo da Cia. Auspiciosa é dirigido por Cristiana Ceschi e acompanha a trajetória de uma menina que acorda num reino onde nada tem nome. Sem saber como foi parar ali, ela descobre um garoto e uma bruxa e recebe deles três tarefas impossíveis como condição para se lembrar da história. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 21/4.

Festival Imago 20

Conhecida pelo trabalho de teatro negro para crianças, a Cia. Imago celebra 20 anos com um festival que exibe alguns sucessos de sua trajetória. Neste mês, até 28/4, é a vez de ‘Pedro e o Lobo’, espetáculo que remete ao conto do corajoso menino que tenta capturar o lobo na floresta para salvar seus amigos bichos. 50 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 28/4.

Meu Jardim

Com direção de Luiz André Cherubini e Sandra Vargas, o teatro para bebês tem como cenário um deserto, onde um viajante decide criar seu jardim. Com elementos visuais e sonoros inspirados na cultura brasileira, a montagem aborda temas como esperança, cuidado e amor. 50 min. 0 a 3 anos. Sesc Consolação. Espaço Beta (40 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (13), 14h e 16h. R$ 3/R$ 10.

O Pequeno Príncipe

Misturando técnicas de teatro com luz negra e manipulação de bonecos, o espetáculo apresenta uma nova versão do clássico escrito pelo aviador francês Antoine de Saint-Exupéry, publicado em 1943. Morador do asteroide B-612, o Pequeno Príncipe sai de seu mundinho e pega carona numa revoada de pássaros. Após visitar diversos planetas, ele acaba caindo no planeta Terra, onde conhece o narrador, que acabara de sofrer um acidente de avião. 50 min. Livre. Teatro Folha (305 lug.). Av. Higienópolis, 618, piso 2, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 25/8.

Quando Eu Morrer, Vou Contar Tudo a Deus

Do coletivo O Bonde, o espetáculo conta a história do menino Abou, refugiado negro encontrado em uma mala de viagem tentando entrar em Ceuta, cidade autônoma da Espanha. A imaginação fértil do personagem e sua curiosidade tornam menos penosa a longa viagem rumo à Europa. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (13) e dom. (14), 12h. R$ 6/R$ 20.

Vamos Comprar um Poeta

O musical infantojuvenil retrata uma cidade inventada onde todos vivem uma vida materialista e racional, até o dia em que uma menina propõe ao pai a compra de um poeta, já que as famílias têm artistas no lugar de animais de estimação. Dir. Duda Maia. 60 min. Livre. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 30. Até 31/8.

Wakatta-Gensô

No espetáculo de mágica, Amino, que só fala japonês, apresenta 15 números durante a performance, incluindo elementos da cultura japonesa e referências tecnológicas. 50 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 40. Até 5/5.

