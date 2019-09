Espetáculo infantil inspirado em álbum de Toquinho estreia em São Paulo; confira outras dicas

+ Inspirado no álbum homônimo do cantor e compositor Toquinho, o musical Casa de Brinquedos conta a história de um adulto que perde o prazer de viver e só pensa em ganhar dinheiro. Em seu caminho, surge a tal casa de brinquedos e, dentro dela, vivem pequenos objetos de seu passado, que farão de tudo para que ele mude de ideia.

Costurando dramaturgia e música, a peça traz nove canções interpretadas ao vivo pelos atores. Ao explorar lembranças de um passado repleto de brincadeiras e momentos felizes, o texto leva o público a refletir que a criança que existe em cada um de nós jamais pode ser esquecida. A direção é de Carla Candiotto. Livre. Teatro Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca 569, Consolação, 3472-2229. Sáb., 16h; dom., 15h. R$ 80. Até 27/10.

O Museu da Energia celebra o Dia da Árvore com uma oficina a partir de materiais recicláveis. Nela, as crianças vão montar um pequeno terrário, além de aprender mais sobre ecossistemas e ciclos ecológicos. A atividade ainda conta com uma visita à horta comunitária do museu. Cada visitante deverá levar potes de vidro ou plástico, que serão aproveitados como suportes. A partir de 5 anos. Al. Nothmann, 184, Campos Elísios, 3224-1489. Sáb. (21), 14h. Grátis (inscrições pelo e-mail: saopaulo@museudaenergia.org.br).

As atrações acima são dicas do site bora.aí.





MUSEU

Museu da Imaginação

Este mês, o museu conta com oficinas com temática ambiental. Neste sábado (21), das 11h30 às 17h30, tem a ‘Barquinho de Papel’, que ensina as crianças a criar e customizar seus próprios barcos. R. Ricardo Cavatton, 251, Lapa, 2645-7590. 10h/17h (sáb. e dom., 10h/ 18h; fecha 2ª). R$ 35/R$ 65.

TEATRO

História do Brasil

A montagem infantil da Cia. Viradalata representa, de forma lúdica e musical, os principais acontecimentos históricos do Brasil. O espetáculo narra desde a chegada de Pedro Álvares Cabral até os dias atuais. 70 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom, 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 29/9.

MiriM

Na mostra de teatro, espetáculos são apresentados na área externa do CCBB. A primeira montagem da programação é ‘Ovelha Negra’, da Cia. PeQuod, aos sábados e domingos, às 15h30, até 29/9. Com música ao vivo e técnica de teatro de bonecos, o enredo explora o uso da expressão ‘ovelha negra’, normalmente reservada a tudo o que é considerado diferente. A mostra continua até 15/12, com peças como ‘Pedro Malasartes e O Couro Misterioso’ (de 4 a 20/10) e ‘Era Uma Vez: Contos, Lendas e Cantigas’ (de 1º a 20/11). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb. e dom., 15h30. Grátis.