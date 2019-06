Espetáculo da Cia. Barbixas está entre as dicas teatrais da semana

Clássicos do Improviso Mundial. Até no título do novo espetáculo a Cia. Barbixas – de Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna – faz piada. Nos 15 anos do grupo, a ideia é interpretar cenas clássicas e… inéditas. 60 min. 12 anos. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. (29), 21h; dom. (30), 20h. R$ 40/R$ 80.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS

Terror e Miséria no Terceiro Milênio – Improvisando Utopias

O Núcleo Bartolomeu de Depoimentos encena peça que usa hip hop e parte de obra Brecht para refletir sobre questões políticas atuais. 120 min. 14 anos. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Estreia 6ª (28). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 6/R$ 20. Até 28/7.

Café com Trauma

O Teatro Décio de Almeida, que, em setembro, passa a ser o Centro Cultural da Diversidade, começa, já neste mês, a destacar, em sua programação, a cena LGBT. Entre as atrações, a Cia. Canastra une realidade e ficção nesta peça inspirada em relatos pessoais das drags Alexia Twister, Athena Leto, Dinamyte Pangalática, Mercedez Vulcão e Thelores. 70 min. 14 anos. R. Lopes Neto, 206, Itaim Bibi, 96705-5607. Estreia sáb. (29). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 21/7.

Uma Canção de Amor

Com direção de Gustavo Ferreira e Rodolfo García Vázquez, a peça parte da vida e da obra do francês Jean Genet para mostrar dois presidiários que criam reflexões sobre a vida e o amor. Com Henrique Mello e Roberto Francisco. 60 min. 16 anos. Satyros Um (70 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 214, Consolação, 3258-6345. Estreia dom. (30). Dom., 19h. R$ 30.

As Mil e Uma Noites

O Teatro Voador Não Identificado apresenta, a cada sessão, uma história contada por Sherazade no livro original, unindo-a com depoimentos atuais de refugiados árabes. Dir. Leandro Romano. 180 min. 16 anos. Sesc Avenida Paulista. Arte II (60 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Estreia 4ª (3). 3ª a sáb., 20h; dom. e fer., 17h. R$ 9/R$ 30. Até 14/7.

Stonewall 50 – Uma Celebração Teatral

Nos 50 anos das revoltas do Bar Stonewall, em Nova York, consideradas o marco da luta pelos direitos LGBT, Thiago Mendonça apresenta solo em que fala de experiências pessoais e recupera a história da luta por direitos civis. Dir. Renato Farias. 60 min. 16 anos. Estação Satyros (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 134, Consolação, 3258-6345. Estreia 6ª (28). 6ª e sáb., 23h30. R$ 40. Até 27/7.

Urbana

Com elementos circenses, o solo de Glaucy Fragoso traz histórias em que a cidade e o indivíduo aparecem em desordem. 68 min. 16 anos. Espaço Parlapatões (90 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Estreia 5ª (4). 5ª, 21h. R$ 30. Até 25/7.