Shows, filmes e bares que celebram o Dia Internacional da Mulher

As Bahias e a Cozinha Mineira

As vocalistas transexuais Assucena Assucena e Raquel Virgínia integram o grupo que celebra o Dia Internacional da Mulher em show com a participação de Luedji Luna. O repertório do álbum ‘Bixa’ (2017) dá o tom da apresentação. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (8), 21h30 (abertura, 20h). R$ 40/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Boteco São Bento

No dia especial, as duas unidades do boteco fazem promoção de ‘double gim’: quem pedir um ‘Gin & Tonic’ (R$ 30,90) ganha outro drinque, que leva gim Tanqueray, água tônica e uma flor comestível, do tipo Cravina. R. Mourato Coelho, 1.060, V. Madalena, 3817-5296. 12h/2h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ceumar

A cantora convida Lívia Mattos e a percussionista Dani Zulu em show cujo repertório é dedicado a compositoras brasileiras. Elas também apresentam músicas próprias. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (8), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cida Moreira

A cantora e atriz faz show de voz e piano, recuperando o formato que a lançou em 1981, ano do álbum ‘Summertime’. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 5ª (8), 20h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Clarice Falcão

Ao lado do guitarrista João Erbetta, a multiartista apresenta o show ‘Voz e Guitarra e Mais Coisa’. No repertório estão músicas de seus dois álbuns e inéditas. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 5ª (8) e 9/3, 21h. R$ 90/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ellen Oléria, Alma Thomas e Leny Andrade

Cantoras de gerações distintas, elas apresentam o show ‘Influência do Jazz’. O trio interpreta músicas que tiveram papel decisivo na canção brasileira. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (8) e 9/3, 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Exposição Donas da Rua da História

No Conjunto Nacional, a mostra faz parte da programação da Semana de Arte HeForShe e é uma homenagem com 18 retratos de personagens da Turma da Mônica, que interpretam mulheres emblemáticas para a história recente da humanidade, como a ativista paquistanesa Malala Yousafzai e a judoca brasileira Rafaela Silva. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação. 7h/22h (dom. e fer., 10h/22h). Grátis. Até 9/3.

Karla da Silva

Em seu segundo álbum ‘Gente Que Nunca Viu Vai Ver a Pretíssima Coroação’ (2017), ela passeia por dub, samba e hip hop. Paula Lima faz participação especial no show. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (8), 14h e 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Lia Sophia

Radicada em São Paulo, a cantora e compositora mantém suas raízes fincadas no Pará e em seus ritmos locais. Ela apresenta as músicas do álbum ‘Não Me Provoca’ (2017), produzido por Pedro Luis. A música ‘Ela’ foi gravada com a participação especial de Ney Matogrosso. Unibes Cultural (296 lug.). R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, 3065-4333. 5ª (8), 20h. R$ 30. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Luz, Câmera e Close

No último show do projeto Luz, Câmera e Close, que homenageia o jornalista e produtor Fernando Faro, a cantora Ná Ozzetti e seu trio se apresentam ao lado da banda Mamparra. Centro Cultural Banco do Brasil (140 lug.). R. Álvares Penteado, 112, metrô Sé, 3113-3651. 5ª (8), 20h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

A Mais Forte

Inspirada na obra do dramaturgo sueco August Strindberg, a peça mostra a disputa entre duas mulheres — esposa e amante — pelo mesmo homem, e busca provocar a reflexão sobre alguns papéis da mulher na sociedade. Dir. Savina João. 30 min. 12 anos. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 5ª (8), 21h. R$ 30. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Picco

Servido até a próxima 6ª (9), o bar criou um cardápio especial para o dia, com duas receitas de pizzas napolitanas e drinques promocionais: um dos sabores é a ‘Irish Pizza’ (R$ 47,20) é feita com molho de tomates, caponata especial preparada com uísque Jameson, queijo tipo caccio cavalo, calabresa de javali e pistache moído; entre as bebidas, preparadas pelo barman Lula Mascella, o clássico ‘Tipperary’ (R$ 28) leva o uísque Jameson, vermute tinto, Chartreuse verde, absinto e angostura de laranja. Na 5ª (8), a música fica por conta de um trio de jazz instrumental composto só por mulheres, liderado pela contrabaixista Vanessa Ferreira, às 19h30. R. Lisboa, 294, Pinheiros, 3081-0066. 12h/0h (fecha 2ª). Grátis. Cc.: todos. Cd.: todos.

Retrospectiva Helena Solberg

Retrospectiva integral da obra da cineasta Helena Solberg, com 17 filmes (entre documentários e ficções em formatos e durações diversas). Feminismo, exílio, ditadura, trabalho e engajamentos políticos são temas recorrentes em sua obra. Na 5ª (8), são exibidos ‘Simplesmente Jenny’ e ‘A Dupla Jornada’ (17h) e ‘Meu Corpo Minha Vida’ (19h30). CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Grátis (retirar ingresso 1h antes).