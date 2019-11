Escultores consagrados ganham exposições em São Paulo

+ Franz Weissmann: o Vazio Como Forma expõe a produção do austríaco, que passou a vida no Brasil. São exibidas mais de 800 peças, com destaque para esculturas em tamanhos variados. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777. Inauguração: 5ª (28). 9h/20h30 (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grástis. Até 9/2/2020.

+ A mostra ‘Espécies Raras’ exibe um recorte da obra do britânico Tony Cragg, sobretudo a partir dos anos 2000. O conjunto reúne 43 esculturas (prática que o consagrou), produzidas com diversos materiais, além de 70 desenhos. MuBE. R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 2594-2601. Inauguração: dom. (24). 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 1º/3/2020.

+ A Estação Pinacoteca inaugura Marcia Pastore: Contracorpo, mostra que reúne 40 trabalhos produzidos ao longo de quase 30 anos pela artista paulista. No ambiente expositivo, suas esculturas parecem ‘emergir’ da arquitetura. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3324-1000. Inauguração: sáb. (23), 11h. 10h/18h (fecha 3ª). Grátis. Até 6/4/2020.