Escola Wilma Kövesi de Cozinha celebra aniversário de 37 anos com exposição

Os 37 anos da Escola Wilma Kövesi de Cozinha, uma das mais importantes do gênero na cidade, são celebrados na exposição Gastronomia se Ensina – História de uma Escola de Cozinha, em cartaz no Unibes Cultural. Com curadoria de Luiz Américo Camargo e design de Roberto Cipolla, a mostra reconta a história da escola e de sua criadora, a cozinheira e professora Wilma Kövesi (1930-2004; foto), por meio de textos, fotos, objetos, frases, livros e, claro, receitas. Chefs renomados já deram aulas na instituição – desde 2004, sob o comando de sua filha, Betty Kövesi. No dia 5/7, às 19h, haverá um bate-papo aberto com a presença de profissionais que conviveram com Wilma. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 22/7.