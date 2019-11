Erykah Badu, Gal Costa e Anitta fazem shows de 2ª (18) a 5ª (21)

3ª (19)

Combatchy

O projeto foi criado por Anitta, que protagoniza ‘duelos’ musicais com as convidadas Lexa, Luísa Sonza e Rebecca. Espaço das Américas (7.750 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 3ª (19), 22h. R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fióti

Irmão de Emicida, ele apresenta as músicas do EP ‘Gente Bonita’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 3ª (19), 22h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Olodum

Um dos principais representantes da cultura baiana, a banda faz show para comemorar os 40 anos de carreira. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 3ª (19), 23h30. R$ 80/R$ 120. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

4ª (20)

Dia da Consciência Negra

Para celebrar a data, um palco na Praça da República conta com shows de Jorge Ben Jor, Drik Barbosa (acompanhada dos DJs KL Jay e Nyack) e o Bloco Afirmativo Ilu Inã com a participação da cantora Tássia Reis e de Melvin Santhana. Pça. da República, metrô República. 4ª (20), 14h (abertura). Grátis.

Gal Costa

A cantora faz show baseado no DVD do álbum ‘A Pele do Futuro’ (2018). Canções de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Roberto Carlos foram escolhidas para a apresentação, que terá renda revertida para a organização Acredite, que dá apoio a crianças com reumatismo. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 4ª (20), 20h30. R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Larissa Luz

Uma das intérpretes de Elza Soares no musical ‘Elza’, a cantora apresenta as músicas de ‘Trovão’, seu terceiro álbum solo. O trabalho mescla eletrônica e a sonoridade afro-brasileira. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 4ª (20), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mariene de Castro

Ligada às raízes baianas, a cantora faz show baseado no álbum ‘Santo de Casa’ (2010), com canções do Folclore Baiano e de autores como Roque Ferreira. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 4ª (20), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Preta Jazz Festival

Abrindo a Feira Preta, a primeira edição do Preta Jazz Festival conta com shows de Amaro Freitas Trio, Ana Karina Sebastião, Lenna Bahule e Renato Gama & Orquestra Profunda de Delicadeza. Auditório Ibirapuera. Plat. externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 4ª (20), 17h. Grátis.

Toni Garrido

No show ‘Noites de Orfeu’, o vocalista do Cidade Negra interpreta músicas escritas por Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Garrido foi o protagonista do filme ‘Orfeu’ (1999), de Cacá Diegues, baseado em musical de Vinicius. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 4ª (20), 20h. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (21)

Erykah Badu

Ícone do R&B e do hip hop contemporâneo, a cantora americana Erykah Badu faz show com sucessos. Em junho deste ano, ela lançou duas músicas, ‘Tempted’ e ‘The Work (The Way She Sees)’. Espaço das Américas (8.000 lug.).R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (21), 22h (abertura, 20h). R$ 220/R$ 360. Cc.: todos. Cd.: todos.

Max B.O.

Com 20 anos de carreira, o rapper lança o álbum ‘O.M.M.M.’, abreviação para “O Mundo é um Moinho”. ‘Trancoso’ e ‘Agradecer’ estão entre as faixas. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (21), 21h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Romulo Fróes

Nome forte da atual cena paulistana, ele interpreta as músicas de ‘Transa’, álbum que Caetano Veloso lançou em 1972. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (21), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Toquinho

Ao lado da cantora Camilla Faustino, ele interpreta músicas que marcaram mais de 50 anos de trajetória profissional. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 5ª (21), 20h e 22h30. R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.