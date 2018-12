Entre shows, espetáculos, orquestras e corais, atrações natalinas tomam conta de São Paulo neste fim de ano

Atrações natalinas – entre shows, espetáculos, orquestras e corais – tomam conta da cidade neste fim de ano. Confira nossa seleção

Humberto Abdo, Júlia Corrêa e Renato Vieira

+ A Cisne Negro Cia. de Dança apresenta sua versão do espetáculo natalino O Quebra-nozes, um clássico de Tchaikovski. Dirigido por Hulda Bittencourt e Dany Bittencourt, o grupo ganha acompanhamento musical da Orquestra Sinfônica de Heliópolis nas sessões de 21/12, 22/12 (20h) e 23/12 (18h). 120 min. Livre. Teatro Alfa (1.100 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. A partir de 5ª (13). 4ª e 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 17h e 20h; dom., 15h e 18h. R$ 75/R$ 160. Até 23/12.

+ Entre os dias 14 e 23/12, o Festival de Natal de São Paulo leva atrações musicais e teatrais, barraquinhas de artesanato e food trucks para o entorno das ruas Líbero Badaró, Boa Vista e Benjamin Constant. A cantora Maria Alcina é um dos destaques do evento – ela estará no Largo São Francisco (19/12, 18h) e na Praça do Patriarca (23/12, 19h) com o show ‘Natal Bem Brasileiro’, que reúne canções sobre a data. Grátis.

+ Com 43 metros de altura, um dos destaques da Árvore de Natal do Parque Ibirapuera, instalada no gramado do lago, são suas bolas de LED – cada uma com quase um metro de diâmetro -, que exibem cenas de uma família de ursos. No local, o show de luzes na fonte do parque tem três sessões diárias: 20h30, 21h e 21h30. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº. Grátis. Até 2/1/2019.

+ O Coral Paulistano faz dois concertos de Natal ao lado do Coral da Gente do Instituto Baccarelli. ‘Noite Feliz’, de Franz Gruber, e ‘Depende de Nós’, de Ivan Lins, fazem parte do repertório. Mosteiro de São Bento. Lgo. São Bento, s/nº, Centro. Dom. (9), 15h. Grátis. Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0401. 3ª (11), 20h. R$ 20.

+ Em seus últimos concertos do ano, a Osesp mostra ‘Too Hot to Handel: The Gospel Messiah’, adaptação de ‘O Messias’, de Händel. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (13) e 14/12, 20h30; 15/12, 16h30. R$ 50/R$ 222. Masp. Vão-livre. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp. 16/12, 11h30. Grátis.

+ Sob a direção artística do violinista Luis Otavio Santos, a camerata Os Músicos de Capella celebra o Natal. O concerto tem no programa as cantatas nº 1, nº 3 e nº 5 do ‘Oratório de Natal’, que foram compostas pelo alemão Johann Sebastian Bach em 1734. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (11), 21h. R$ 50/R$ 200.

+ Do italiano Billy Bond, o musical infantil Natal Mágico reúne super-heróis, ursos dançarinos e uma superprodução, que conta com projeções 3D, telões de LED, experiências sensoriais e voos cenográficos. A montagem inclui uma cena em homenagem ao filme ‘Cantando na Chuva’. 100 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 20 e 22/12, 20h; 21 e 23/12, 16h. R$ 50/R$ 150.