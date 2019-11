Entre sessões de cinema e espetáculos teatrais, confira opções para as crianças neste fim de semana

+ O premiado musical Bituca – Milton Nascimento para Crianças conta a história de parte da infância do cantor Milton Nascimento, apelidado como Bituca ainda pequeno, retratando trechos de sua biografia e também de sua extensa obra musical.

O espetáculo aborda sua adoção – que ocorreu aos 2 anos de idade, pelos patrões de sua avó – e o difícil processo de inserção do menino negro na sociedade aristocrata mineira, e também passa por temas atuais, como a importância de se respeitar as diferenças e o papel da música na formação das pessoas. O musical já foi visto por mais de 25 mil pessoas, e faz parte do projeto Grandes Músicos Para pequenos. Livre. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (15), dom. (17) e 4ª (20), 11h. R$ 10/R$ 20.

+ A dupla de palhaços Patati Patatá convida os pequeninos para uma experiência musical e gastronômica, com um pocket show. O evento conta com a presença da personagem Nutrícia, avestruz cozinheira que dá dicas de alimentação saudável para as crianças e que, junto dos palhaços, vai interagir e tirar fotos com os fãs. Livre. Paris 6 Burlesque. R. Augusta, 2.809, Cerqueira César, 3086-0009. Sáb. e dom., 11h30. R$ 60 (sem almoço)/R$ 160 (com almoço). Até 1º/12.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.

Confira, a seguir, outras opções indicadas pelo Divirta-se:

CINEMA

Cine Kids

Nesta edição, o projeto exibe o clássico ‘Aristogatas’, de Wolfgang Reitherman, animação que acompanha a gata Duquesa e seus três gatinhos, que herdam as riquezas da madame Bonnefamille. 78 min. Livre. Museu da Imagem e do Som. Auditório MIS (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (16), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

TEATRO

O Chão Não Tá para Urso

Criação da Brava Companhia de Teatro, o espetáculo com música ao vivo narra a história de um urso preso em uma fábrica, onde é confundido com um operário. 50 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (300 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb., 12h. R$ 5/R$ 17. Até 14/12.

Felizardo

O espetáculo abre a programação da mostra de repertório da Banda Mirim. No enredo, Aurora e Felizardo encaram juntos uma aventura no reino da natureza e do folclore, onde não existe tempo nem idade. 60 min. Livre. Sesc Avenida Paulista. Praça. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Sáb. (16) e dom. (17), 11h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis).

O Mundo de Hundertwasser

Da Cia. Va da Bordo, o espetáculo é inspirado na obra do austríaco Friedensreich Hundertwasser. O enredo acompanha uma menina que nunca teve contato com cores. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Padre Adelino, 1000. 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20. Até 24/11.

Princesa Falalinda, Sem Papas na Língua

O espetáculo infantil dirigido por Cynthia Falabella conta a história de uma princesa que, ao nascer, recebe de uma bruxa a maldição de falar tudo o que pensa. 60 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até 1º/12.

Os Três Porquinhos

Com texto de Pitty Webo, o enredo acompanha Puffy, Poffy e Piffy, porquinhos com características bem diferentes: um adora estudar, outro é preguiçoso e guloso e a terceira é a mais medrosa da turma. Apesar das diferenças, eles terão de se unir contra a ameaça de um lobo faminto. Livre. Teatro Folha. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 24/11.