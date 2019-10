Entre quitutes, drinques e festas, confira 20 atrações para celebrar o Halloween em São Paulo

Entre festas, cardápios temáticos e atividades para as crianças, confira dicas para aproveitar o Dia das Bruxas na cidade

Cada vez mais popular no Brasil, o Dia das Bruxas, ou Halloween, inspira várias festas e programas temáticos em São Paulo. Junto à celebração mexicana do Dia dos Mortos, ou Dia de Los Muertos, que ocorre no sábado (2), confira 20 atrações e ações especiais espalhadas pela cidade. Humberto Abdo e Roberta Vassallo (especial para o Estado)

CRIANÇAS E PASSEIOS

Los Muertos Walking Parade

O centro histórico de São Paulo recebe o evento inspirado na Festa de Los Muertos na noite do dia de Finados, sábado (2), com decoração típica da celebração mexicana em palcos espalhados pela Rua 15 de Novembro. Os locais terão apresentação de DJs e bandas diversos e cenário temático, com a participação de casas noturnas como Clube Jerome, D. Edge, The Week, Beco 203 e Estúdio Bixiga. No evento, também ocorre uma feira de economia criativa, que contará com estandes de decoração, artesanato, acessórios, mercearias e empórios. R. 15 de Novembro, Centro. Sáb. (2), 16h/0h. Grátis.

Fiesta de Día de Muertos

A festa de tradição mexicana ocorre no Memorial da América Latina no fim de semana e a organização é feita em parceria com o Consulado Geral do México. Entre as atrações estão uma exposição de ‘Altares de Muertos’, ritual tradicional nas celebrações no México, ornamentados com oferendas que reverenciam a memória dos mortos, além de concurso de fantasias, festival gastronômico mexicano, venda de artesanatos e música mexicana e latina. Entre as opções de quitutes do festival estão tacos mexicanos (a partir de R$ 17), burritos e ceviches (a partir de R$ 20, cada) e drinques como piña colada, mojito e margarita. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. Sáb. (2), 11h/21h; dom. (3), 11h/20h. Grátis.

Caça aos Doces

As crianças são convidadas a uma caça aos doces dentro do Mooca Plaza Shopping. Quem quiser participar deve procurar quatro adesivos diferentes, que estarão dentro de 28 lojas participantes, e completar um cartão, que pode ser trocado por um brinde. Mooca Plaza Shopping. R. Cap. Pacheco e Chaves, 313, Mooca. 5ª (31), 6ª (1º) e sáb. (2), 10h/22h; dom. (3), 14h/20h. Grátis.

Start Arte Macunis

O local organiza uma festa para crianças nesta 6ª (1º), com a temática inspirada na Família Addams. O evento conta com oficinas e atividades como pintura facial, labirinto fantasma e baladinha zumbi, além de cardápio temático de quitutes, incluindo uma ‘massa zumbi’ com molho branco, mini-pizzas, quibe assado ‘aranha’ e suspiro ‘fantasma’. As inscrições para o evento devem ser feitas por telefone. 5 a 13 anos. R. dos Macunis, 180, Pinheiros, 3097-8406. 6ª (1), 17h/21h. R$ 90.

Shopping Iguatemi

Um espaço instalado em frente à Livraria Cultura recebe duas oficinas diárias até 5ª (31), com atividades como a ‘Doces ou Travessuras’, em que as crianças irão personalizar baldinhos para buscar doces espalhados por lojas do shopping. Uma oficina de decoração de lanterna e outra de slime completam a programação. Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232, Jd. Paulistano, 3048-7305. 4ª (30) e 5ª (31), 11h/19h. Grátis.

Halloween Vila Butantan

A Vila Butantan, espaço que reúne restaurantes, bares, food trucks e lojas, tem programação especial no sábado (2). Serão distribuídas gostosuras às crianças e a banda Johnny Folk apresenta sucessos do rock. Os visitantes são convidados a vestirem fantasias. R. Agostinho Cantu, 47, Butantã, 3564-8731. Sáb. (2), 17h/22h. Grátis.

Escape Hotel

A partir das 17h, na 5ª (31), vampiros, bruxas e outros personagens assustadores invadem o lobby e áreas comuns das duas unidades do local, em Moema e Pinheiros. Com salas que comportam de três a oito jogadores, o espaço de jogos de fuga tem roteiros temáticos como ‘A Loira do Banheiro’, ‘O Templo’ e ‘A Cena do Crime’. Av. Pedroso de Morais, 832, Pinheiros, 3637-0007. 10h/23h (fecha 2ª). R$ 79 (por pessoa).

BARES E BALADAS

Kia Ora Bar

Nesta 5ª (31), o bar organiza uma noite especial para comemorar o Halloween. Além da decoração temática, a casa criou o drinque ‘Bloody Brain Shot’ (R$ 15; foto), que leva licor de pêssego, xarope de cereja e Bailey’s – servido apenas na data. A festa terá música ao vivo com bandas de rock e pop rock a partir das 20h. R. Dr. Eduardo de Souza Aranha, 377, Itaim Bibi, 3846-8300. 18h/1h30 (4ª, 18h/3h; 5ª, 18h/3h30. 6ª, 18h/4h; sáb., 20h/4h; fecha dom. e 2ª). R$ 60 (após 20h30).

Bar Charles Edward

A casa recebe a festa temática Ressaca Halloween, na 6ª (1º), com concurso de fantasias e maquiagem para quem consumir drinques das marcas Tanqueray, Red Label e Ketel One. Os vencedores do concurso também ganham garrafas de bebidas das três marcas e qualquer um que comparecer fantasiado tem direito a um ‘welcome drink’ até as 23h. R. Miriti, s/nº (esq. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.400), Itaim Bibi, 3079-2804. 6ª (1º), 20h. R$ 35/R$ 60.

Mule Mule Muleria

O bar criou um drinque especial para o Halloween, o ‘Mula Sem Cabeça’ (R$ 25), feito com vodca infusionada na abóbora, soda de amora, cerveja de gengibre e espuma de abóbora negra, canela e tirinhas do vegetal. A receita é uma versão do popular moscow mule, especialidade da casa, e será servida até sábado (2). R. Aspicuelta, 459, V. Madalena, 3614-9098. 16h/2h (3ª e 4ª, 17h/1h; dom., 16h/0h; fecha 2ª).

Caulí Bar

Para a comemoração, a casa serve uma criação especial até sábado (2). A bebida leva vodca Absolut, Absolut Extrakt (com sabor de cardamomo), tônica, purê de abóbora e hibisco (R$ 32). R. Joaquim Antunes, 248. Jd. Paulistano, 3197-5838. 17h/2h30 (2ª, 18h/0h; 3ª, 18h/01h; 4ª, 18h/1h30; 5ª, 18h/2h; fecha dom.).

Olívio Bar

O bar serve até sábado (2) duas opções de drinques temáticos. O ‘Cocktail Halloween For Share’ (R$ 59; foto), que serve duas pessoas, é servido em um vulcão fumegante com caveiras e leva água tônica, gim, xarope de folha de gergelim, limão, guaraná em pó e tintura de ervas. E o ‘Olívio O+’ (R$ 32; foto), servido em uma ‘bolsa de sangue’, é feito com rum, Campari, groselha, limão e melancia. R. Delfina, 196, V. Madalena, 4680-2967. 12h/15h e 17h/0h (5ª e 6ª, 12h/15h e 17h/1h; sáb., 12h/1h; dom., 14h/22h; fecha 2ª).

Halloween Retrô: Batman 80 anos

No Madame Club, a festa a fantasia recebe, na primeira pista, o selo Bats & Robots, com clássicos e novidades do rock comandados pelo DJ Cyber. Na outra pista, a Pop & Wave toca o melhor dos anos 1980 e 1990 com Alessandra Garanci, Marcio Vaez e Alex Bonaccio. Uma das comemorações mais tradicionais do Dia das Bruxas na cidade, a balada costuma lotar – recomenda-se chegar cedo. Madame. R. Conselheiro Ramalho, 873, Bela Vista, 2592-4474. 6ª (1º), 22h/7h30. R$ 30/R$ 60. Inf.: bit.ly/MadameHall

Open Bar: Dia de Los Muertos

Inspirada no Dia dos Mortos, data celebrada no México, a festa toca, nas duas pistas, sucessos do pop, funk, latinidades e eletrônica. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. 6ª (1º), 22h/6h. R$ 50/R$ 70. Inf.: bit.ly/MuertosDesm

VHS Halloween

A festa de música pop organiza uma comemoração de Dia das Bruxas com concurso de fantasia e decoração especial no Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, 3101-1305. Sáb. (2), 23h/6h. R$ 40/R$ 80. Vendas pelo site: www.ingresse.com

CINEMA

Halloween 2 – O Pesadelo Continua!

O filme clássico de terror e suspense de 1981, dirigido por Rick Rosenthal, será exibido em uma sessão ao ar livre no térreo do Edifício Copan, no centro paulistano. Quem for à exibição, organizada pela Budweiser em homenagem ao produtor e roteirista John Carpenter, ganha também uma cerveja da marca. Para participar, é necessário visitar a videolocadora Video Connection, dentro do edifício, a partir das 18h, e pedir a fita do filme. Ed. Copan. Av. Ipiranga, 200, Centro. 5ª (31), 20h. Grátis (retirar ingresso a partir das 18h).

Stephen King: O Medo É Seu Melhor Companheiro

A mostra exibe 41 produções baseadas na obra do gênio do terror, entre filmes, telefilmes e minisséries. Na 5ª (31), às 9h30, o público assiste a sessão comentada e gratuita de ‘O Aprendiz’ (1998), de Bryan Singer. Na 6ª (1º), às 19h, é a vez de ‘O Iluminado’ (1980; foto) e, no sábado (2), ‘Montado na Bala’ (2004), às 15h, e ‘Sonâmbulos’ (1992), às 17h. CCBB. Rua Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10. Até 25/11. Programação completa: bit.ly/StephenKingCCBB

GASTRONOMIA E QUITUTES

TGI Friday’s

O restaurante terá combos e drinques especiais no cardápio até 5ª (31). Dos combos (R$ 54, cada), são sempre três combinações, que incluem uma porção, um prato e uma bebida. Na lista de drinques, uma das sugestões é o ‘Appletini’ (R$ 32,90), feito com vodca, licor de maçã verde, triple sec e cereja. E quem for ao restaurante na 5ª (31), a partir das 15h30, e consumir algum dos combos poderá participar do jogo ‘Escape 60 Bus’, que ocorre dentro de um ônibus, organizado em parceria com o Escape 60. Na brincadeira, os participantes serão fechados dentro do veículo e terão 60 minutos para escapar. Shopping Center Norte. Tv. Casalbuono, 120, V. Guilherme, 3090-9155. 2ª a 6ª, 11h30/23h30; sáb., 12h/0h30; dom., 12h/23h30.

The Good Cop

A loja especializada em donuts americanos lançou uma linha especial de Halloween . Entre as novidades estão o ‘Donut de Frankenstein’ (R$ 10), com fondant colorido, o ‘Donut Cérebro’ (R$ 12), recheado com geleia de morango, o ‘Donut de Caveira’ (R$ 12), recheado com creme de biscoito Oreo, e o ‘Donut de Abóbora’ (R$ 12), recheado com doce de abóbora e coco. R. Dr. Mário Ferraz. 517, Itaim Bibi. 11h/18h (fecha 2ª).

Chocolat du Jour

A marca de chocolates criou uma linha especial de Halloween, com itens que podem servir até de decoração temática, como a ‘Lata Corujinha Colorê’ (R$ 167), com uma coruja decorada que acompanha uma lata de pastilhas de chocolate ao leite com sabor de frutas vermelhas. Outra opção é a abóbora de chocolate ao leite recheada com marshmallow (R$ 48). Os produtos especiais serão vendidos até 5ª (31), nas lojas da Haddock Lobo e Higienópolis, e até domingo (2) nas lojas do Iguatemi e Jardim Paulista. R. Haddock Lobo, 1421, Jd. Paulista. 10h/20h (dom., 12h/18h).