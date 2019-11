Entre espetáculos, shows e brincadeiras, confira as melhores atrações para aproveitar com as crianças neste fim de semana

+ O Sesc Campo Limpo recebe o show Música para Criança?, mais recente espetáculo da Banda Mirim, com direção de Marcelo Romagnoli. Com uma divertida proposta de quebrar as barreiras existentes entre a arte produzida para crianças e para adultos, o espetáculo traz, no repertório, canções próprias da banda, além de músicas famosas com arranjo musical diferente. Entre as autorais, tem ‘Felizardo’ e ‘Pé-de-Vento’; entre as divertidas releituras, estão ‘País Tropical’, de Jorge Ben Jor, e ‘Como Nossos Pais’, de Belchior. O grupo, que já fez mais de 950 apresentações, contabiliza quatro CDs, cinco DVDs, duas revistas, dois especiais para televisão, uma série em jornal e três livros. Livre. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Dom. (3), 16h. Grátis.

+ A casa de shows Bourbon Street promove uma festa a fantasia de Halloween para toda a família, neste domingo (3). Haverá espaço para maquiagens assustadoras, monitoria e show da banda Queen for Kids (15h; foto), que convoca os pequenos para curtirem um show interativo com os sucessos do grupo. Livre. Bourbon Street. R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (3), a partir das 12h30. R$ 50.

+ Com o tema Halloween na Chácara – A Diversão Continua…, o restaurante Chácara Turma da Mônica convida as crianças para uma programação divertida, desde o café da manhã até o jantar. Haverá campeonato de pipa temática, desfile do terror com pintura facial e fantasias, contador de histórias, ‘Ponche do Vampiro’ e muito mais. Livre. R. Ferreira de Araújo, 601, Pinheiros, 3034-6251. Sáb. (2), 8h/22h. R$ 55/R$ 99.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.

Confira, a seguir, outras opções indicadas pelo Divirta-se:

CINEMA

Cine Meninada

Sempre aos sábados, a série apresenta filmes infantis recentes e fora de cartaz nos cinemas. Neste sábado (2), será exibido ‘Toy Story’, dirigido por John Lasseter, sobre brinquedos que ganham vida no quarto de uma criança. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Campos Elísios, 3332-3600. Sáb. (2), 12h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

CIRCO

Circo dos Sonhos no Mundo da Fantasia

Dirigido por Rosana Jardim, o espetáculo encerra a temporada no estacionamento do Mooca Plaza Shopping. O enredo tem números com malabarismo e palhaços. R. Cap. Pacheco e Chaves, 313, Mooca, 3548-4502. 6ª (1º), 20h; sáb. (2) e dom. (3), 16h, 18h e 20h. R$ 30/R$ 70.

Circo Zanni

Palhaços, trapezistas, mágicos, equilibristas e banda compõem o espetáculo, que mistura a atmosfera dos circos clássicos com elementos contemporâneos. Parque do Povo. Av. Henrique Chamma, 420, Chácara Itaim, 3073-1217. 6ª (1º), 20h; sáb. (2), 16h e 20h; dom. (3), 16h e 19h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

MÚSICA

Banda Mirim

A trupe de 14 artistas mistura teatro, circo e música. Com o show ‘Música para Criança?’, a banda apresenta sucessos de seu repertório, com canções como ‘Felizardo’ e ‘House’. 90 min. Livre. Sesc Campo Limpo. Tenda de Convivência. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Dom. (3), 16h. Grátis.

Rock Pauleirinha

A banda grava seu primeiro álbum com canções como ‘O Galinheiro Está Demais’, ‘Dona Chica e o Gato’ e ‘Nesta Rua em Caxemira’. No palco, o grupo encarna personagens e homenageia clássicos do rock em um show para crianças. 75 min. Livre. Blue Note São Paulo (336 lug.). Conj. Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3179-0000. Dom. (3), 14h. R$ 60. Vendas pelo site: www.tudus.com.br

PARQUE DE DIVERSÃO

Parque da Mônica

O parque tem mais de 20 atrações sobre a turma do cartunista Mauricio de Sousa – entre elas a ‘Missão Fundo do Mar’, espaço interativo que simula cenários digitais do fundo do mar, onde o cientista Franjinha e outros personagens devem limpar as águas do oceano. Após as instruções, cada ‘marujo’ recebe o desenho de um animal marinho para ser colorido e digitalizado em uma tela de 30 m². Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, S. Amaro, 5693-2200. 3ª a 6ª, 10h30/16h30; sáb. e dom., 11h/19h (fecha 2ª). R$ 89,10/R$ 99. Inf.: www.parquedamonica.com.br

TEATRO

O Livro do Mundo Inteiro

Na apresentação da Trupe DuNavô, um livro que registra todas as histórias do mundo é o fio condutor para uma intervenção de palhaços em meio ao público. 50 min. Livre. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Sáb. (2) e dom. (3), 16h. Grátis.

O Mundo de Hundertwasser

Da Cia. Va da Bordo, o espetáculo é inspirado na obra do austríaco Friedensreich Hundertwasser. O enredo acompanha uma menina que nunca teve contato com cores. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Padre Adelino, 1000. 2076-9700. A partir de sáb. (2). Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20. Até 24/11.

Peter Pan, o Musical

A adaptação musical, dirigida pelo italiano Billy Bond, traz elementos da cultura pop à clássica aventura de Peter, Wendy e Sininho pela Terra do Nunca. 110 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4141. Sáb. (2) e dom. (3), 16h. R$ 60/R$ 160.

Os Três Porquinhos

A montagem é dirigida por Alexandra Golik e Carla Candiotto e retrata três porquinhos, que tentam fugir de um açougueiro vestido de lobo. 55 min. Livre. Teatro Mário de Andrade (170 lug.). R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. A partir de dom (3). Dom., 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 17/11.

Wakatta-Gensô, Ilusão

O ator Célio Amino apresenta 15 números de mágica que misturam a cultura japonesa com o estilo ‘wazuma’ de mágica. O espetáculo é falado em japonês. 50 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Estreia sáb. (2). Sáb. e dom., 17h30. R$ 40. Até 1º/12.

ESPECIAL

Disney Magic Run 2019

A 6ª edição da atividade recebe crianças e adultos e conta com duas opções de percurso: 8 km de corrida (início às 7h) e 3 km de caminhada (início às 8h). Os inscritos podem participar fantasiados como seus personagens favoritos do universo Disney. É necessário fazer inscrição pelo site. Jockey Club São Paulo. Av. Lineu de Paula Machado, 1.263, Cidade Jardim, 2161-8300. Dom. (3), 7h e 8h. R$ 130/R$ 165. Inf.: www.disney.com.br/corridas