Entre espetáculos, parques e museus, confira as melhores atrações para o mês de férias escolares

Entre espetáculos infantis, shows, filmes, parques e museus, selecionamos as melhores atrações para o mês de férias escolares

+ Com recursos de contação de história, Nem Sim Nem Não é a primeira peça infantil do casal de atores Graziella Moretto e Pedro Cardoso (foto). No palco, temas como autoestima e educação a partir de uma jovem que, para ajudar a família, precisa trabalhar desde cedo como empregada doméstica. 50 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, 5183-2800. Estreia 7/7. Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 26/8.

+ O grupo Tiquequê apresenta ‘O Gigante’, com coreografias inspiradas em danças populares e canções como ‘Trava-língua’ e ‘Quero Começar’. 60 min. Livre. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. A partir de 12/7. 5ª a dom., 16h. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h). Até 22/7.

+ Repleto de acrobacias, o Circo da China on Ice (foto) apresenta a viagem da Menina da Onda pelo mundo do gelo e reúne figuras como Peter Pan e Pinocchio. 80 min. Livre. Espaço das Américas (3.170 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (29), 20h30; sáb. (30), 17h30; dom. (1º), 16h30. R$ 80/R$ 240.

+ Da Companhia Delas de Teatro, a peça Mary e os Monstros Marinhos conta a história de Mary Anning, paleontóloga do século 19 que descobriu o primeiro fóssil de ictiossauro. 60 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia sáb. (30). Sáb. e dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 29/7.

+ Formado por artistas de grupos como La Mínima e Artinerant’s, o Circo Zanni mistura a estrutura de um picadeiro tradicional, incluindo acrobacia e mágica, com elementos contemporâneos. 70 min. Livre. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6/7, 21h; 7, 8 e 9/7, 16h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

+ O Circo Turma da Mônica – O Primeiro Circo do Novo Mundo (foto) recebe Dedé Santana como mestre de cerimônias e acompanha uma nova aventura da turminha de Mauricio de Sousa. No espetáculo, o fim do circo ameaça o poder de imaginação das pessoas. E, para que as próximas gerações continuem a sonhar, Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão fazem uma viagem no tempo, que promete resgatar os artistas mais talentosos das artes circenses. 140 min. 3 anos. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. Estreia 7/7. Sáb. e dom., 16h. R$ 75/R$ 150. Até 19/8.

+ Inspirado no desenho animado britânico, o Peppa Pig Live Tour 2 apresenta o show musical ‘Brincando de Ser Grande’, com canções, cenários e outros elementos da série. O velho oeste, o espaço intergaláctico, uma ilha de piratas e até uma viagem à Lua farão parte das aventuras de personagens queridos entre as crianças, como Peppa, George, Zoe Zebra e Danny Dog. 60 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. A partir de 21/7. Sáb., 16h; dom., 11h e 16h. R$ 30/R$ 80. Até 12/8.

+ Com apresentações todos os dias da semana, sete espetáculos infantis compõem o 29º Festival de Férias Teatro Folha, incluindo montagens para crianças de 2 a 5 anos, como ‘Flicts’ (toda 5ª), uma adaptação do livro de Ziraldo. Para crianças acima de 5 anos, uma das sugestões é ‘Alice – O Musical’ (toda 4ª), com adaptação e direção de Max Oliveira. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. A partir de 2ª (2). 2ª a 6ª, 16h; sáb. e dom., 16h e 17h40. R$ 40. Até 29/7. Inf.: bit.ly/FestFol29

+ O musical infantojuvenil Contos Partidos de Amor (foto) retoma, de forma poética e bem-humorada, histórias de amor e ciúme presentes na obra de Machado de Assis. Com direção de Duda Maia, a montagem foi inspirada no poema ‘Círculo Vicioso’ e nos contos ‘A História de uma Fita Azul’ e ‘To Be or Not To Be’. A trilha sonora original é assinada por Ricco Viana. 50 min. 6 anos. CCBB (140 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Estreia 6ª (29). 6ª, 11h; sáb., 11h e 15h. R$ 20. Até 18/8.

+ Entre os filmes para assistir com a criançada, acaba de estrear ‘Os Incríveis 2’ (foto; confira salas no Guia de Cinema), que acompanha as aventuras da família de super-heróis. Antes da animação, é exibido o curta ‘Bao’, sobre um bolinho artesanal que ganha vida. A sequência ‘Hotel Transilvânia 3’ (com estreia prevista para 12/7) e a animação em stop motion ‘Ilha dos Cachorros’ (dia 19/7) completam a programação.

As atrações abaixo são dicas do site bora.aí.



+ Em uma área de mais de 38 mil metros quadrados, o Centro de Esportes Radicais (foto) está entre as boas atrações da cidade para aproveitar com as crianças nas férias (ou ao longo de todo o ano). O local tem minipista de skate em formato de ‘U’; playground com brinquedos para crianças de até 12 anos; pistas de pump track para a prática de bicicleta, patins ou patinete; circuito de parkour; ciclovia; pista para caminhada; e mesas com tabuleiro para jogo de damas. Livre. Av. Pres. Castelo Branco, 5.700, Bom Retiro, 3224-9159. 8h/22h. Grátis.

+ O Catavento Cultural é um museu interativo de ciências que encanta adultos e crianças. São mais de 250 instalações, em oito mil metros quadrados, divididas nas seções ‘Universo’, ‘Vida’, ‘Engenho’ e ‘Sociedade’. Tocar um meteorito de verdade, encontrar Gandhi em uma escalada, conhecer o corpo humano por dentro e entender como funciona um gerador de energia são algumas de suas inúmeras atrações. Livre. Pq. D. Pedro II. Av. Mercúrio, s/nº, Brás, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 10 (3ª, grátis).

+ São 15 mil metros quadrados e 4 milhões de litros de água, onde vivem milhares de animais de centenas de espécies. Considerado o maior oceanário da América do Sul, o Aquário de São Paulo abriga também cangurus, coalas, lêmures, suricatas, morcegos gigantes de Java, mamíferos aquáticos (como a lontra e o peixe-boi), jacarés, tubarões, macacos e até tucanos. Até 31/7, uma atração especial: duas sereias fazem apresentações diariamente, das 10h às 16h. Livre. R. Huet Bacelar, Ipiranga, 407, 2273-5500. 10h/17h. R$ 60/R$ 90. Vendas pelo site: www.aquariodesaopaulo.com.br

+ A KidZania (foto), cidade em miniatura onde as crianças vivenciam profissões e atividades de adultos, em um ambiente pensado especialmente para elas, terá horários diferenciados no período de férias. Em turnos de quatro horas, os visitantes poderão participar das atividades a partir das 10h, 12h, 14h ou 16h. A recomendação é comprar os ingressos pela internet (saopaulo.kidzania.com) e chegar com 1h de antecedência. A partir de 4 anos. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3995-4500. Diversos horários. R$ 39/R$ 129.

+ Depois de passar por uma ampla reforma no ano passado, a Cidade da Criança convida as famílias a brincar em mais de 35 atrações, como xícara maluca, roda-gigante, barco viking, minhocão, carrossel, Vale dos Dinossauros, cinema 4D, Chapéu Mexicano, teleférico, carrinhos de bate-bate, Twister, trem fantasma e a novíssima fazendinha Fala Bicho. Livre (crianças a partir de 80 cm). R. Tasman, 301, São Bernardo do Campo (SP), 4330-6998. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 60 (R$ 50, pelo site: www.cidadedacriancasbc.com.br).

+ O PopHaus (foto) é um espaço ao ar livre que reúne lazer, esporte e entretenimento. Entre as divertidas atividades, que prometem agradar a adultos e crianças, estão guerra de cotonetes, ‘bubble soccer’, pebolim humano e ‘beach tennis’. A indicação etária é livre, mas as atividades são recomendadas para crianças maiores de 5 anos. R. Dr. Rubens Gomes Bueno, 288, Chácara S. Antônio, 5641-1720. 13h/21h (sáb., 10h/22h; dom., 10h/18h; fecha 2ª). De 2/7 a 31/7: abre 2ª, 10h/20h. R$ 39/R$ 42 (1h); R$ 49/R$ 52 (2h); R$ 10/R$ 15 (hora adicional).

+ Instalado em um imponente casarão da década de 1940, no bairro do Ipiranga, o Museu de Zoologia da USP possui uma das maiores coleções do mundo em animais taxidermizados (empalhados e preservados na forma original da pele). São mais de 700 metros quadrados de animais expostos – ali, é possível ver, de perto, anfíbios, répteis, peixes, aves, mamíferos e também invertebrados, como crustáceos, corais e moluscos. Livre. Av. Nazaré, 481, Ipiranga, 2065- 8100. 10h/16h30 (fecha 2ª e 3ª). Grátis.

+ O Sabina Escola Parque do Conhecimento desperta a curiosidade dos pequenos com atrações como pinguinário (foto), réplicas de dinossauros, experimentos de física e biologia, planetário e até um simulador que dá ao visitante a sensação de estar em contato com fenômenos como furacões, vulcões e terremotos. Livre. Travessa Juquiá, s/nº, S. André, 4422-2000. Sáb. e dom., 9h30/17h30. De 10 a 29/7: abre também de 3ª a 6ª, 9h/17h. R$ 20/R$ 40 (até 5 anos, grátis).