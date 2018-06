Entre bares, cinemas e espaços temáticos, confira onde assistir aos jogos da Copa na cidade

André Carmona e Humberto Abdo

FESTAS E ESPAÇOS

+ Nesta edição, o Budweiser Basement (foto) ocupa um galpão na Barra Funda com transmissão dos jogos em telões com visão 360°, festas como Batekoo e Jazz nos Fundos, além de estúdio de tatuagem e barbearia. Com programação em várias datas, o espaço abre mais cedo nos dias de jogos do Brasil – no domingo (17), às 13h; em 22 e 27/6, às 8h e às 13h, respectivamente. O projeto funciona até o fim do campeonato. R. Dr. Móises Kahan, 191, Barra Funda. Hoje (15) a 15/7. R$ 40/R$ 80. Vendas pelo site: bit.ly/BudBas

+ Vários telões e um palco estarão no Vale do Anhangabaú, com exibição de jogos e shows, na Arena Nº1 Brahma. Neste domingo (17), tem Titãs; no dia 22/6, a dupla de DJs JetLag; e, em 27/6, o grupo Jeito Moleque. Vale do Anhangabaú, s/nº, Centro. Dom. (17), 12h/20h; 22/6, 8h/16h; 27/6, 12h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/ArenaBr

+ DJs, shows, open bar de cerveja (entre 12h e 13h) e transmissão dos jogos da seleção animam a Arena Verde-amarela, na casa de shows Audio. A Turma do Pagode se apresenta no domingo (17); e, no dia 27/6, tem show do cantor Thiaguinho. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Dom. (17) e 27/6, 12h. R$ 80. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

+ No Clube Pinheiros, o Ginga!, aberto a não sócios, reúne atrações musicais após os jogos, em várias datas. A final da Copa (15/7) terá Maiara & Maraisa. R. Angelina Maffei Vita, 493, Jd. Europa, 3598-9700. Dom. (17) a 15/7. R$ 60/R$ 80. Vendas pelo site: bit.ly/gingapi

+ O Soul Brasileiro (foto), no Jockey Club, exibe jogos do Brasil e as partidas finais, com open bar e food, e shows (27/6, Só pra Contrariar). Av. Lineu de Paula Machado, 1.263, 2161-8300. Dom. (17), 27/6, 6 e 10/7, 12h; 22/6 e 15/7, 8h30. R$ 160/ R$ 320. Vendas pelo site: bit.ly/soulbr

LEIA MAIS | Um roteiro de atrações futebolísticas em SP

BARES

+ O pub All Black transmite os jogos do Brasil e conta com menu especial durante o campeonato. São combos como o ‘Saransk’ (R$ 48), que inclui um pint de Heineken e o ‘Leprechaun Burger’, sanduíche que leva hambúrguer de fraldinha, muçarela, agrião, molho de gorgonzola e maionese no pão de pistache, acompanhado de fritas e salada ‘Coleslaw’. R. Oscar Freire, 163, Jd. Paulista, 3088-7990. 3ª e 4ª, 18h/1h30; 5ª e 6ª, 18h/3h; sáb., 19h/3h30 (fecha dom. e 2ª). Dom. (17) e 27/6, 12h/22h; 22/6, 8h/22h. R$ 30.

+ O Astor (foto) exibe os jogos do Brasil e distribui a ‘Raspadinha Premiada’, com prêmios como chopes e petiscos. Durante a Copa, o bar vende a ‘Cartela de Chope Fidelidade’, com 40 chopes pelo preço de 35 (R$ 9, cada), e ainda promove a ação ‘Saiu Gol do Brasil, Saiu Chope Brahma’, com uma rodada gratuita para cada ponto da seleção. Tudo isso também ocorre na filial JK Iguatemi. R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 12h/3h (dom., 12h/19h; 2ª, 18h/1h; 3ª e 4ª, 18h/2h). 22/6, 8h30/3h; 27/6, 12h/2h.

+ Cada gol da seleção vale uma rodada de chope, como cortesia, para todos os clientes do Bar do Juarez – que exibe os jogos do Brasil em suas quatro unidades. A casa recomenda fazer reserva por telefone, com opção de pagar entrada consumível (R$ 120/R$ 150) ou apenas entrada (R$ 60). Em 22/6, dia da partida entre Brasil e Costa Rica, marcada para as 9h, o preço de R$ 60 dá direito a um bufê de café da manhã. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.164, Itaim Bibi, 3078-3458. 12h/1h.

+ O Pasquim Bar & Prosa (foto) transmite todos os jogos da Copa do Mundo 2018 em dois telões e em outros quatro televisores. Por isso, é bom checar antes o horário de abertura da casa, que varia conforme a partida. Para animar a torcida, tem drinque típico: o ‘Moscow Mule’ (R$ 29,90), que leva vodca e uma espuma verde-amarela. R. Aspicuelta, 524, V. Madalena, 2337-9487. 12h/2h. R$ 10/R$ 20.

+ ‘Open chope’ durante três horas e porção com três bolinhos de bacalhau (R$ 129,90, por pessoa). Esta é a ação do Bar Léo, que vai transmitir todos os jogos do Brasil em televisores. A unidade da Vila Madalena abrirá excepcionalmente no domingo (17), das 11h à 0h, para a estreia da seleção. R. Aspicuelta, 578, V. Madalena, 3819-0656. 2ª e 3ª, 11h/22h; 4ª e 5ª, 11h/0h; 6ª, 11h/2h; sáb., 12h/2h (fecha dom.).

+ Para exibir todas as partidas da seleção na Copa, o Boteco São Bento vai ter um telão de 178 polegadas e várias TVs. A estreia do Brasil, no domingo (17), será com open bar (R$ 150, por pessoa), que inclui cerveja, chope Brahma e carta de gim tônica, das 14h às 18h. O cliente ainda ganha uma camiseta da ‘torcida São Bento’. R. Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 474, Itaim Bibi, 3074-4389. 12h/1h.

+ No Bar Pirajá (foto), telões exibirão a maioria dos jogos da Copa (nas partidas do Brasil pela manhã, a casa abrirá no horário da disputa). E, a cada gol da seleção, será servida, como cortesia, uma rodada de chope Brahma (o copo de 240 ml custa R$ 8,80). Para petiscar, croquetes de costela (R$ 37, 6 unid.). Av. Brig. Faria Lima, 64, Pinheiros, 3815-6881. 12h/2h (2ª, 3ª e 4ª, 12h/1h; dom., 12h/19h).

+ O ‘Café da Manhã dos Campeões’ (R$ 70, por pessoa), com comidinhas, café, sucos e cerveja Lager à vontade, será o destaque do Cerveja Artesanal para o jogo do Brasil de 22/6, às 9h. Nas partidas de domingo (17) e de 27/6, a casa abre uma hora antes da disputa, com promoção de bebidas. R. Paracuê, 141, V. Madalena, 97450-9825. 17h/23h (sáb., 12h/23h; dom., 15h/22h; fecha 2ª).

+ Com cinco televisores, o Bar Original funcionará em horário especial quando o Brasil jogar de manhã – no dia 22/6, por exemplo, a casa abre às 8h30. O chope tradicional claro (R$ 8,80, 350 ml) é o carro-chefe do local, que também serve porções, como a ‘Besteira à Milanesa’ (R$ 49), feita de filés e queijo. R. Graúna, 137, Moema, 5093-9486. 17h/1h (5ª e 6ª, 17h/2h; sáb., 12h/2h; dom., 12h/21h).

+ Chope em dobro será servido durante os jogos da seleção brasileira no Ambar, que também exibe outras partidas dentro do horário de funcionamento da casa. Uma das opções é o Dama Pilsen (R$ 15, 310 ml), boa companhia para os seis sabores de espetinhos servidos no local (R$ 10, cada; foto). R. Cunha Gago, 129, Pinheiros, 3031-1274. 12h/1h (dom., 13h/19h; 2ª, 12h/15h; 3ª e 4ª, 12h/0h).

+ O La Central vai exibir todos os jogos de Brasil e México até o final do campeonato – exceto os que ocorrem às 9h. Em caso de partida às 11h, a casa abrirá uma hora antes. Na ocasião, servirá tacos em dobro, como o de frango com queijo (R$ 20, 2 unid.). A casa prepara também uma carta especial de caipirinhas. Ed. Copan. Av. Ipiranga, 200, Centro, 3214-5360. 12h/15h30 e 19h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h30).

+ No Soul Botequim, os jogos do Brasil que ocorrem dentro de seu horário de funcionamento serão transmitidos em telão. A cada gol da seleção, tem rodada gratuita de chope Burgman – desde que o cliente já esteja consumindo a bebida (R$ 12,90). Para comer, porção de coxinha (R$ 19,90). Av. Padre Antônio José dos Santos, 812, Cidade Monções, 3297-0006. 17h/0h (sáb., 13h/0h; dom., 13h/20h; fecha 2ª).

CINEMAS

Vinte e oito salas de nove complexos de cinema da capital vão se transformar em estádio durante a Copa. As transmissões, somente de jogos do Brasil, terão narração e comentários exclusivos. As sessões começam sempre 30 minutos antes das partidas. E os valores vão de R$ 60 a R$ 80. Programação completa: bit.ly/copacine

Cinemark: 16 salas da rede exibem as três primeiras partidas do Brasil na Copa do Mundo.

Kinoplex: as transmissões ocorrem nas unidades do Itaim e do Shopping Vila Olímpia.

PlayArte: Bristol e Shopping Plaza Sul são as unidades que passam os jogos ao vivo.

Cinépolis: as partidas serão transmitidas no JK Iguatemi e no Shopping Metrô Itaquera.

UCI: as unidades Anália Franco, Jardim Sul e Santana Parque vão exibir as disputas da seleção.

E MAIS: Cinesystem, Cineflix, Espaço Itaú (Bourbon e Frei Caneca) e Reserva Cultural participam.