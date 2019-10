Entre as estreias da semana, a peça ‘Os Sete Afluentes do Rio Ota’ ganha montagem

45 Graus

A montagem dirigida por Marcos de Andrade, livremente inspirada na novela ‘A Dócil’, de Dostoiévsk, conta a história de personagens que vivem em um casarão centenário no centro de São Paulo. As atitudes dos moradores que viveram por lá em décadas passadas ecoa nos atos dos atuais habitantes do lugar. 110 min. 14 anos. Sesc Avenida Paulista. Arte II (50 lug.) Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Estreia 3ª (29). 3ª e 4ª, 21h. R$ 9/R$ 30. Até 4/12.

Big Shoot

Com direção de Janaína Suaudeau, a peça mostra o carrasco chamado Senhor que, com a aceitação das pessoas, promove uma série inquisções e torturas contra sua vítima, a quem ele chama de Stan. 90 min. 18 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos I (60 lug.). R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho, 2076-9700. Estreia 6ª (25). 6ª e sáb., 21h30; dom. e fer., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 10/11.

Monumento ao prisioneiro político desconhecido – escritura do encontro em três tentativas

Escrito, dirigido e interpretado por Daniel Martins, da Cia. Monumento, a peça, inspirada em textos de Dostoiévski, Jorge Luis Borges e Flávio de Carvalho, mostra três encontros de um homem com o seu opressor. 100 min. 16 anos. SP Escola de Teatro. Sala Alberto Guzik (60 lug.).Pça Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775-8600. Estreia 6ª (25). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 3/11.

Os Sete Afluentes do Rio Ota

A remontagem, com direção de Monique Gardenberg, alterna comédia e drama para contar sete histórias que acontecem em diferentes partes do mundo, em épocas distintas. No elenco, nomes como Caco Ciocler, Marjorie Estiano e Helena Ignez. 300 min. 14 anos. Sesc Pinheiros. Espaço Cênico (1.010 lugares). R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095 -9400. Estreia 6ª (25). 5ª a dom., 18h. R$ 15/R$50. Até 1º/12.

REESTREIAS

Bagagem

Marcio Ballas narra episódios de sua infância ligados à sua família – judeus, seus pais foram obrigados a migrar do Egito para o Brasil. Dir. Rhena de Faria. 60 min. 10 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. A partir de 6ª (25). 6ª, 21h. R$ 60. Até 6/12.

Brian ou Brenda?

Com dramaturgia de Franz Keppler e direção de Yara de Novaes e Carlos Gradim, a peça aborda o tema da identidade de gênero, recriando com elementos reais e ficcionais o polêmico caso de David Reimer, submetido a experimento psicológico nos anos 1960. 85 min. 14 anos. Viga Espaço Cênico. R. Capote Valente, 1323, Pinheiros, 3801-1843. A partir de hoje (25). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 17/11.

O Camareiro

Tarcísio Meira é Sir, um veterano ator que, durante a Segunda Guerra Mundial, luta para encenar mais uma vez a peça ‘Rei Lear’, de Shakespeare. Para isso, ele conta com Normam, seu fiel escudeiro, interpretado por Cássio Scapim. 120 min. 12 anos. A direção é de Ulysses Cruz. Teatro FAAP (486 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662 -7233. A partir de 6ª (25). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 100/R$ 120. Até 15/12.

Ossada

Textos de Wislawa Szymborska, Maureen Lipman e Laurie Anderson inspiram o solo performático de Ester Laccava, sobre o cotidiano de cinco mulheres que destoam de padrões sociais. A dramaturgia é de Ester Laccava, Elzemann Neves e João Wady Cury. 60 min. 14 anos. Sesc Campo Limpo. Tenda Multiuso (45 lug.). R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, Campo Limpo, 5510-2700. A partir de 6ª (25). 5ª e 6ª, 20h30; sáb. e dom., 18h. R$ 6/R$ 20. Até 3/11.

A Valsa de Lili

Escrita por Aimar Labaki e dirigida por Débora Dubois, a peça é inspirada no livro autobiográfico ‘Pulmão de Aço’, de Eliana Zagui. Em cena, Débora Duboc interpreta a história de uma mulher que viaja o mundo sem mexer mais que a cabeça. Devido a uma poliomielite na infância, ela movimenta apenas os músculos do pescoço e da cabeça. 60 min. Livre. Giostri Teatro e Livraria (70 lug.). R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. A partir de 5ª (31). 5ª e 6ª, 21h. R$ 50. Até 13/12.