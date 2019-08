Entre arte, música, cinema e literatura, uma seleção de cursos livres em São Paulo

+ Entre os cursos no Adelina Instituto, as professoras Juliana Oliva, Renata Cristina Pereira e Rita Alves ministram Mulher e Literatura: Woolf, Beauvoir e Tantas Outras, que, além de abordar a obra das autoras, propõe a confecção de um fanzine coletivo na última aula. R. Cardoso de Almeida, 1.285, Perdizes, 3868-0050. A partir de 20/8. 3ª, 19h/22h. R$ 300. Até 10/9.

+ Na Casa do Saber, há opções de cursos como Drummond – A Filosofia na Literatura (6 e 13/8, 20h/22h; R$ 370), com o doutor em filosofia Eduardo Wolf, e Introdução à História da Arte: Paris, Séculos 19 e 20 (10 e 24/8, 14 e 21/9, 5 e 19/10, 9 e 23/11, 14h/16h; R$ 1.480), com o antropólogo Renato Brolezzi . R. Dr. Mario Ferraz, 414, Jd. Paulistano, 3707-8900.

+ Arte, história e cultura estão entre os temas dos cursos na Galeria Millan. O pianista e regente Leandro Oliveira ministra O Som das Imagens, que inclui tópicos como harmonia e dissonância em Kandinsky e as esculturas sonoras de Luigi Russolo. R. Fradique Coutinho, 1.416, Pinheiros, 3031-6007. A partir de 28/8. 4ª, 17h30/19h. R$ 360. Até 18/9.

+ Aberta em março de 2019, a Casa de Cultura do Parque promove cursos em diversas áreas. O artista e restaurador Diego Rimaos conduz Enxertos, que propõe a iniciação do aluno na construção de esculturas em papel, partindo do paisagismo e da arquitetura da galeria (a partir de 5/9; 5ª, 19h/22h; R$ 300; até 26/9). E, para quem já quiser se programar, Rodrigo Queiroz apresenta, a partir de 7/11, Arquitetura Moderna no Brasil, com aulas expositivas e visitas a prédios icônicos de São Paulo. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.300, Alto de Pinheiros, 3811-9264.

+ No MAM (foto acima), a fotógrafa Karina Bacci ministra curso básico de fotografia, com aulas teóricas e práticas sobre enquadramento, luz, velocidade, abertura e profundidade de campo (a partir de 13/8; 3ª, 20h30/22h30; R$ 1.140; até 26/11). Já a psicanalista e curadora Flavia Corpas conduz Arte e Psicanálise, que parte de reflexões de Freud sobre obras e artistas (a partir de 15/8; 5ª, 20h/21h30; R$ 1.260; até 21/11). Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Ibirapuera, 5085-1300.

+ Entre os cursos do segundo semestre do Masp Escola, está a segunda edição de O Renascimento, de Giotto a Tintoretto, ministrado pela historiadora da arte Juliana Guide (a partir de 12/8; 2ª, 19h30/21h30; R$ 1.471,50; até 9/12), e Arte do Século 19 – de David a Van Gogh, conduzido pelo professor, doutorando em história da arte, Felipe Martinez (a partir de 13/8; 3ª, 19h30/21h30; R$ 1.385; até 3/12). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959.

+ O CPF Sesc apresenta cursos como História do Cinema Brasileiro, que reúne especialistas como Arthur Autran e Ismail Xavier para aulas expositivas e análises de filmes (a partir de 5/8; 2ª e 3ª, 19h e 21h30; R$ 24/R$ 80; até 24/9). A programação ainda inclui Ocidente x Oriente: A História dos Contrários, ministrado pelo historiador Plínio Freire Gomes (a partir de 8/8; 5ª, 19h30/21h30; R$ 15/R$ 50; até 29/8). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-5600.

+ Ademir Assunção e Diana Junkes conduzem uma oficina de poesia no centro cultural b_arco, com atividades de leitura e reflexão sobre o texto poético em suas diversas manifestações. R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 426, Pinheiros, 94528-8833. A partir de 22/8. 5ª, 19h30/22h30. R$ 2.000. Até 7/11.