Entediado? Veja programação cultural para aproveitar do sofá de casa

Concertos em casa

Teatro Municipal. A instituição vem publicando, no YouTube, apresentações em que a Orquestra Sinfônica Municipal executa as nove sinfonias de Beethoven, sob regência de Roberto Minczuk. Toda segunda e quarta-feira, às 19h, tem vídeo novo no canal, dentro da série Beethoven Total – a única exceção é a Sinfonia nº 1, que vai ao ar no dia 1º de maio, uma sexta-feira. As composições de número 8 e 9 já estão disponíveis. Os concertos foram gravados em um único fim de semana de 2019.

Será um lindo dia

Guilherme Arantes. No perfil do Instagram (@guilhermearantesoficial), o cantor e compositor faz live, neste sábado (11), a partir das 12h, sem hora para acabar. Na transmissão ao vivo, ele tocará clássicos da carreira, canções suas menos conhecidas e até músicas de outros artistas, como Skyline Pigeon, de Elton John.

Leitura atual

Banca Tatuí. De portas fechadas na Rua Barão de Tatuí, por conta da quarentena, a banca especializada em livros e quadrinhos independentes, iniciou a campanha Tatuí em Casa, com descontos em sua loja virtual (bancatatui. com.br). Por meio de seu perfil no Instagram (@bancatatui), ela também realiza lives com artistas, editores e ilustradores – toda segunda e quinta-feira, às 16h20. No dia 13/4, por exemplo, o convidado é o artista Aureliano, que aborda assuntos como o papel da ficção nesses tempos de isolamento social.

Pequeno Público

Festival bora.aí em Casa. Em seu perfil do Instagram (@boraai_sp), o site voltado a dicas de programação infantil exibe, neste sábado (11), às 16h, o projeto musical Crianceiras, inspirado em poemas de Manoel de Barros.

Shows de Páscoa

Festival Joia Rara de Voz e Violão. O evento ocorre neste domingo (12), das 10h às 22h. Ao todo, serão 12 artistas realizando performances ao vivo, com 1h de duração, em seus respectivos perfis do Instagram. Entre eles, Moacyr Luz, às 11h (@moaluz), e Zé Renato, que encerra o evento, às 21h (@zerenatooficial). A programação completa pode ser consultada por meio do link: bit.ly/festjrara.

Multicultural

#MISemCasa. A campanha do Museu da Imagem e do Som promove exibições de filmes e bate-papos em seu canal do YouTube (bit.ly/mis emcasa) e site (mis-sp. org.br). Neste sábado (11), às 18h, tem O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, clássico do expressionismo alemão, seguido de bate-papo com o crítico de cinema Carlos Primatti. No domingo (12), às 11h, o cineasta Hugo Prata fala sobre seu filme Elis, de 2016