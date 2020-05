Entediado? Vanessa da Mata, Geraldo Azevedo e Skank se apresentam online. Veja outras dicas

Danilo Casaletti

ESPECIAL PARA O ESTADO

MÚSICA E SOLIDARIEDADE

Vanessa da Mata. A cantora apresenta, no sábado (30), às 10h (bit.ly/divvanessa), a segunda edição da Live Solidária. O objetivo, além de entreter o público com seus sucessos, é arrecadar fundos para Rede Zona Oeste Contra a Covid-19, que auxilia pessoas em vulnerabilidade para a doença na cidade de São Paulo.

SALA DE ESPETÁCULO

Rigoletto. O Teatro Municipal segue exibindo óperas pelo YouTube (bit.ly/tmunicipal). O destaque da vez é este clássico do romantismo italiano, escrito por Giuseppe Verdi. Além da íntegra da apresentação (foto), gravada em 2019 e dirigida por Jorge Takla, é possível baixar um livreto da opereta.

VERDE E ROSA

Show de Verão da Mangueira. A edição de 2017 do tradicional show anual da escola de samba carioca, que contou com a presença de Chico Buarque, Maria Bethânia, Alcione e Elba Ramalho, terá sua gravação inédita exibida neste domingo (31), às 18h, pelo canal do YouTube da Mangueira (bit.ly/divmangueira).

SAIDEIRA

Skank. O grupo, que estava se preparando para sua turnê de despedida, faz uma apresentação ao vivo – e sem público – no famoso estádio de Belo Horizonte para comemorar os dez anos do álbum Skank no Mineirão. Será neste sábado (30), às 20h, com transmissão online (bit.ly/divskank).

NA COZINHA

#chefchezmoi. A escola de gastronomia Le Cordon Bleu Brasil (@lecordonbleubrasiloficial), em parceria com a Aliança Francesa, vai ensinar dois pratos – crepe suzette e filé mignon ao molho mostarda com batata risolé – em seu IGTV. A ideia é estimular os seguidores a fazerem vídeos com o preparo em casa. Os melhores ganharão prêmios.

NOVIDADE NA REDE

Tiago Iorc. O cantor e compositor lança uma canção inédita, Você pra Sempre em Mim, na live que faz na 4ª (3), às 21h (bit.ly/diviorc). Segundo Iorc, essa foi a primeira música que ele compôs na vida.

COISA SÉRIA

E Agora, Quem Brinca Comigo? O debate, promovido pelo @sescjundiai, celebra a Semana Mundial do Brincar e os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. No sábado (30), às 17h30, a doula Tati Fávaro e o jornalista Plínio Teodoro falam sobre como a contação de histórias reforça afetos e vínculos.

SE VOCÊ VIER…

Geraldo Azevedo. No domingo (31), às 19h, o cantor e compositor faz, em formato voz e violão, uma apresentação para o projeto Sesc ao Vivo (@sescaovivo) para mostrar sucessos como Táxi Lunar e Bicho de Sete Cabeças.

BATUQUE DO BEM

Doutores do Samba. O grupo formado por alunos e ex-alunos da Escola Paulista de Medicina, ligada a Unifesp, faz live no domingo (31), às 16h (@drsdosamba), para arrecadar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para profissionais da saúde do Hospital São Paulo.