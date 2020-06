Entediado? Tem festa junina com Elba Ramalho e Alceu Valença; Marcelo D2 fala sobre hip hop

Danilo Casaletti

ESPECIAL PARA O ESTADO

Canções e momentos



Milton Nascimento. Em sua primeira live, Bituca canta, no domingo (28), às 18h30 (bit.ly/divmilton) músicas como Cais, Travessia e Morro Velho. O compositor também colheu sugestões dos fãs em suas redes sociais para montar o repertório.

RITMOS NORDESTINOS

Alceu Valença. O cantor e compositor pernambucano fará de sua casa, no Rio de Janeiro, uma apresentação neste domingo (28), às 16h, com xotes, baiões, emboladas e sucessos de sua carreira, como Anunciação, Tropicana e Coração Bobo (@alceuvalenca).

PULA FOGUEIRA

Elba Ramalho. Em clima junino, a cantora faz live no sábado (27), às 20h, em seu canal (bit.ly/divelbaramalho) para celebrar o dia de São João, comemorado em 24/6. Além do show, o internauta poderá comprar kits com comidas típicas com renda revertida para a ONG Amigos do Bem.

DIVERSIDADE

Rodrigo Faour. O jornalista, autor do livro A História Sexual da MPB, entrevista, dentro da série Ícones LGBTQ+, nomes que contribuíram para desconstruir os limites entre masculino e feminino na cultura nacional. No domingo (28), às 20h, o papo é com o cantor Edy Star (@rodrigo.faour).

SESSÃO PREMIADA

Uma Mulher Fantástica. Vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2018, o longa, que tem direção de Sebastián Lelio, conta a história de uma garçonete transexual que sonha ser cantora. O filme não está em nenhuma plataforma digital e será disponibilizado pela distribuidora @imovision por 24 horas, a partir das 18h de sábado (27).

PRIMEIRA AUDIÇÃO



Nana Caymmi. O Sesc lançou em seu site (bit.ly/divnana) o single Eu Sei Que Vou Te Amar, do projeto Nana, Tom, Vinicius, no qual a cantora dá voz à obra dos compositores, com a Orquestra Filarmônica de São Petersburgo.

PAPO RETO

Marcelo D2. A série #PapoDaRuaTNT, ligada ao Festival Sons da Rua e com apresentação de Thaíde, estreia nesta 3ª (30), às 19h, tendo Marcelo D2 como convidado (@festivalsonsdarua).