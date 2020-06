Entediado? Sérgio Britto, Flávio Venturini, Renato Teixeira e bate-papo sobre vinho para ver online

Danilo Casaletti, especial para o Estado

VOO SOLO

Sérgio Britto. Autor de sucessos como Flores, Epitáfio e Enquanto Houver Sol, o cantor e compositor, um dos integrantes da banda Titãs, faz apresentação neste sábado (6), às 18h. Direto de sua casa, o show será com piano e violão. A iniciativa integra o projeto #musicasalva e você escolhe quanto quer pagar: R$ 10, R$ 20 ou R$ 30 (ingressos: bit.ly/divbritto).

PARA OS APAIXONADOS

Daniel e Roupa Nova. O cantor sertanejo e o grupo se unem para uma live temática, que comemora o Dia dos Namorados. O projeto, intitulado A Força do Amor, vai ao ar no próprio 12/6, às 19h. De cunho solidário, a apresentação será transmitida simultaneamente nos canais do YouTube de Daniel (bit.ly/divdaniel) e do Roupa Nova (bit.ly/divroupanova).

PAPO LATINO

Sidney Magal. Dentro do projeto Conecta, da casa de shows Tom Brasil, o repórter do Estado Julio Maria entrevista o cantor de Sandra Rosa Madalena nesta 6ª (5), às 21h (@tombrasilshows).

MOMENTO DE SE GOSTAR

Flávio Venturini. Quem também vai comemorar a data romântica é o compositor de Todo Azul do Mar e Espanhola. O show será no dia 12/6, às 20h (bit.ly/divventurini), e busca arrecadar doações para entidades que atendem crianças.

DA TERRA



Renato Teixeira. O cantor e compositor, autor de canções como Romaria e Tocando em Frente, faz apresentação dentro do projeto Sesc Ao Vivo (@sescaovivo), neste domingo (7), a partir das 19h.

ROMANCE NA TELA

Mostra Amorosa de Cinema Online. O Itaú Cultural exibe, em seu site (www.itaucultural. org.br), a partir desta 2ª (8), o longa Amor?, que tem direção de João Jardim e atrizes como Júlia Lemmertz e Lília Cabral no elenco. A mostra gratuita, que segue até 28/6, também traz curtas-metragens.

CINEMA NACIONAL

São Bernardo. O filme de 1972, baseado no livro de Graciliano Ramos e dirigido por Leon Hirszman, tem sessão no sábado (6), às 15h30, pelo projeto Pontos MIS (bit.ly/ divsbernardo). A trilha sonora é de Caetano Veloso. Depois, às 18h, tem bate-papo com o cineasta Leandro Afonso.

UM BRINDE AOS CASAIS

Vinhos. Colunista de vinhos do Paladar, Suzana Barelli recebe o sommelier do grupo Fasano, Manoel Beato, para um bate-papo, com sugestões de harmonizações e rótulos, em live nesta 3ª (9), às 18h (@paladar).