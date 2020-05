Entediado? Roberto Carlos, Zeca Pagodinho e Michel Teló fazem lives neste fim de semana

Danilo Casaletti, especial para o Estado

ENCONTRO DE GERAÇÕES

Sesc ao Vivo. O projeto da rede Sesc São Paulo, que já apresentou 18 shows online, terá como atrações Dori Caymmi, no sábado (9), e Tulipa Ruiz, no domingo (10). As apresentações ocorrem sempre às 19h, no @sescaovivo.

VIDA DE ARTISTA

Camarim em Cena. O Itaú Cultural estreia, sábado (9), às 14h, uma série de 16 depoimentos gravados com personalidades de teatro, dança, circo e música (bit.ly/divcamarim). O primeiro será com a atriz Maria Alice Vergueiro (foto).

TANTAS EMOÇÕES

Roberto Carlos. O “Rei” faz sua segunda live, no domingo (10), às 15h, para celebrar o Dia das Mães. Serão 70 minutos de duração (bit.ly/divrc), sendo os primeiros 45 exibidos também pela TV Globo.

PARA (RE)VER

Sarah Brightman. Gravado em 1997, o show Sarah Brightman: In Concert at the Royal Albert Hall estará disponível por 72 horas a partir de sábado (9), às 16h, para levantar fundos para o tratamento da covid-19 (bit.ly/divsarah).

VAI VADIAR

Zeca Pagodinho. O sambista cedeu aos apelos dos fãs e fará sua primeira live, no domingo (10), às 13h, com 1h45 de duração (@zecapagodinho).

PARA RIR

Rafael Cortez. Testando piadas para um novo espetáculo solo – batizado de Antivírus, o Show –, o humorista faz lives semanais, sempre aos domingos, às 20h (@rafaelcortez).

DA TERRA

Michel Teló. O cantor leva ao YouTube (bit.ly/divtelo) a ideia do quadro Bem Sertanejo, que apresentou no programa Fantástico, com música e bate-papos. Com conteúdo inédito, Teló faz uma homenagem às mães, domingo (10), às 13h.