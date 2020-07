Entediado? Maria Rita, Jorge Aragão e Elza Soares estão entre as opções de lives da semana

Danilo Casaletti, especial para o Estado

INTIMISTA

Maria Rita. Acompanhada por violão, a cantora (foto) mostra, no sábado (25), às 19h, direto de sua casa, sucessos como Tá Perdoado, Maltratar Não É Direito e Num Corpo Só, dentro da programação do #EmCasaComSesc (@sescaovivo).

UMA DÉCADA

Teresa Cristina e Jorge Aragão. Os artistas são convidados para a comemoração os dez anos do Sambabook, projeto que valoriza grandes nomes do samba. Teresa faz live na 6ª (24), às 20h, para cantar o repertório de Dona Ivone Lara. Aragão vai homenagear, na 6ª (31), no mesmo horário, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila e João Nogueira. Tudo pelo canal oficial do projeto (bit.ly/divsambabook).

DOSE DUPLA

Elza Soares. A cantora celebra o aniversário de 90 anos com a apresentação Elza in Jazz no sábado (25), às 21h, pelo bit.ly/divelza90 e no canal 500 da Claro TV. No domingo (26), às 19h, ela participa, ao lado do rapper Flavio Renegado, de live em homenagem ao aniversário de Marielle Franco (bit.ly/divmarielle), morta em 2018.

ESTREIA

Banda Braza. O grupo carioca faz sua primeira apresentação on-line na era da pandemia. Com todos os integrantes reunidos, a Braza se apresenta no sábado (25), às 20h, no canal do YouTube (bit.ly/divbraza) e pelo canal pago MusicBoxBrazil.

PAPO DE CINEMA

Blade Runner 2049. O programa #CineCiência, do MIS (@mis_sp), traz no domingo (26), às 17h, um debate sobre o filme dirigido por Denis Villeneuve em 2017. Mediado pelo curador José Luiz Goldfarb, o papo terá como convidados os professores da PUC- SP Lucia Santaella e Fabio Fernandez.

NOVA ONDA



Mario Junior. A repórter do Estadão Ana Lourenço conversa com Mario Jr, conhecido como ‘galã do TikTok’, no sábado (25), às 14h (@estadaodivirtase). Ele conta com mais de 600 mil seguidores no aplicativo.

BRINCADEIRA BOA

Curtinhas da Curtiça. A palhaça Curtiça, personagem da atriz Samara Montalvão, fala sobre a covid-19 para crianças. Os episódios serão publicados no perfil @sescbelenzinho aos sábados e domingos, às 14h