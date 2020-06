Entediado? Live de Martinho da Vila, homenagem a Ivan Lins e websérie de Débora Falabella; tudo para assistir de casa

Danilo Casaletti, especial para o Estado

Canta, canta, minha gente

Martinho da Vila. O compositor carioca (bit.ly/divmartinho) faz live neste domingo (14), às 15h, em um estilo bem informal, cantando de sua casa e usando pequenos instrumentos. Batizada de Batuque na Cozinha, nome de um de suas composições de sucesso, a apresentação terá, além de música, um bate-papo.

Festa virtual

Ivan Lins 75 anos. Para comemorar o aniversário do compositor de músicas como Madalena e Desesperar Jamais, Cláudio Lins, seu filho, faz live na 3ª(16), às 17h, dentro do festival #ZiriguidumEmCasa (bit.ly/divivan75), com participações de artistas como Leila Pinheiro, Roberto Menescal e Lenine.

Arraial sertanejo

Roberta Miranda. Este ano não terá fogueira e nem quadrilha, mas, no sábado (13), às 19h, a cantora comanda o Arraial da Roberta (bit.ly/divarraial), que, em clima junino, terá até correio elegante com direito a música cantada por ela.

Nova experiência.

Se Eu Estivesse Aí. Os atores Débora Falabella e Gustavo Vaz protagonizam websérie no GShow que mostra a história de um casal recém-separado que tenta resolver questões sentimentais em meio à pandemia via troca de mensagens. Serão dez episódios, gravados diretamente do apartamento onde eles vivem o isolamento social (bit.ly/divseeu).

Só falta a pipoca.

Cinema #EmCasaComSesc. O projeto exibe em seu site (bit.ly/divcinema), de graça e sem necessidade de cadastrados, filmes nacionais e internacionais, além de produções próprias sobre música, teatro e dança. Entre as estreias desta semana, estão A Hora do Lobo, de Ingmar Bergman, e Aquarius, de Kleber Mendonça Filho.

Estreia tardia

Mônica Salmaso. A cantora faz sua primeira live neste domingo (14), às 18h, acompanhada do músico Teco Cardoso, com quem mostrará músicas de Chico Buarque, Milton Nascimento, Tom Jobim, entre outros. A apresentação terá transmissão pelo canal pago Arte 1 e pelo perfil da gravadora Biscoito Fino no Youtube (bit.ly/divmonica).

Diversidade

Linn da Quebrada. A atriz e cantora bate-papo(@canalbrasil) com a apresentadora Simone Zuccolotto, no sábado (13), às 18h, sobre a nova temporada do TransMissão, talk show que ela e Jup do Bairro apresentam no Canal Brasil.

Visita de casa

Egito Antigo. Quando a quarentena foi implementada, a exposição Egito Antigo – do Cotidiano à Eternidade no CCBB de São Paulo estava a todo vapor. Agora, uma visita mediada está disponível no site www.ccbbeducativo.com. A instituição ainda oferecerá outras atrações, como webnários e contações de história.

Para a criançada 1

Tiquequê. Dentro de série Crianças #EmCasaComSesc (@sescaovivo), a dupla canta músicas como Barulhinho, Barulhão, Bota Ovo e Se Eu Fosse, além de brincadeiras e conversa com o público infantil, no sábado (13), às 12h.

Para a criançada 2

Galinha Pintadinha. O famoso personagem infantil faz sua primeira live, no sábado (14), às 15h, com seus sucessos, receitinhas e teatro de fantoches (bit.ly/divgalinha).



Lançamento digital

Jorge Vercillo. Direto de sua casa, no Rio de Janeiro, o cantor e compositor apresenta a live Ciclo, nesta 6ª (12), às 17h (bit.ly/divvercillo). Acompanhado de seu filho, Vini Vercillo, ele mostra sucessos e composições inéditas, como Raça Menina.

Passatempo.

MAS em casa. O Museu de Arte de Sacra de São Paulo disponibilizou em seu site (www. museuartesacra.org.br) cinco quebra-cabeças online com diferentes níveis de dificuldade e variado número de peças. É possível montar uma imagem do Largo da Sé de 1865, por exemplo, com 150 peças.

Carne e unha

Fábio Jr. Autor e cantor de canções românticas, ele faz live para celebrar o Dia dos Namorados nesta 6ª (12), às 22h, com transmissão pelo canal pago Multishow e no sue próprio canal no YouTube (bit.ly/divfabiojr). Entre as canções, sucessos como Alma Gêmea e Sem Limites para Sonhar.

Love em casa.

Luan Santana. O cantor faz apresentação no sábado (13), a partir das 22h30, com a primeira hora transmitida pela TV Globo. Depois disso, o show poderá ser acompanhado pelo canal de Luan (bit.ly/divluans). O padre Fábio de Mello, que gravou recentemente com o cantor a música Quando o Sono Bater, fará participação especial.