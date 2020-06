Entediado? Ivete Sangalo, Gilberto Gil, IZA e Jards Macalé entre as lives do fim de semana

Danilo Casaletti, especial para o Estado

VIVA SÃO JOÃO!

Ivete Sangalo. No Arraiá da Veveta (@ivetesangalo), a cantora celebra as festas juninas, neste sábado (20), às 22h, com música, cenário temático, bandeirinhas e comidas típicas. Entre as músicas escolhidas para a celebração, estão clássicos como Isso Aqui Tá Bom Demais e Asa Branca.

DUPLA SOLIDARIEDADE

Gilberto Gil e IZA. A cantora irá até a casa do artista baiano para live (bit.ly/divgileiza) que celebra o repertório dele, no sábado (20), às 20h, com rende revertida para a ONG Ação Cidadania. O show inclui faixas como Palco e Vamos Fugir.

BAMBA NO CINEMA

#EmCasaComSesc. A instituição segue alimentando a plataforma Sesc Digital (www. sescsp.org.br/cinemaemcasa) com produções do cinema nacional e internacional – e acesso gratuito. Nesta semana, um dos destaques é o documentário Paulinho da Viola – Meu Tempo É Hoje (foto), que tem direção de Izabel Jaguaribe e roteiro de Zuenir Ventura.

PAPO À MESA

Alex Atala. O chef é o entrevistado da websérie History Entrevista (bit.ly/divalexatala), do History Channel Brasil, para falar de eventos que, ao longo da história, alteraram nossos hábitos alimentares. O papo é comandado pelo jornalista Thiago Gomide.

QUERIDO MALDITO



Jards Macalé. Dentro do #SescaoVivo (@sescaovivo), o compositor de músicas como Vapor Barato e Mal Secreto faz show online no sábado (20), às 19h. Ele também mostrará músicas de seu mais recente álbum, Besta Fera.

TERCEIRO SINAL

Palco Virtual. O Itaú Cultural transferiu sua programação teatral para o site (www.itau cultural.org.br). A estreia será no dia 26/6 com o espetáculo Viúvas – Performance Sobre a Ausência, da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz. A peça conta a história de mulheres de um povoado que buscam informações sobre os maridos, que sumiram durante a ditadura civil militar.