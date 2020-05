Entediado? Fernanda Torres, Francis Hime e Palavra Cantada são opções de lives no fim de semana

Danilo Casaletti

ESPECIAL PARA O ESTADO

FESTA VIRTUAL

Teatro Porto Seguro. O espaço (bit.ly/divporto) comemora cinco anos com lives de música e bate-papos, sábado (16), a partir das 17h. Entre os convidados, Fernanda Torres (foto), Zélia Duncan, Irene Ravache, Guilherme Arantes, Daniela Mercury e Mauricio de Sousa.

PARA AS CRIANÇAS

Grandes Pequeninos. O espetáculo infantil comandado pelo músico Jair Oliveira e pela atriz Tania Khalill tem sessão virtual neste domingo (17), às 16h, no projeto Diversão em Cena (@diversaoemcena).

MÚSICA E PARCERIAS

Francis Hime. O compositor (@francishimeoficial) apresenta, toda quarta-feira, às 19h, a série Trocando em Miúdos – As Minhas Canções, baseada no livro em que conta seu processo de composição. Nesta 4ª (20), é a vez de Sem Mais Adeus, sua primeira parceria com Vinicius de Moraes.

PELA TELA

Pinacoteca. Em sua primeira exposição online, que faz parte da inciativa #pinaemcasa, o museu traz cinco vídeos e filmes de seu acervo que podem ser vistos até 3/8 por meio do site www.pinacoteca.org.br. Entre eles, Da Janela do Meu Quarto (2004), de Cao Guimarães, e A Banda dos Sete (2010), de Sara Ramo.

CANÇÕES DE BRINCAR

Palavra Cantada. A dupla formada por Paulo Tatit e Sandra Peres faz, neste sábado (16), às 16h, uma live em seu canal (bit.ly/divpalavra) com músicas e danças para entreter a criançada na quarentena.

OUTRA REALIDADE

#CineCiência. Neste domingo (17), às 17h, o projeto do MIS (bit.ly/divmisciencia) exibe o longa de ficção científica Matrix (1999), que tem direção de Lana Wachowski e Lilly Wachowski. Após a sessão online, haverá um debate sobre as questões apresentadas pelo filme com Eduardo Acquarone, que é roteirista, e também com o antropólogo Juliano Spyer.