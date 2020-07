Entediado? Elza Soares, Detonautas e Renata Sorrah são algumas das atrações on-line

Danilo Casaletti, especial para o Estado

PARA CELEBRAR

Elza Soares. A cantora, que acaba de completar 90 anos, faz um sarau com música e bate-papo no sábado (4), às 19h, no Sesc Ao Vivo (@sescaovivo). O rapper Flávio Renegado, a quem Elza chama de afilhado, faz participação especial.

INSPIRAÇÃO

Detonautas. O grupo comandado por Tico Santa Cruz faz live (bit.ly/divdetonautas) no domingo (5), às 18h, e apresenta a música Fica Bem, que ganhou clipe com imagens de profissionais que não pararam de trabalhar na quarentena.

EM DUPLA

Paula e Jaques Morelenbaum. A cantora e o músico se apresentam na 6.ª (10), às 20h, no projeto Lives pela Arte (bit.ly/divbluesp), promovido pela Blue Note São Paulo. No dia 17/7, será a vez de Gilson Peranzzetta e Mauro Senise.

ENTRE AMIGOS

Ringo Starr. O lendário baterista dos Beatles completa 80 anos e faz, na 3.ª(7), às 21h (horário de Brasília), uma roda virtual de conversa e música com amigos como Paul McCartney, Sheryl Crow e Ben Harper (bit.ly/divringo80).

Renata Sorrah. A atriz (foto) apresenta a peça Em Companhia no domingo (5), às 21h30 (sescaovivo), que traz fragmentos de três textos – Esta Criança, Krum e Preto – da Companhia Brasileira de Teatro.

CINQUENTENÁRIO

Museu de Arte Sacra. O museu paulistano completa 50 anos e comemora de forma virtual, colocando mais de 200 obras de seu acervo na plataforma Google Arts & Culture (bit.ly/divmassp). Entre as peças, obras de Aleijadinho.

SABOR A MI

Conexão Latina. A jornalista Belinha Almendra abre seu acervo de músicas latinas, como salsa e bolero, e o apresenta semanalmente em seu canal no YouTube (bit.ly/divlatina).