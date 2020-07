Entediado? Diogo Nogueira, Zizi Possi e Silva fazem live neste fim de semana. Confira o roteiro

Danilo Casaletti

FESTA JULINA

Diogo Nogueira. O sambista faz, neste domingo (12), às 12h, o Arraiá do Nogueira (bit.ly/divdiogo), com sambas e músicas nordestinas. Ele, que lançou, recentemente, um livro de receitas, vai preparar ao vivo um arroz carreteiro.

EM ITALIANO

Zizi Possi. No sábado (11), às 18h, a cantora (bit.ly/divzizi) relembra sua relação com a música italiana, com canções que gravou em dois álbuns, Per Amore e Passione.

HOMENAGEM

100 anos de Elizeth Cardoso. Se estivesse viva, a cantora carioca faria aniversário nesta 5ª (16). E, nesse dia, às 16h, uma live, com quatro horas de duração, vai contar com nomes como Simone, Joyce Moreno, Leila Pinheiro, Zé Renato, Moacyr Luz, entre outros (@teatro.rival.refit).

VERDADEIRA BAIANA

Margareth Menezes. Uma das pioneiras do axé baiano, a cantora faz apresentação online para o projeto Sesc Ao Vivo (@sescaovivo), domingo (12), às 19h, com sucessos de carreira e músicas de grandes nomes da música brasileira.

DANÇA JAPONESA

Tadashi Endo. O projeto Camarim em Cena, do Itaú Cultural, resgata uma entrevista com o bailarino japonês, nome expressivo do butô, concedida em 2017. O vídeo estará disponível no site do instituto (www.itaucultural.org.br), a partir de sábado (11), às 14h.

PARA COLORIR O DIA

Silva. O cantor e compositor faz a Live do Silva no sábado (11), às 19h, em seu perfil (@silva), com músicas que gravou em projetos como Bloco do Silva e Silva Canta Marisa.

PALCO VIRTUAL

Grupo Tapa. Os atores José Carlos Machado e Ariel Henrique Canal apresentam, neste sábado (11), às 21h, sob direção de Brian Penido, o trabalho desenvolvido para o espetáculo Mr. Paradise, que mostra o encontro entre um jovem estudante e um velho escritor (bit.ly/divparadise).