Entediado? Adriana Calcanhoto, Anitta, Ayrton Montarroyos e outras atrações para curtir online

Danilo Casaletti, especial para o Estado

VAMBORA

Adriana Calcanhoto. Neste sábado (23), às 19h, no formato voz e violão, a cantora e compositora (foto) relembra sucessos da carreira, mostra novidades de seu repertório e ainda canta músicas de outros autores, as quais ela gostaria de ter escrito, como diz. A apresentação faz parte do projeto Sesc ao Vivo e pode ser acompanhada pelas redes sociais: @sescaovivo.

ANDAR POR ANDAR

Farol Santander. O tour virtual (bit.ly/divfarol) permite ver oito dos 18 andares disponíveis para visitação do histórico edifício localizado no centro de São Paulo. A exposição Devaneios – Os Mundos de JeeYoung Lee (foto), que ocupa o 22º andar, é uma das opções.

FUNK SOLIDÁRIO

Anitta. A cantora se apresenta neste sábado (23), às 20h, dentro da iniciativa Latinos Unidos (bit.ly/divlatinos), que tem por objetivo arrecadar fundos para instituições de diversos países do continente. Aqui no Brasil, a escolhida é a CUFA – Central Única das Favelas.

VIDA DE BAILARINO

Milton Coatti. Na 2ª (25), às 14h, o coreógrafo ministra uma aula aberta de dança contemporânea para bailarinos e interessados em conhecer a rotina de condicionamento do elenco da São Paulo Companhia de Dança (@saopaulociadedanca).

ÓPERA VIRTUAL

A Viúva Alegre. O Teatro Municipal de São Paulo disponibilizou em seu canal no YouTube (bit.ly/divviuva) a apresentação da versão criada por Miguel Falabella para a ópera de Franz Lehár. A montagem, em português, tem a participação da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo.

GRANDES NOMES

Ayrton Montarroyos. O cantor (@ayrtonmontarroyos) faz uma série de sete lives – sempre às terças-feiras, às 19h – para homenagear artistas como Cartola (3ª, 26), Dorival Caymmi, Luiz Gonzaga e Noel Rosa (9/6) e

Chico Buarque (23/6).

ARIGATÔ

Bunka Matsuri #emcasa. A 14ª edição do tradicional festival que celebra a cultura japonesa e que ocorre anualmente no bairro da Liberdade, em São Paulo, será, neste ano, online. No sábado (23) e no domingo (24), a partir das 13h, será possível acompanhar, de casa, atividades como as aulas com as chefs Telma Shiraishi e Simone Xirata. Basta acessar, pelas redes sociais, o perfil: @fsetivalbunkamatsuri.