Encontros musicais ocupam os palcos de São Paulo nesta 5ª (12)

5ª (12)

André Frateschi & Heroes

O cantor e a banda são conhecidos por interpretar músicas de todas as fases da carreira de David Bowie. ‘Changes’, ‘The Man Who Sold the World’ e ‘Under Pressure’ ganham novas versões. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (12), 22h30 (abertura, 21h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Barro

Com um som que mescla pop e toques de psicodelia, ‘Miocárdio’ (2016) é o primeiro disco solo do pernambucano. Juliana Strassacapa, do grupo Francisco, El Hombre, e Aíla participam da apresentação. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (12), 20h. R$ 15/R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Ignácio de Loyola Brandão, Rita Gullo e Edson Alves

No espetáculo ‘Solidão no Fundo da Agulha’, o escritor está ao lado da filha, cantora, e do violonista. Ele conta histórias de vida entremeadas por canções que marcaram sua trajetória. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (12), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jairo Pereira e Mutum

O vocalista do Aláfia apresenta projeto solo. Anna Tréa participa do show de 5ª (12) e Luedji Luna estará no palco em 13/7. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 5ª (12) e 13/7, 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Luedji Luna

No show ‘Bom Mesmo É Estar Debaixo D’água’, a cantora baiana se junta ao músico congo-brasileiro François Muleka e ao cubano Aniel Solleiman para apresentar composições inéditas. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (12), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Mônica Salmaso e André Mehmari

Em show do projeto Biscoito da Casa, a cantora e o pianista fazem show especial. Músicas compostas por grandes nomes, como Chico Buarque, Dorival Caymmi e Tom Jobim estão no repertório. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (12), 21h30 (abertura, 20h). R$ 80/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.