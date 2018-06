Encontros entre artistas são destaques nos palcos de São Paulo nesta 5ª (19)

Ana Cañas e Chico Chico

A cantora e o filho de Cássia Eller destacam o melhor de seus respectivos trabalhos, que transitam por pop, reggae e jazz. Ao fim, a dupla se encontra para uma jam session especial. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 5ª (19), 20h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Edu Lobo, Romero Lubambo e Mauro Senise

O compositor, o violonista e o saxofonista lançam o álbum ‘Dos Navegantes’, com regravações intimistas de músicas de Edu. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (19), 22h (abertura, 20h30). R$ 245/R$ 290.. Cc.: todos. Cd: todos.

Giovani Cidreira e Aíla

Toques de pop, MPB e psicodelia estão no primeiro álbum solo do baiano, ‘Japanese Food’ (2017). Já ‘Em Cada Verso um Contra-ataque’, lançado em 2016, é o disco em que Aíla assume posições sobre política e liberdade de gênero. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (19), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tavito, Tuia e Vignini

Levando à frente as ideias do rock rural, o trio faz show intimista. Sucessos como ‘Casa no Campo’, de Tavito, ganham novas versões. O tecladista Abrão Lincoln faz participação especial. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (19), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Depois de escolher o show, decida qual filme ver neste fim de semana. O Guia de Cinema do Divirta-se traz a programação completa.