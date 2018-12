Encontro de Simone e Ivan Lins está entre os shows da semana

6ª (14)

Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso

O compositor e seus filhos fazem show da turnê ‘Ofertório’. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (14), 22h. R$ 100/R$ 380 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Chico Salem

Integrante da banda de Arnaldo Antunes, o músico apresenta o repertório de seu segundo álbum, ‘Maior ou Igual a Dois’ (2016). Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 6ª (14), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Cordel do Fogo Encantado

A banda voltou aos palcos depois do lançamento do disco ‘Viagem ao Coração do Sol’ (2018). Nesta edição da festa Pardieiro, o grupo apresenta o repertório do novo trabalho. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 6ª (14), 23h (abertura). R$ 70/R$ 90. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lenine

Ele faz o show ‘Em Trânsito’, baseado em seu 13º disco. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (14) e sáb. (15), 21h; dom. (16), 18h. R$ 9/ R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Letrux e Mãeana

Letícia Novaes e Ana Cláudia Lomelino apresentam o show ‘Letrux e Mãeana Cantam Bruxas’, com clássicos de temática esotérica do Brasil e da música internacional. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª (14), 21h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Lô Borges

Um dos principais compositores do Clube da Esquina, ele faz show com sucessos da carreira – entre eles, ‘ O Trem Azul’. Hoje (14), às 19h, há bate-papo com o artista. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª (14), sáb. (15) e dom. (16), 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia do show).

Luiz Ayrão

Autor de ‘Nossa Canção’, gravada por Roberto Carlos, ele faz show com seus sambas. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (14), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mombojó

Da geração pós-Manguebeat de Pernambuco, o grupo apresenta o projeto ‘MMBJ 12’. ‘Nunca Vai Embora’, gravada com Lenine, já foi lançada como single. Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 6ª (14), 21h. R$ 14. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Ná Ozzetti e Luiz Tatit

Em show de voz e violão, a dupla que integra o grupo Rumo interpreta canções marcantes da Vanguarda Paulista. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (14) e sáb. (15), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rubel

O artista faz show do álbum ‘Casas’ (2018), em que incorpora outras referências musicais, como o rap e o R&B. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (14), 21h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sá & Guarabyra

Criadora do rock rural, a dupla lança o álbum ‘Cinamomo’, com novas versões para ‘Dona’ e ‘Espanhola’. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (14), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sepultura

A banda faz show do álbum ‘Machine Messiah’, que saiu no ano passado. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (14), 21h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (15)

As Bahias e A Cozinha Mineira

O grupo encerra a turnê do álbum ‘Bixa’. O som pop está impresso em faixas como ‘Dama da Night’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (15), 21h30; dom. (16), 18h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Frejat

Em formato voz e violão, o artista relembra sucessos da carreira solo e do período com o Barão Vermelho. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Sáb. (15), 21h; dom. (16), 19h. R$ 100/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Johnny Hooker

Convidando Gaby Amarantos, ele apresenta show do disco ‘Coração’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (15), 22h (abertura, 20h30). R$ 70/R$ 120 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Lenine

Leia mais acima

Lô Borges

Leia mais acima

Milton Nascimento

O cantor e compositor apresenta o show ‘Semente da Terra’, com clássicos da carreira dele. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (15), 21h; dom. (16), 18h. R$ 18/R$ 60 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ná Ozzetti e Luiz Tatit

Leia mais acima

Nômade Festival

Lulu Santos (20h) é a atração principal do evento, que também conta com shows de Bolero Freak (13h30), 5 a Seco e Maria Gadú (15h30), Silva (17h) e Céu (18h30). Memorial da América Latina (8.000 lug.). Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. Sáb. (15), 12h/22h. R$ 90. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Quino

Fundador e vocalista da banda de reggae americana Big Mountain, ele interpreta hits como ‘Baby, I Love Your Way’, que entrou na trilha do filme ‘Jumanji 2’. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (15), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Simone e Ivan Lins

A turnê Simone Encontra Ivan Lins: Eterno Recomeço está de volta a São Paulo. A cantora e o compositor, amigos desde os anos 1970, relembram clássicos de Ivan. ‘Começar de Novo’ e ‘Somos Todos Iguais nesta Noite’ estão entre eles. A direção é de Zélia Duncan. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (15), 22h. R$ 120/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tom Zé

Tropicalista de primeira hora, o artista celebra os 50 anos do primeiro álbum, ‘Grande Liquidação’. ‘São São Paulo’, ‘Namorinho de Portão’ e ‘Parque Industrial’ estão entre as 12 faixas. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (15), 21h; dom. (16), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zezé Motta

Atração do Festival de Natal de São Paulo, a cantora apresenta o show ‘No Coração do Brasil’, com uma homenagem a Luiz Melodia. No domingo (16), ela ainda se apresenta no Largo São Francisco, gratuitamente, às 18h. Pça. do Patriarca, s/nº, Centro. Sáb. (15), 19h. Grátis.

Domingo (16)

As Bahias e A Cozinha Mineira

Leia mais acima

Frejat

Leia mais acima

Lenine

Leia mais acima

Lô Borges

Leia mais acima

Milton Nascimento

Leia mais acima

Rappin’ Hood e Banda ExpoSamba

O rapper e o grupo fazem show gratuito para promover o lançamento do concurso musical Encantar, idealizado pela TV Globo. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (16), 15h30. Grátis.

Tom Zé

Leia mais acima

3ª (18)

Sandy

No show ‘Nós, Voz, Eles’, a cantora interpreta músicas de seu álbum mais recente, em que recebeu convidados. Há canções inéditas e uma regravação de ‘Meu Disfarce’, sucesso de Chitãozinho & Xororó. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 3ª (18), 21h. R$ 80/R$ 340 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Trupe Chá de Boldo

Com dez anos de carreira, o coletivo apresenta as músicas de seu quarto álbum, ‘Verso’. Composições de André Abujamra e Tatá Aeroplano foram escolhidas para integrar o trabalho. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (18), 23h (abertura). R$ 15 (grátis, até 23h59). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

4ª (19)

Ayrton Montarroyos e Luiza Possi

Entre números solos e duetos, os cantores se reúnem pela primeira vez em show do Festival de Natal de São Paulo, cantando temas natalinos. Eles se apresentam na 5ª (20), às 21h, na Praça do Patriarca, e também no Coreto da Bolsa, no dia 21/12, às 21h. Pça. Pátio do Colégio, s/nº, Centro. 4ª (19), 18h. Grátis.

Alceu Valença

Ao lado de cinco músicos, o artista relembra seus hits e também homenageia Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. Sesc Bom Retiro. Praça de convivência. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 4ª (19), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Moraes Moreira

O artista faz show dividido em duas partes. Na primeira, ele apresenta seu segundo livro de poesia, ‘Poeta Não Tem Idade’. Depois, relembra hits da carreira solo e dos Novos Baianos. Paris 6 Burlesque Music Hall (232 lug.). R. Augusta, 2.809, Cerqueira César, 3086-0009. 4ª (19), 21h .R$ 80. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Rodrigo Campos

Ele interpreta músicas do álbum ‘9 Sambas’, o quarto de sua carreira solo. A cantora Anaïs Sylla participa do show. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (19), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Tim Bernardes

Integrante do grupo O Terno, ele apresenta as músicas do primeiro álbum solo, ‘Recomeçar’ (2017), considerado pela crítica um dos melhores de 2017. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. 4ª (19), 20h. R$ 60/R$ 100. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Zeca Baleiro

Ao lado dos músicos Tuco Marcondes (violão) e Adriano Magoo (teclados), o cantor e compositor faz show intimista ao lado de convidados, que ainda não foram divulgados. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 4ª (19), 21h. R$ 150 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (20)

Anelis Assumpção

Ela relança o compacto com a música ‘Not Falling’, de 2012, que manteve a estética do primeiro disco da artista, ‘Sou Suspeita, Estou Sujeita, Não Sou Santa’. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (20), 21h. R$ 20/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Otto

‘Ottomatopeia’ (2017) é o álbum mais recente do pernambucano. Além das composições próprias, ele interpreta ‘Meu Dengo’, composta por Roberta Miranda. Junio Barreto participa. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (20), 21h30. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

O Terno

Influenciado pelo rock psicodélico, o trio faz o último show do álbum ‘Melhor do que Parece’ (2016), acompanhado por naipe de metais. O rapper Rincon Sapiência participa da apresentação. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 5ª (20), 20h. R$ 90. Cc.: D, M e V.

Cd.: todos.

Zé Manoel e Diogo Strausz

Nomes da música brasileira contemporânea, eles fazem o show ‘Interseções’, em que um interfere nas composições do outro. Tássia Reis participa. Teatro Itália. (276 lug.). Avenida Ipiranga, 344, República, 3255-1979. 5ª (20), 21h. R$ 40. Vendas pelo site: www.compreingressos.com

Especial

Bourbon Street Fest

Em sua 15ª edição, o Bourbon Street Fest comemora os 25 anos de existência do Bourbon Street. O trio vocal Nu Beginnings, a Orleans Street Jazz Band e o Bourbon Street Jazz Quartet apresentam-se hoje (14). O quarteto de jazz volta a tocar no sábado (15), mesmo dia do saxofonista americano Gary Brown (foto). E as atrações, com exceção do Bourbon Street Jazz Quartet, também estarão no encerramento, que ocorre na rua, em frente à casa de shows, neste domingo (16). Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Hoje (14) e sáb. (15), 21h (abertura). R$ 85. Cc. e Cd.: todos. Dom. (16), 16h. Grátis.

Cancioneria

Juliano Gauche e Pélico são a base do projeto, que recebe convidados. Luê, Lau e Kaneo Ramos fazem participações especiais no sábado (15). Todos interpretam canções de suas carreiras em formato intimista. Sesc Santana. Deck. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (15), 19h. Grátis.

Convicção Festival

O festival tem como destaque o show do grupo Fresno. O rapper Konai e as bandas Trago e Os Caras e Carol também se apresentam. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Dom. (16), 17h. R$ 80/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

El Niño

A Orquestra Sinfônica Municipal, o Coro Lírico, o Coral Paulistano e o Coro Infantojuvenil da Escola Municipal de Música apresentam o oratório de Natal ‘El Niño’, de John Adams. A obra retrata a história natalina relatada na Bíblia. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (14), 20h; sáb. (15), 16h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo

Obras compostas por Tchaikovsky, Lehár e Strauss Jr estão no programa do concerto, com regência de Roberto Tibiriçá. Durante a apresentação, a violinista Mayra Moraes fala sobre as composições. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (14), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Osesp

Em seus últimos concertos do ano, a Osesp mostra ‘Too Hot to Handel: The Gospel Messiah’, adaptação do oratório ‘O Messias’, de Händel. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (14), 20h30; sáb. (15), 16h30. R$ 50/R$ 222. Masp. Vão-livre. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp. Dom. (16), 11h. Grátis.

Orquestra do Teatro São Pedro

O maestro Ricardo Kanji rege a orquestra em concerto com a participação do violoncelista Antonio Meneses. Obras compostas por Carl Philipp Emanuel Bach e Wilhelm Friedemann Bach estão no programa. A apresentação faz parte do projeto Ocupa São Pedro. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. Sáb. (15), 20h; dom. (16), 17h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: hoje (14), 11h. Grátis.