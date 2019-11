Encontro de Diogo Nogueira e Jorge Aragão está entre os shows de 6ª (8/11)

6ª (8)

Chico César

Em show do disco ‘O Amor é Um Ato Revolucionário’ (2019), o cantor e compositor interpreta músicas de cunho político como ‘Pedrada’ e ‘Eu Quero Quebrar’. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (8), 23h. R$ 20/R$ 60. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Diogo Nogueira e Jorge Aragão

No projeto ‘Dois no Samba’, os artistas fazem shows com clássicos da carreira. Ao final, eles estarão juntos no palco. UnimedHall (3.893 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (8), 22h. R$ 100/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Karina Buhr

Apostando na fusão de guitarras e tambores, a cantora e compositora apresenta as músicas do quarto disco da carreira, ‘Desmanche’. O rapper Max BO participa da apresentação. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (8) e sáb. (9), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Liniker e os Caramelows

No show ‘PS’, a banda faz uma releitura intimista das músicas incluídas no álbum ‘Goela Abaixo’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (8), 20h e 22h30. R$ 100/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pélico

Quatro anos depois de ‘Euforia’ (2015), ele lança o álbum ‘Quem Me Viu, Quem Me Vê’ (2019). ‘Acerto de Contas’ está entre as faixas. Negro Leo participa da apresentação. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (8), 20h30. R$ 9/R$ 30.Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Péricles Cavalcanti

Gravado por Adriana Calcanhotto e Gal Costa, o compositor faz show do disco ‘Clássicos Daora’. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (8), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Só Pra Contrariar

Liderado por Fernando Pires, o grupo faz o show ‘O Lado B do SPC’, em que comemora 30 anos de carreira. ‘Que Se Chama Amor’ e ‘Essa Tal Liberdade’ fazem parte da apresentação. O grupo Nossa Paixão abre a noite. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (8), 22h. R$ 109/R$ 199. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sarau do Elifas

Elifas Andreato, importante ilustrador e designer que fez capas para grandes nomes da música brasileira, recebe amigos em bate-papo com música. Na 6ª (8), Fabiana Cozza e Eduardo Gudin participam. Moacyr Luz e Teresa Cristina são os convidados de sábado (9). Renato Teixeira e Zeca Baleiro encerram o projeto no domingo (10). Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (8) e sáb. (9), 21h; dom. (10), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

O Terno

Formado por Tim Bernardes, Guilherme d’Almeida e Biel Basile, o grupo faz show de lançamento do álbum ‘atrás/além’, quarto da carreira. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (8) e sáb. (9), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tiago Iorc

Em show do disco com as músicas do projeto ‘Acústico MTV’, o cantor e compositor apresenta releituras de ‘Desconstrução’, ‘Hoje Lembrei do Teu Amor’ e ‘Amei te Ver’. Espaço das Américas (3. 214 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (8) e sáb. (9), 23h (abertura, 21h). R$ 140/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.