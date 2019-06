Encontro com a atriz Laura Cardoso está entre as dicas de teatro da semana

+ O projeto Camarim em Cena recebe Laura Cardoso para um bate-papo com o público. Com mediação do crítico de teatro José Cetra, a atriz, de 91 anos, fala sobre suas mais de sete décadas de carreira. 120 min. Livre. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (200 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 4ª (26), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

CONFIRA AS ESTREIAS DA SEMANA

Tebas Land

De Sergio Blanco, a peça mostra o encontro entre um jovem parricida e um dramaturgo interessado em escrever sobre seu crime. Dir. Victor Garcia Peralta. Com Otto Jr. e Robson Torinni. 100 min. 16 anos. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, Centro, 3350-6300. Estreia 6ª (21). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 21/7.

O Aniversário de Jean Lucca

Com estética que remete ao teatro do absurdo, a peça escrita e dirigida por Dan Nakagawa fez única apresentação em abril e agora cumpre temporada. A história mostra os preparativos para a festa de aniversário de um menino, que nunca aparece em cena. Seus pais são moradores de um luxuoso condomínio e sentem-se ameaçados pela babá, que organiza o evento, e pelas pessoas que vão chegando na casa da família. 60 min. 12 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Estreia sáb. (22). Sáb., 19h; dom. e 2ª, 20h.

R$ 30. Até 14/7.

Fábula e Roda dos Três Amigos

Escrita por Flávio Ermírio e dirigida por César Baptista, a peça mostra o encontro entre o poeta Federico García Lorca, o pintor Salvador Dalí e o cineasta Luis Buñuel, no período em que se conheceram. Com Iuri Saraiva, Oliver Tibeau e Thomaz Mussnich. 60 min. 14 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 5ª (27). 5ª, 6ª e sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 20/7.

Quando Tudo Estiver Pronto

Com texto de Donald Margulies e direção de Isser Korik, a peça gira em torno de uma família judia, cuja mãe morreu de forma inesperada. Uma semana depois, recém-levantada de sua cova, ela retorna para arrumar a casa e a família. Com Otávio Martins, Patrícia Pichamone, Filipe Ribeiro e outros. 70 min. 12 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. Estreia 6ª (21). 6ª, 21h30; sáb. e dom., 20h. R$ 50/R$ 70. Até 15/9.

Stabat Mater

Entre os textos vencedores do quinto edital da Mostra de Dramaturgia em Pequenos Formatos Cênicos, a peça escrita e dirigida por Janaína Leite é encenada no formato de uma ‘palestra-performance’ sobre a história da Virgem Maria, a partir de texto da escritora, filósofa e psicanalista Julia Kristeva. Em cena, Janaína aparece ao lado de sua mãe, Amália Fontes Leite, e Priapo. 90 min. 18 anos. CCSP. Espaço Cênico Ademar Guerra (100 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Estreia 6ª (21). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 21/7.

HUMOR

+ Nomes como Fábio Porchat, Marco Luque, Leandro Hassum e Oscar Filho participam do Megashow Risadaria, maratona de comédia que ainda terá entrega de troféus para humoristas como Tatá Werneck, Marcelo Adnet e Marcius Melhem, vencedores do Grande Prêmio Risadaria do Humor Brasileiro. 14 anos. Allianz Parque Hall (6.353 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, 4800-6680. 4ª (26), 19h. R$ 80/R$ 160.