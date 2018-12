Emily Blunt interpreta Mary Poppins em sequência de clássico musical da Disney

+ Entre os que puderam assistir a ‘Mary Poppins’ em 1964, ano de estreia, a figura da babá britânica interpretada por Julie Andrews ainda deve ser fonte de boas lembranças. Mais de 50 anos depois, o filme, considerado um dos maiores clássicos da Disney, ganha sequência nos cinemas – algo capaz de renovar a nostalgia causada pela personagem.

Em O Retorno de Mary Poppins, de Rob Marshall, as canções, a magia e o temperamento ao mesmo tempo autoritário e carinhoso da babá são assumidos por Emily Blunt, que demonstra entender os trejeitos da protagonista e, para a sorte dos fãs, acerta em todos os sentidos.

Em Londres, os irmãos Michael (Ben Whishaw) e Jane Banks (Emily Mortimer) e os três filhos de Michael descobrem que podem perder a casa por um empréstimo atrasado. Para ajudá-los, Poppins chega flutuando com um guarda-chuva de papagaio falante e seu talento para resolver bem mais do que problemas domésticos.

Nas mãos da babá, tarefas diárias se transformam em brincadeiras fantásticas, sempre com músicas e uma moral. Algumas cenas são mais radicais do que se espera do gênero: uma das danças envolve manobras de bike e ‘parkour’; em outra, Emily Blunt precisou ser içada às alturas por fios, durante as gravações. Participações de Meryl Streep e Dick Van Dyke – ator que integrou o elenco do primeiro filme – ajudam a formar uma nova história doce e divertida que, assim como o título anterior, está destinada a ser vista inúmeras vezes pelos próximos anos. Humberto Abdo

Confira salas e horários de exibição