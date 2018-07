Em sua 26ª edição, festival Anima Mundi ocupa cinco espaços com filmes vindos de 40 países

Entre 4ª (1º) e 5/8, o Anima Mundi, festival de animação mais importante da América Latina, ocupa as telas de cinco espaços da cidade (Memorial da América Latina, Centro Cultural São Paulo, Caixa Belas Artes, Cinusp e Centro Cultural Banco do Brasil), além do Circuito Spcine e de alguns CEUs.

Ao todo, serão exibidas 576 produções de 40 países, entre longas, curtas, homenagens e exibições especiais – dos mais diversos temas e técnicas. A programação inclui ainda exposições, projeções de clipes, games e debates, que terão a presença de convidados internacionais, como o produtor francês Jean-Louis Padis. Os ingressos variam de R$ 4 a R$ 16.

A novidade deste ano fica por conta do Espaço de VR Oi 360°, que vai levar ao Memorial curtas interativos e de realidade virtual. Confira abaixo alguns destaques e a programação completa aqui.

+ Com direção de Nora Twomey, The Breadwinner (foto) traz a história de uma garota de 11 anos que vive sob os rígidos dogmas do Taleban, no Afeganistão. O tema rendeu à produção indicações ao Oscar 2018 e ao Globo de Ouro. Além dele, ganham sessões ‘As Aventuras de Fujiwara Manchester’, de Alê Camargo, e ‘Wall’, do canadense Cam Christiansen. Caixa Belas Artes: 4ª (1º), 21h.

+ Quatro longas infantis figuram na seleção deste ano. Um dos destaques, ao lado da estreia nacional ‘Tito e os Pássaros’ e do mexicano ‘O Anjo do Relógio’, é a coprodução entre Islândia e Bélgica, Ploey: Você Nunca Voará Só (foto). A animação narra os desafios de uma jovem ave, que, além de não saber voar, precisa se proteger de dois difíceis inimigos naturais: o longo inverno e um voraz falcão, que aterroriza sua família há anos. A direção é de Arni Asgeirsson. Memorial da América Latina: 3/8, 15h.

+ No Foco Espanha, o homenageado da edição será Guillermo García Carsí, um dos diretores da elogiada animação Pocoyo – Dança!, que traz uma história envolvendo música, DJs, pistas de dança e competições. O filme, com o qual Guillermo se tornou referência à animação espanhola e também para a animação internacional, ganhará uma exibição especial na cidade. Memorial da América Latina: 4ª (1º), 14h.

+ Parceria com a Swiss Films, a Mostra Suíça projetará uma seleção de filmes da icônica produtora Nadasdy Films. A maioria deles esteve presente em premiações importantes, como Berlim, Veneza e Cannes. Integram a programação curtas como ‘Habitat’ e ‘Vigia’, de Marcel Barelli; ‘Aubade’, de Mauro Carraro; e ‘Chamane Bazar’, de Zoltan Horvat. Memorial da América Latina: 4ª (1º), 18h. Caixa Belas Artes: 4/8, 18h; 5/8, 22h30.

+ O Anima Forum, que traz convidados especiais para debater o atual panorama da animação, é sempre esperado pelos fãs do festival. Este ano, o francês Jean-Louis Padis vem à capital paulista para ministrar uma aula sobre fotografia e stop motion, com análises sobre aspectos técnicos e criativos. Jean foi coprodutor de ‘Negative Space’, prêmio de melhor filme no Anima Mundi 2017. Caixa Belas Artes: 4ª (1º), 10h (é necessário fazer inscrição 1h antes).