Em Pinheiros, novo bar português serve drinques autorais e pratos com ingredientes típicos

Um sobrado em Pinheiros abriga o novo Axado Bar, gastrobar português aberto há cerca de um mês. Peças garimpadas em ‘sucatarias’, os tais achados decoram o espaço com espelhos, quadros e lustres, além de painéis do artista brasileiro Alexandre Orion.

A proposta da casa pode agradar tanto aos que procuram boa comida quanto àqueles que querem descobrir drinques novos e autorais – se for este o caso, passe pelo corredor bem iluminado e vá direto ao bar, nos fundos, comandado pelo bartender Rodolfo Bob.

São servidos coquetéis como o refrescante ‘Chinese Xsmash’ (R$ 29), feito com gim infusionado com chá preto do tipo lapsang souchong, manjericão roxo, calda de hortelã e especiarias com sal marinho; e o ‘Manhattan Chocolate’ (R$ 29), à base de uísque, angostura de chocolate e spray de umburana, uma planta aromática.

O cardápio do chef Joachim Koerper tem entradas e pratos feitos com ingredientes típicos, como o ‘Ravioli de Queijo Serra da Estrela’ (R$ 49), que leva cogumelos da estação e o famoso queijo da região montanhosa de Portugal.

Para petiscar, se for escolher o bolinho de bacalhau (R$ 29; 8 unid.), fique sabendo que, lá, o preparo obedece a receita original: “50% bacalhau, 50% batata”, ditou, com certa cerimônia, uma das garçonetes. Como uma maneira de reforçar que as boas tradições portuguesas não precisam de alterações. Humberto Abdo

ONDE: R. Deputado Lacerda Franco, 478, Pinheiros, 3819-1304.

QUANDO: 18h30/2h (sáb., 13h/2h; dom., 13h/21h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.