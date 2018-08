Em novo endereço, Mici renova cardápio e lança carta de drinques

Instalado em uma outra casa na mesma rua, o Mici também apresenta novos pratos e carta de drinques. Na seleção de entradas da chef Cintia Piubelli, estreia a dupla de empanadas de morcilla, nozes e passas (R$ 12; foto). R. Ministro Ferreira Alves, 244, Perdizes, 3871-5294. 19h/23h (6ª, 19h/23h30; sáb., 12h/16h e 19h/23h30; fecha dom. e 2ª).

Confira outras dicas de restaurantes em São Paulo:

Novos

Vista Restaurante

Localizado na cobertura do edifício que abriga o MAC USP, tem uma das vistas mais lindas da cidade aliada ao ambiente moderno e à boa comida do chef Marcelo Corrêa Bastos. Autor de uma cozinha brasileira contemporânea, ele sugere bolinhos de siri (R$ 31), moqueca capixaba de peixe com camarão (R$ 81) e pato no tucupi (R$ 99). Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, V. Mariana, 97382-7261 (120 lug.). 19h/0h (sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/16h; fecha 2ª). Cc.: A, M e V. Cd.: M e V.

Árabe

Arábia

Os pratos são servidos em um ambiente contemporâneo e informal. No cardápio, destacam-se o falafel, um bolinho de grão-de-bico (R$ 29,80, 12 unid.), e a esfiha aberta de carne (R$ 6,90). Outras boas pedidas são o trigo com lentilha (R$ 52) e a salada ‘Fatuch’ (R$ 54,20), com tomate, pepino, alface, cebola, rabanete, hortelã e pão árabe. Aos sábados, serve o ‘Cuscuz Marroquino Royal’ (R$ 138, para dois). R. Haddock Lobo, 1.397, Cerqueira César, 3061-2203 (110 lug.). 12h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Brasileiro

Garimpos do Interior

Além das porções de pastéis de angu (R$ 36, 10 unid.), há feijoada (R$ 80, para dois), às quartas e sábados, e galinhada caipira (R$ 80, para dois), aos sábados. Entre os pratos principais, experimente o saboroso leitão na lata (R$ 46), servido com farofa, couve, arroz e feijão. A carta de cachaças é excelente, assim como o café coado na mesa. R. Marco Aurélio, 201, V. Romana, 2339-5008 (90 lug.). 12h/16h (sáb., dom. e fer., 12h/18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Carnes

Le Bife

Na casa, o cliente escolhe um dos cortes de carne, como filé mignon (R$ 84) e entrecôte (R$ 98), e as guarnições são servidas em sistema de rodízio, como farofa, purê de batata e legumes grelhados. Durante a semana, o almoço executivo, com corte do dia e guarnições, custa R$ 59. O menu ainda traz ‘Steak Tartar’ (R$ 59) e ‘Hambúrguer Le Bife’ (R$ 42), ambos com salada e fritas. R. Pedroso Alvarenga, 1.088, Itaim Bibi, 4324-0783 (120 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h30; sáb., 12h/17h e 19h/0h30; dom., 12h/17h; 2ª, 12h/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cozinha rápida

Ritz

Está sempre cheio e animado. O ‘Ritz Burguer’, com pancetta, cheddar ou gorgonzola, salada e maionese sob 200 gramas de carne, pode ser servido com onion rings, salada, bolinhos de arroz ou batatas fritas (R$ 49, com um acompanhamento). Prepara também o ‘Penne Mediterrâneo’, com tomates frescos, muçarela de búfala, alho, azeitonas pretas e manjericão (R$ 59). Al. Franca, 1.088, Jd. Paulista, 3062-5830 (44 lug.). 12h/15h e 19h30/0h (6ª e sáb., até 1h; dom., 12h30/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Francês

Marcel

A casa é famosa pelos excelentes suflês. Mas o menu (R$ 89) montado pelo chef Raphael Despirite, neto do fundador, é imperdível. Com duas entradas, três pratos e sobremesa. R. da Consolação, 3.555, Cerqueira César, 3064-3089 (50 lug.). 12h/14h30 e 19h/0h (sáb., 19h/0h; dom., 12h30/16h e 19h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Oui

Em endereço mais amplo, o bistrô também renova o cardápio. Das receitas do chef Caio Ottoboni, experimente o arroz de pato, com chips de paio, couve e foie gras (R$ 52). R. Costa Carvalho, 72, Pinheiros, 3360-4491 (42 lug.). 12h/15h e 19h30/23h30 (6ª e sáb., até 0h; dom., 12h/16h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Italiano

Bucatini

Acolhedora cantina de bairro, serve grandes porções como a de perna de cabrito com batata corada e brócolis (R$ 185), e o ravióli de muçarela de búfala e camarão gratinado (R$ 141). Os pratos satisfazem duas pessoas. De sobremesa, experimente a banana caramelizada (R$ 23). R. Abílio Soares, 904, Paraíso, 3887-5769 (156 lug.). 11h/16h e 19h/0h (sáb., dom. e fer., 11h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Nello’s

Sucesso desde 1974, a cantina serve pratos como o filé de frango recheado com champignons e purê (R$ 45) e o espaguete ao sugo (R$ 42). Outra opção é o risoto de funghi e frango, com cogumelos frescos e parmesão cremoso (R$ 45). Entre as pizzas, peça a margherita (R$ 68) e a de alcachofra (R$ 70). R. Antonio Bicudo, 97, Pinheiros, 3082-4365 (200 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/17h e 19h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Vicolo Nostro

Feitas com ovos caipiras, as massas atraem grande público, principalmente nos fins de semana. O ambiente, dos mais agradáveis, tem fonte e jardim de inverno. Prove o tortelone de cordeiro com molho cremoso de sálvia (R$ 74). Outra opção é o risoto de radicchio (R$ 83). Prepara também costeleta de cordeiro (R$ 99). R. Jataituba, 29, Brooklin, 5561-5287 (250 lug.). 12h/15h e 19h/0h (sáb. e fer., 12h/16h30 e 19h/1h; dom., 12h/16h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Japonês

Djapa

Em um salão amplo, serve um rodízio que supera as expectativas. São 45 opções, entre frios e quentes (R$ 95), a começar pelas ostras de Santa Catarina e potinhos com ceviche, sushis e sashimis. Entre os quentes estão guiozas, tempurá de legumes e salmão com shimeji e abacaxi no papelote. Numa versão reduzida, mas não menos farta, o rodízio executivo é servido no almoço de 2ª a 6ª (exceto feriado), por R$ 65. R. Gaivota, 168, Moema, 2691-2003 (174 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb. e fer., 12h/0h; dom., 12h/22h30). Cc.: todos Cd.: todos.

Kinoshita

A cozinha do chef Satoshi Kaneko é caprichada e criativa. Prepara menu-degustação, com nove pratos e uma sobremesa, por R$ 360. Durante a semana, o almoço executivo ‘Menu Matsu’ (R$ 75) inclui um peixe ou carne, dois pratos do sushi bar, gohan, missoshiro, couvert, salada e sobremesa. Há também a versão vegetariana. R. Jacques Félix, 405, V. Nova Conceição, 3849-6940 (70 lug.). 12h/15h e 19h/0h (sáb. e fer.,12h/16h e 19h/0h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mexicano

Viva México

A despojada casa serve pratos mexicanos menos explorados por aqui. Um exemplo são as quesadilhas com frango (R$ 24). Mas também há os típicos tacos, tortillas, nachos e guacamole. A dose de tequila varia de R$ 18 a R$ 70. R. Fradique Coutinho, 1.122, V. Madalena, 3032-0901 (42 lug.). 11h30/0h (6ª e sáb., 11h30/1h; dom., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Oriental

China Lake

O chef Paulo Hu, especializado na culinária de Xangai, comanda o restaurante, que tem o clima oriental reforçado pelo ambiente decorado com máscaras. Peça o arroz com bacalhau (R$ 53) e a lula na chapa (R$ 72). A costelinha de porco frita (R$ 54) e o pato laqueado (R$ 166) também são boas pedidas. Todos os pratos servem duas pessoas. R. Marechal Deodoro, 525, S. Amaro, 5524-7921 (250 lug.). 12h/15h e 18h30/22h30 (6ª e sáb., até 23h; dom., 12h/16h e 18h30/22h30). Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V.

Português

Quinta de Santa Maria

A casa lembra muito Portugal e tem cardápio inspirado na região do Minho. Quem está no comando é o casal de portugueses João Mota e Dona Dora. Prove o bacalhau na brasa (R$ 129,90), a frigideira de polvo (R$ 149) e o pastel de Belém (R$ 11,90). R. Cerro Corá, 1.548, Alto da Lapa, 3022-2499 (100 lug.). 12h/15h30 e 19h/23h30 (6ª e sáb., 12h/23h30; dom., 12h/18h). Cc.: todos Cd.: todos.

Variada

A Figueira Rubaiyat

A enorme figueira é uma grande atração e as mesas perto dela são bastante disputadas. O cardápio leva a assinatura do chef Daniel Redondo. Peça o ‘Caixote Marinho’, com robalo, camarões, vieira, polvo, batata-doce e risoto (R$ 187). Das carnes produzidas nas fazendas Rubaiyat, prove o baby beef com batatas suflê (R$ 141). R. Haddock Lobo, 1.738, Cerqueira César, 3087-1399 (350 lug.). 12h/16h e 19h/0h (6ª, até 0h30; sáb., 12h/0h30; dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.