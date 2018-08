Elogiado em Cannes, ‘Dogman’ é um dos destaques do 8 ½ Festa do Cinema Italiano

Entre quinta-feira (2) e 8/8, o 8 ½ Festa do Cinema Italiano traz ao Espaço Itaú – Augusta (R. Augusta, 1.475, Sala 3, Consolação, 3288-6780) uma seleção de filmes italianos atuais e premiados, que retrata o atual panorama do país. Ao todo, serão exibidas 11 produções, numa média de quatro por dia. O destaque fica para as premières de ‘Dogman’, de Matteo Garrone (de ‘Gomorra’ e ‘Reality’), e de ‘Fortunata’, de Sergio Castellitto. ‘Emma’, do diretor Silvio Soldini, abre a programação na quinta-feira (2), às 14h. Os ingressos custam R$ 20.

O renomado ator italiano Edoardo Pesce desembarca na capital para as exibições de ‘Dogman’ e ‘Fortunata’, filmes em que atua. Em ‘Dogman’, ele interpreta Simone, homem violento que aterroriza uma região periférica de Roma, onde é ambientada a história. Também é protagonista do longa, que foi aplaudido em pé por dez minutos em Cannes, o ator Marcello Fonte, ganhador da Palma de Ouro como melhor ator em 2018.

A seguir, confira a programação completa do evento:

2/8 (quinta-feira)

‘Emma’ (14h)

‘A Ternura’ (16h20)

‘Aqui em Casa Tudo Bem’ (18h40)

‘Fortunata’ (21h)

3/8 (sexta-feira)

‘A Ternura’ (14h)

‘Made in Italy’ (16h20)

‘A Vida em Família’ (18h40)

‘Dogman’ (21h)

4/8 (sábado)

‘Pobres mas Ricos’ (14h)

‘Fortunata’ (16h20)

‘Aqui em Casa Tudo Bem’ (18h40)

‘A Garota na Névoa’ (21h)

5/8 (domingo)

‘Emma’ (14h)

‘Pobres mas Ricos’ (16h20)

‘Made in Italy’ (18h40)

‘A Vida em Família’ (21h)

6/8 (segunda-feira)

‘Fortunata’ (14h)

‘A Garota na Névoa’ (16h20)

‘Uma Questão Pessoal’ (18h40)

‘Emma’ (21h)

7/8 (terça-feira)

‘Pobres mas Ricos’ (14h)

‘Aqui em Casa Tudo Bem’ (16h20)

‘A Ternura’ (18h40)

‘Nico 1988’ (21h)

8/8 (quarta-feira)

‘A Garota na Névoa’ (14h)

‘Made in Italy’ (16h20)

‘Nico 1988’ (18h40)

‘Uma Questão Pessoal’ (21h)

Sinopses:

Dogman (Matteo Garrone)

Marcello é um homem franzino e tranquilo que trabalha em um modesto petshop na periferia de Roma. Mantém uma ambígua relação de submissão com Simone, um ex-boxeador que aterroriza o bairro inteiro. Mas, após mais uma prepotência do violento amigo, Marcello planeja uma terrível vingança.

Baseado em uma das crônicas mais sangrentas do recente passado italiano, ‘Dogman’ consegue tornar-se um inquietante retrato sobre a Itália dos dias de hoje, onde não existe a solidariedade, e a lei vigente é a do mais forte.

Emma (Silvio Soldini)

Teo é um homem criativo, seguro de si, que trabalha em uma grande agência de publicidade e vive rodeado de mulheres. Mas, um dia, conhece Emma, uma médica osteopata, que faz de suas limitações as suas melhores qualidades. Emma, que desde criança possui deficiência visual, utiliza os outros sentidos para interagir com o mundo à sua volta.

Uma história de amor única, tenra e original, na qual os protagonistas aprendem a deixar-se conduzir em uma escuridão que não provoca medo. Apresentado no Festival de Veneza, o filme conta com uma grande atuação de Valeria Golino, em um papel exigente, mas perfeitamente interpretado.

A Vida em Família (Eduardo Winspeare)

Em Disperata, uma pequena cidade do sul da Itália, o melancólico Filippo Pisanelli se sente terrivelmente incompetente em seu papel de prefeito. Somente seu amor pela poesia e sua paixão pelas leituras que faz aos detentos da região dão algum alívio a seu estado de depressão. Na prisão, ele conhece Pati, um ladrão de galinhas também nascido em Disperata. O criminoso e seu irmão sonhavam em se tornar os chefes da máfia de Capo di Leuca, mas o encontro com a literatura muda tudo, e uma amizade incomum surge entre os três, potencializando escolhas corajosas.

Nico 1988 (Susanna Nicchiarelli)

Vencedor da Mostra Orizzonti no Festival de Veneza, Nico 1988 é uma cinebiografia musical sobre a última fase da vida de Nico, ícone feminino da banda Velvet Underground e musa de Andy Warhol. O filme retrata a vocalista naquela que seria a sua última turnê solo, enquanto tenta restabelecer a relação com o filho e lidar com a sua dependência química e depressão.

Uma Questão Pessoal (Paolo e Vittorio Taviani)

Em 1943, durante a guerra de libertação nas Langhe, as colinas do sul do Piemonte, o militar Milton encontra-se dividido entre a luta contra os nazi-fascistas, a amizade com os companheiros de exército e o seu amor clandestino por Fulvia.

Na trama, Paolo e Vittorio Taviani confrontam uma das obras mais importantes da literatura italiana, ‘Uma Questão Pessoal’, de Beppe Fenoglio. O filme atesta a longa militância cinematográfica dos realizadores de Padre Padrone e de César Deve Morrer, confirmando, simultaneamente, a juventude artística da dupla com uma obra de grande rigor filológico, mas capaz de surpreender o espectador.

Aqui em Casa Tudo Bem (Gabriele Muccino)

São as bodas de ouro de Pietro e Alba, ocasião única para festejar convidando a família inteira para a maravilhosa Ilha de Ischia, em Nápoles. Música, comida e sorrisos acompanham o encontro, mas quando uma tempestade bloqueia o numeroso grupo na ilha, obrigando-os a compartilhar a casa, os rancores e as hipocrisias escondidas durante muitos anos emergem de forma imprevista.

A Garota na Névoa (Donato Carrisi)

Uma adolescente desaparece em uma aldeia alpina do norte da Itália. Imediatamente, encontra-se um bode expiatório, um professor que chegou recentemente e de quem pouco se sabe.

Primeira obra cinematográfica de Donato Carrisi, um dos escritores italianos mais conhecidos internacionalmente, ‘A Garota na Névoa’ é um filme de grandes ambições com uma realização soberba e um elenco notável (Toni Servillo e Jean Reno).

Fortunata (Sergio Castellitto)

Fortunata tem uma vida atormentada, uma filha de oito anos e um casamento fracassado. Cabeleireira, ela vive nos subúrbios e atravessa a cidade diariamente para tratar do cabelo de senhoras burguesas. Fortunata luta todos os dias com uma determinação feroz para realizar seu sonho: abrir o seu próprio salão e controlar o seu destino, conquistando a sua independência e o direito à felicidade.

‘Fortunata’ é uma incursão íntima e poderosa na Itália de hoje, que luta para chegar ao fim do mês e que, apesar das dificuldades, com seu voluntarismo, consegue manter a cabeça erguida. Um hino poético à fúria de viver, com Sergio Castellitto muito inspirado e uma combativa Jasmine Trinca, agraciada com o prêmio de melhor atriz no ‘Un Certain Regard’, do Festival de Cannes 2017.

Made in Italy (Luciano Ligabue)

Riko é um homem com grandes virtudes, mas com pouca sorte, preso em um trabalho que não lhe permite manter a família e em luta contínua contra uma sociedade que não o representa. Mas Riko tem um recurso especial: seus amigos, com os quais enfrenta qualquer dificuldade.

Numa Itália onde a precariedade profissional e sentimental tornou-se normalidade, Luciano Ligabue, famosíssimo músico italiano, nos conta uma história de grande humanidade, na qual os sentimentos das pessoas ecoam mais forte que tudo.

A Ternura (Gianni Amelio)

Lorenzo, um advogado aposentado que vive em Nápoles, é egoísta, incapaz de amar e está brigado com os seus próprios filhos. De volta à sua casa depois de ter um ataque cardíaco, desenvolve uma inexplicável afeição pelos novos vizinhos, uma família que acabou de se mudar para a casa da frente. A harmonia cresce entre as duas famílias, até que um drama imprevisível perturba a existência de todos. Um melodrama sóbrio, atravessado por esmagadoras forças subterrâneas, capaz de explorar com atenção e intuito a complexidade dos sentimentos humanos.

Pobres mas Ricos (Fausto Brizzi)

Os Tucci, uma família muito humilde de um vilarejo da região de Lazio, ganharam na loteria. Tornando-se bilionários, decidem ir para Milão e viver em um hotel 5 estrelas, para desfrutar da vida noturna e dos luxos. No entanto, começam a perceber que os tempos mudaram e que os ricos de hoje não são como os do passado: são discretos, ambientalistas, apoiam causas sociais e andam de bicicleta.

Baseada em uma comédia francesa de grande sucesso, ‘Les Tuche’, o filme revela o típico humor da comédia italiana, com atores competentes e diálogos espirituosos. Após o incrível sucesso, já existe uma continuação na Itália: ‘Poveri ma Ricchissimi’.