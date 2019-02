Elba Ramalho, Ed Sheeran e Projota estão entre os shows da semana

6ª (8)

Ana Cañas

Ela lança o disco ‘Todxs’, calcado no feminismo. Há parcerias da cantora com Arnaldo Antunes e Lúcio Maia. Chico Chico e Sombra participam da apresentação. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (8), 21h; sáb. (9), 18h e 21h; dom. (10), 18h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Arrigo Barnabé

Ele interpreta músicas de Roberto e Erasmo Carlos no show ‘Quero que Vá Tudo pro Inferno!’. Paulo Braga (piano) e Sérgio Espíndola (violão) acompanham o artista, um dos principais nomes da Vanguarda Paulista. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (8), 22h. R$ 80. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

BNegão Trio

Neste projeto, BNegão se apresenta ao lado de Pedro Selector e DJ Castro. Eles vão do dub jamaicano ao jazz, também abrindo espaço para improvisos. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (8), 23h. R$ 25/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Diogo Nogueira

Com mais de dez anos de estrada, o cantor faz show do álbum ‘Munduê’, totalmente autoral. Dedicado ao samba de raiz, o disco tem parcerias com Dona Ivone Lara e Hamilton de Holanda. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (8), 23h (abertura, 21h30). R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Elba Ramalho

Ela faz o show de lançamento de ‘O Ouro do Pó da Estrada’, 38º disco da carreira. Neste trabalho, ela gravou músicas de Belchior, Luiz Gonzaga, Siba, entre outros autores. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (8) e sáb. (9), 21h; dom. (10), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jorge Vercillo

Autor de ‘Que Nem Maré’ e ‘Ela Une Todas as Coisas’, o artista faz show com os sucessos que marcaram sua carreira. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. 6ª (8), 22h (abertura, 20h). R$ 100/R$ 200 (meia-entrada com 1kg de alimento não perecível). Vendas pelo site: www2.clubedoingresso.com

Juliano Gauche e Moons

Neste encontro entre o capixaba e a banda mineira, eles revelam suas influências em comum, passando pelo folk e pelo indie rock. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (8), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Labirinto

‘Divino Afflante Spiritu’ é o terceiro álbum do sexteto instrumental de post-metal. Pela primeira vez, eles gravam uma música cantada, ‘Agnus Dei’, com a participação de Elaine Campos. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (8), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marina Pittier

Integrante do Grupo Triii, ela apresenta músicas de seu primeiro álbum solo, ‘Presente’. Há músicas de Atahualpa Yupanqui e Caetano Veloso. Sesc Avenida Paulista. Arte II (70 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 6ª (8) e sáb. (9), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Mulamba

Formada por mulheres, a banda de Curitiba apresenta músicas do primeiro disco, calcado no rock e no pop. Natália Noronha (Plutão Já Foi Planeta), Marja Lenski (Liniker & Os Caramelows) e Bruna Lucchesi participam do show. Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 6ª (8), 21h. R$ 14. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Pink Floyd Reunion

O grupo que faz tributo ao Pink Floyd interpreta a trilha sonora do filme ‘The Wall’ (1982), com orquestra, coral e coro infantil. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (8), 22h. R$ 80/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Queen Experience In Concert

Neste tributo à banda Queen, o cantor André Abreu interpreta músicas imortalizadas na voz de Freddie Mercury. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 6ª (8), 21h; sáb. (9) e 23/2, 19h30 e 21h. dom. (10) e 24/2, 18h e 20h. R$ 75/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rodrigo Brandão

Expoente da cena nacional do ‘spoken word’, ele lança o álbum ‘Outros Barato’. Nomes como Tulipa Ruiz, Thiago França, Marcos Gerez e Rogério Martins (estes dois integrantes da banda Hurtmold) participam do show. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (50 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (8), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Roupa Nova

A banda faz show do projeto ‘Novas do Roupa’, com 12 músicas inéditas. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (8), 22h (abertura, 20h). R$ 120/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (9)

Ana Cañas

Leia mais acima

Confraria do Pasmado

Com abertura dos blocos convidados Não Serve Mestre e Acadêmicos da Cerca Frango, o cordão carnavalesco faz sua apresentação. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (9), 20h30/2h. R$ 50/R$ 120 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Elba Ramalho

Leia mais acima

Eliana Pittman

Com mais de 50 anos de carreira, a cantora faz o show ‘Do Samba ao Carimbó’. Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Sáb. (9), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Filipe Catto

Na turnê ‘O Nascimento de Vênus’, o cantor apresenta o repertório do álbum ‘Catto’ (2017). Ele interpreta composições de Marina Lima, Romulo Fróes e outros autores. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (9), 20h. R$ 6/R$ 20 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Gerônimo Santana

Compositor de sucessos como ‘Eu Sou Negão’ e ‘É D’Oxum’, o músico faz show em que mistura a música baiana com ritmos latinos. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (9), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos

Iara Rennó

Ela remonta o espetáculo do álbum ‘Macunaíma Ópera Tupi’ (2008), para comemorar 90 anos de ‘Macunaíma – O Herói Sem Nenhum Caráter’, obra de Mário de Andrade. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (9), 21h; dom. (10), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Márcio Lugó

Intimista e reflexivo, ‘Pêndulo’ (2017) é o terceiro disco do artista. Ele encerra a turnê do álbum convidando o coletivo de poetas Casa Vulgar. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (9), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mônica Salmaso e Guinga

Após lançar o DVD ‘Corpo de Baile’, baseado em CD dedicado à obra de Paulo César Pinheiro e Guinga, ela encontra o músico no palco. Canções com letras de Chico Buarque e Pinheiro estão no show. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (9), 22h. R$ 80 (esgotado). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Ná Ozzetti

No show ‘Ná 40’, dirigido por Carla Candiotto, a cantora comemora quatro décadas de carreira. Músicos que acompanharam a trajetória da artista, como Dante Ozzetti e Mario Manga, formam a banda da apresentação. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (9), 21h; dom. (10), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Projota

Com dez anos de carreira, o rapper interpreta músicas que registrou nos álbuns ‘Foco, Força e Fé’ (2014) e ‘A Milenar Arte de Meter o Louco’ (2017). Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Sáb. (9), 23h. R$ 35/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Queen Experience In Concert

Leia mais acima

Zé Ramalho

Depois de lançar um CD e DVD gravado ao vivo em João Pessoa, o artista faz show interpretando músicas como ‘Admirável Gado Novo’ e ‘Chão de Giz’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (9), 22h. R$ 120/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (10)

Ana Cañas

Leia mais acima

Castello Branco

Quatro anos após seu disco de estreia, ‘Serviço’, o carioca radicado em São Paulo lançou, em 2017, ‘Sintoma’. A sonoridade tem influências do folk e da MPB. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (10), 16h. Grátis.

Egberto Gismonti

O músico se alterna entre piano e violões em show no qual mostra influências e temas de sua autoria, entre eles, ‘Palhaço’. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (10), 20h (abertura, 18h). R$ 145/R$ 185. Cc.: todos. Cd: todos.

Elba Ramalho

Leia mais acima

Iara Rennó

Leia mais acima

Lô Borges

Amigo de Milton Nascimento, ele apresenta o show ‘Nada Será Como Antes – Homenagem ao Bituca’. Ele relembra ‘O Trem Azul’ e outras canções marcantes. Centro Cultural Fiesp. Calçada. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp. Dom. (10), 16h. Grátis.

Max Viana

Filho de Djavan, ele lança o quarto álbum, ‘Outro Sol’ (2018). Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (10), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ná Ozzetti

Leia mais acima

Magnólia Orquestra

Os cantores Tika e Bruno Morais, ao lado dos músicos Fábio Sá, Pipo Pegoraro, Lilian Cueto, Igor Caracas e dos metais da Nomade Orquestra, recriam os bailes dos anos 1950. Músicas de Ary Barroso e Ataulfo Alves estão no repertório. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (10), 18h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Queen Experience In Concert

Leia mais acima

The Carpenters – Superstar

Anna Lú e Fabio Pessoa interpretam músicas que fizeram sucesso com a dupla formada por Karen e Richard Carpenter. ‘Close To You’ é uma delas. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Dom. (10), 19h. R$ 60/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

2ª (11)

Rodrigo Campos

Na temporada Qualidades Primordiais, o artista recebe convidados. Na 2ª (11), ele faz show com participação de Maria Beraldo. Centro da Terra (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. 2ª (11), 20h. R$ 18/R$ 54 (pague quanto quiser). Vendas pelo site: www.sympla.com.br

3ª (12)

Fernando Catatau

No show ‘Luz do Fim de Tarde’, o guitarrista da banda Cidadão Instigado apresenta músicas do que virá a ser seu primeiro trabalho solo. Centro da Terra (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. 3ª (12), 20h. R$ 18/R$ 54 (pague quanto quiser). Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Leo Maia

Filho de Tim Maia, ele relembra músicas como ‘Chocolate’ e ‘Azul da Cor do Mar’ no show ‘Baile do Síndico’. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (12), 21h. R$ 60/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mestrinho

O cantor e sanfoneiro faz um show celebrando o legado de Dominguinhos no dia em que ele faria 78 anos. Chico César, Mariana Aydar, Tato (vocalista do Falamansa) e Liv Moraes, filha do homenageado, participam da apresentação. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 3ª (12), 21h30 (abertura, 20h). R$ 50/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (13)

Ed Sheeran

O britânico volta ao Brasil com a turnê do álbum ‘Divide’, o mais vendido de 2017 em todo o mundo. Ele deve interpretar sucessos como ‘Shape of You’. Mike Rosenberg, mais conhecido como Passenger, abre a noite. Allianz Parque (45.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 4ª (13) e 5ª (14), 21h (abertura dos portões, 16h30; show de abertura, 19h45). R$ 650 (pista premium; 5ª, esgotado). Vendas pelo site: www.livepass.com.br

Maria Beraldo

Conhecida por trabalhos com Arrigo Barnabé e a banda Quartabê, a cantora, compositora e clarinetista interpreta as músicas do primeiro álbum solo, ‘Cavala’ (2018). Com produção de Tó Brandileone e da própria artista, o disco tem um lado autobiográfico. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (13), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

5ª (14)

Ed Sheeran

Leia mais acima

Ellen Oléria

Beyoncé é a personalidade que a cantora homenageia neste show. Hits de todas as fases da artista americana são interpretados por ela. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (14), 18h e 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Síntese e Lúcio Maia

Neste show, o rapper inicia parceria com o guitarrista da Nação Zumbi, interpretando músicas registradas em sua discografia e também repertório ainda inédito. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (14), 21h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Stone Temple Pilots e Bush

Formadas nos anos 1990, época em que a cena grunge americana conquistou espaço, as bandas apresentam na cidade a Revolución Tour 2019, dividindo a mesma noite. A abertura fica por conta do grupo nacional Republica. Credicard Hall (5.292 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 5ª (14), 20h15 (abertura dos portões, 19h30). R$ 330/R$ 600. Cc.: todos. Cd.: todos.

The Mockers

Regis Damasceno, Clayton Martin e Rian Batista, do grupo Cidadão Instigado, e Pedro Pelotas, do Cachorro Grande, formaram a banda para tocar músicas dos Beatles. Neste show, eles interpretam músicas do lendário ‘Álbum Branco’ do quarteto inglês, gravado em 1968. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (14), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Brasil Music Summit

O evento voltado a profissionais da música também tem apresentações gratuitas de 30 minutos, que vão ocorrer entre o teatro e o palco externo. Hoje (8), nomes como Boogarins (20h10), Xênia França (20h50) e Céu (21h30) fazem shows. Drik Barbosa (18h40), Luedji Luna (19h20), Tássia Reis (20h40) e Karol Conka (21h20) mostram seus trabalhos no sábado (9). Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500,

Sumaré, 3065-4333. Hoje (8), 17h30; sáb. (9), 18h40. Grátis (reservar ingresso pelo site: www.sympla.com.br).

Música Clássica

O Barbeiro de Sevilha

O clássico de Gioachino Rossini abre a temporada de óperas do Teatro Municipal. A direção musical é de Roberto Minczuk e a cênica de Cleber Papa. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 5ª (14), 15, 16, 19, 20 e 21/2, 20h; 17/2, 18h. R$ 20/R$ 120 (esgotado). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Coral Paulistano

O grupo apresenta músicas de Pixinguinha, Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros compositores. Naomi Munakata rege. Teatro Municipal. Saguão (100 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Hoje (8), 12h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Coro Luther King

Abrindo a programação 2019 de concertos da série Cantador, Só Sei Cantar, o coro regido por Martinho Lutero Galati interpreta a trilogia coral ‘Lamento Sertanejo’. O sanfoneiro Lulinha Alencar participa. Auditório Ibirapuera. Foyer. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (8), sáb. (9) e dom. (10), 19h. Grátis.

Orquestra Acadêmica de São Paulo e Coral da Cidade

Sob regência do maestro Luciano Camargo, os grupos iniciam temporada interpretando a 9ª Sinfonia de Ludwig van Beethoven. Os solistas são Jessica Leão (soprano), Juliana Taino (mezzo-soprano), Eric Herrero (tenor) e Charles Miyazaki (barítono). Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 5ª (14), 15, 16 e 17/2, 21h. R$ 40/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp

Obras compostas por Strauss, Villa-Lobos e outros autores estão no programa do concerto, que antecipa turnê da orquestra à China. Marin Alsop é a regente da apresentação. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (8), 19h30. R$ 20 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.