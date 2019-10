Egberto Gismonti, Metá Metá e Curumin estão entre os shows desta sexta-feira (11/10)

Baleia

A banda carioca apresenta canções do projeto Coração Fantasma, iniciado em 2018, com um EP que traz três canções. No show, eles também apresentam músicas inéditas. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (11), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Carne Doce

O quarteto goiano, que se prepara para a sair em sua primeira turnê internacional, apresenta show da turnê ‘Tônus’, que traz músicas como ‘Comida Amarga’ e ‘Já Passou’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6 ª (11), 21h. R$ 12/R$ 40.Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Curumin canta Stevie Wonder

O cantor e instrumentista paulistano Luciano Curumin, acompanhado de banda, presta um tributo ao mestre da soul music. Entre as canções selecionadas, estão ‘Superstition’ e ‘Part Time Lover’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (11), 20h e 22h30. R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Egberto e Alexandre Gismonti

Dentro do Sesc Jazz, pai e filho apresentam o show ‘Em Família’ com duos de violão e piano, duos de violões e solos de cada um dos artistas. No roteiro, músicas como ‘Mestiço e Caboclo’ e ‘Dança das Cabeças’. Eles também se apresentam no Sesc Pompeia no sábado (12) e domingo. (13). Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. 6ª (11), 20h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Heavy Baile

O coletivo multimídia de funk faz uma apresentação em que mistura a batida do gênero com solos de dança. No roteiro, entre outras, estão ‘Só Joga’, ‘Linguada de Ouro’, ‘Berro’ e ‘Catuaba’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (11), 22h. R$ 30/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Josyara

A cantora e compositora baiana mostra, no formato voz e o violão, canções de seu segundo disco de carreira, ‘Mansa Fúria’, no qual mistura influências do sertão, litoral e metrópole. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (11) 21h30; sáb. (12), 19h30; dom. (13), 18h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Kard

O grupo sul-coreano, que faz sucesso com o chamado K-pop, vem pela quarta vez ao Brasil e traz a turnê ‘2019 Wild Kard Tour in Latin America’. Entre os sucessos do quarteto, estão músicas como ‘Oh Na Na’ e ‘Don’t Recall’. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (11), 20h. R$ 100/R$ 500. Cc.: todos. Cd.: todos.

María Toro & Chano Domínguez Quarteto

A flautista e o pianista espanhóis apresentam uma parceria inédita especialmente para o Sesc Jazz. Os dois tocam jazz flamenco, com influências galega e moura. A dupla também sem apresenta no domingo (13), no Sesc Guarulhos. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (11), 21h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcel Bontempi’s

O artista, representante da cena alternativa alemã de rock, após apresentar sua turnê pela Europa e Estados Unidos, vem pela primeira vez ao Brasil para mostrar um show com repertório rico em influências de hillbilly, arte vintage e rockabilly clássico. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. 6ª(11), 20h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Metá Metá

A banda, formada por Juçara Marçal, Thiago França e Kiko Dinucci mistura música africana e brasileira ao jazz e ao rock. No show, eles mostram repertório dos discos que lançaram, como o ‘MM3’, o mais recente. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª(11) e sáb. (12), 22h. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Racionais MC’s

Na passagem da turnê ‘Racionais 3 Décadas’ pela cidade, o grupo, liderado por Mano Brown, mostra com sucessos como ‘Diário de um Detento’, ‘Mágico de Oz’ e ‘Pânico na Zona Sul’. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6 ª(11) e sáb. (12), 23h30. R$ 80/R$ 300 (esgostado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Terri Lyne Carrington

A cantora e baterista americana faz show dentro do Sesc Jazz, acompanhada de banda, para apresentar seu novo álbum, ‘Waiting Game’, que traz reflexões sobre questões políticas atuais. Ela ainda faz show no Sesc Guarulhos no sábado (12). Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (11), 21h30. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Thiago Pethit

Ele apresenta o show baseado em seu quarto álbum, ‘Mal dos Trópicos – Queda e Ascensão de Orfeu da Consolação’, acompanhado de uma banda de oito músicos. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª. (11), 21h. R$ 9/R$ 30; Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vespas Mandarinas

O grupo apresenta um show exclusivo para o projeto Sexta Hot com versões do rock latino como ‘Mariposa Tecknicolor’,’Antes que você conte até dez’ e ‘Não sei o que fazer comigo’, além das músicas ‘Santa Sampa’ e ‘Cobra de Vidro’. O show terá participações de Lucas Silveira,Ciz Mendes e Bia Maria. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (11), 21h. R$ 9/R$30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.