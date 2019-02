Ed Sheeran, Bush e Stone Temple Pilots fazem shows em São Paulo nesta semana

4ª (13)

Ed Sheeran

O britânico volta ao Brasil com a turnê do álbum ‘Divide’, o mais vendido de 2017 em todo o mundo. Ele deve interpretar sucessos como ‘Shape of You’. Mike Rosenberg, mais conhecido como Passenger, abre a noite. De acordo com a publicação Pollstar, esta turnê de Sheeran foi a mais lucrativa do ano passado. Allianz Parque (45.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 4ª (13) e 5ª (14), 21h (abertura dos portões, 16h30; show de abertura, 19h45). R$ 650 (pista premium; 5ª, esgotado). Vendas pelo site: www.livepass.com.br

5ª (14)

Stone Temple Pilots e Bush

Formadas nos anos 1990, época em que a cena grunge americana conquistou espaço, as bandas apresentam na cidade a Revolución Tour 2019, dividindo a mesma noite. A abertura fica por conta do grupo nacional Republica. Credicard Hall (5.292 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 5ª (14), 20h15 (abertura dos portões, 19h30). R$ 330/R$ 600. Cc.: todos. Cd.: todos.