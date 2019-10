Ed Motta, Kamaal Williams e Sandy e Júnior são destaque entre os shows de sábado (12/10)

Ceumar

Ela celebra 20 anos de carreira com o novo álbum, ‘Espiral’. O trabalho traz novos parceiros, como Cesar Lacerda, que assina com ela a faixa que dá nome ao disco. Zeca Baleiro, que produziu seu primeiro disco, é convidado de domingo (13). A Orquestra Jovem Tom Jobim participa das duas apresentações. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (12) e Dom. (13), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todo

Ed Motta

O cantor e compositor apresenta o ‘Baile do Ed’ com a intenção de colocar o público para dançar com um repertório que tem músicas como ‘Baixo Rio’, ‘Entre e Ouça’, ‘Falso Milagre do Amor’, ‘You’re Supposed To’ e ‘Tema de Tarzan’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (12), 22h. R$ 80/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Egberto e Alexandre Gismonti

Revezando-se em performances de solos e duos, os dois músicos, que são pai e filho, estão na programação do Sesc Jazz. No show, eles apresentam, entre outras canções, clássicos do repertório de Egberto. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (12) 21h; dom. (13), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Febem

O rapper paulistano traz para o palco o seu primeiro trabalho, ‘Running’. O show conta com as participações de Nill e Yung Buda. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (12), 19h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Jaques e Paula Morelenbaum e Carlos Lyra

No show ‘Em Casa com Tom e Lyra’, eles apresentam músicas que fazem parte da história da bossa nova, como ‘Águas de março’, ‘Desafinado’, ‘Samba do Avião’ e ‘Sabiá’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Cc.: todos. Cd.: todos.

Josyara

A cantora e compositora baiana mostra, no formato voz e o violão, canções de seu segundo disco de carreira, ‘Mansa Fúria’, no qual mistura influências do sertão, litoral e metrópole. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sex. (11) 21h30; sáb. (12), 19h30; dom. (13), 18h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Kamaal Williams

O pianista britânico, ex-integrante da dupla Yussef Kamaal, apresenta trabalho solo em que mostra influência da cena eletrônica em seus trabalhos, como mostra as faixas do álbum ‘The Return’, base de seu show por aqui. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (12), 21h30; dom. (13), 18h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Racionais

Na passagem da turnê ‘Racionais 3 Décadas’ pela cidade, o grupo, liderado por Mano Brown, mostra com sucessos como ‘Diário de um Detento’, ‘Mágico de Oz’ e ‘Pânico na Zona Sul’. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sex. (11) e sáb. (12), 23h30. R$ 80/R$ 230 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sandy & Júnior

Os irmãos, que apresentam a turnê “Nossa História’, voltam à cidade para mostrar os hits que marcaram toda uma geração. São músicas como ‘Imortal’. ‘Eu Acho que Pirei’ e ‘A Lenda’. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca. Sáb. (12) e dom. (13), 20h. R$ 190/R$ 460 (esgotado).

O Terço

De volta com a sua formação original, a banda apresenta na íntegra o álbum ‘Criaturas da Noite’, lançado em 1974. O disco é considerado um dos mais importantes do rock nacional. Sesc Santo André. Teatro (303 lug.). R. Tamarutaca, 302, V. Guiomar, 4469-1200. Sáb. (12), 20h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Terri Lyne Carrington

Dentro da programação do Sesc Jazz, a artista americana apresenta, acompanhada de banda, músicas do álbum ‘Waiting Game’, que ela lançará no mês de novembro. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Sáb. (12), 20h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.