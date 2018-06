Dupla de DJs Goldfish e mineiro KVSH agitam festa eletrônica em São Paulo; confira outras dicas

+ A nova edição da festa de eletrônica Music Motion recebe a dupla de DJs Goldfish, que aposta em elementos do jazz e da música africana com instrumentos como flauta e teclado. KVSH, Pontifexx e RDT completam a programação. Hotel Unique. Av. Brig. Luís Antônio, 4.700, Jd. Paulista. Hoje (22), 22h. R$ 350/R$ 500. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Arena Nº1 Brahma

Vários telões e um palco estarão no Vale do Anhangabaú, com exibição de jogos e shows. Nesta 6ª (22), a dupla de DJs JetLag se apresenta no local; em 27/6, é a vez do grupo Jeito Moleque. Vale do Anhangabaú, s/nº, Centro. Dom. (17), 12h/20h; 22/6, 8h/16h; 27/6, 12h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/ArenaBr

Arraiá do Monobloco

A festa chega a São Paulo com mais de cem batuqueiros. Em meio a decoração temática, quadrilha, brincadeiras e barracas típicas, o grupo incorpora várias sonoridades à sua festa junina. Composições como o forró ‘Esperando na Janela’ estarão ao lado de clássicos que animam o público dos shows da trupe, caso de ‘Vou Deixar’. Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (23), 22h. R$ 80/R$ 100. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Budweiser Basement

O evento ocupa um galpão com transmissão dos jogos em telões com visão 360°, festas, estúdio de tatuagem e barbearia. Com programação em várias datas, o espaço abre mais cedo nos dias de jogos do Brasil – hoje (22), com nova edição da festa Beat Russia, o local abre às 8h. Sábado (23) é a vez da Batekoo, das 22h às 5h. No domingo (24), com entrada gratuita até 14h (inscrições pelo email: concierge@haute.com.br), o projeto recebe o Bud & Barbecue, que reúne chefs especializados em carnes, com preços entre R$ 25 e R$ 30, ao som do selo Jazz nos Fundos. R. Dr. Móises Kahan, 191, Barra Funda. R$ 40/R$ 80. Até 15/7. Vendas pelo site: bit.ly/BudBas

NINA

A edição homenageia os hits de Beyoncé e do grupo Destiny’s Child, além de uma seleção com o melhor do R&B e hip-hop. Casa da Luz. R. Mauá, 512, Centro, 3326-7274. Sáb. (23), 23h30/6h30. R$ 20/R$ 30. Inf.: bit.ly/BeyNina

