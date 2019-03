‘Dumbo’ e ‘Gloria Bell’ estreiam esta semana nos cinemas paulistanos; acesse a programação

Gloria Bell

(EUA/2019, 101 min.) – Romance. Dir. Sebastián Lelio. Com Julianne Moore. Uma mulher de 50 anos ocupa suas noites buscando amor em boates para adultos solteiros em Los Angeles, até se apaixonar por Arnold. Confira salas e horários de exibição

António Um Dois Três

(Portugal-Brasil/2019, 95 min.) – Drama. Dir. Leonardo Mouramateus. Com Mauro Soares. Em Lisboa, António foge de casa após o pai ter descoberto que ele abandonou a faculdade. Na casa de uma ex-namorada encontra refúgio e conhece Débora, com quem se envolve. Confira salas e horários de exibição

Dumbo

(EUA/2019, 112 min.) – Aventura. Dir. Tim Burton. Com Colin Farrell. Uma ex-estrela de circo retorna da guerra e, com seus filhos, passa a cuidar de um elefante recém-nascido, motivo de piada por ter orelhas gigantes. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Happy Hour – Verdades e Consequências

(Brasil-Argentina/2019, 114 min.) – Comédia. Dir. Eduardo Albergaria. Com Letícia Sabatella. Após um acidente, Horácio muda sua perspectiva de vida e decide confessar para sua esposa, Vera, que deseja ter relações com outras pessoas. Confira salas e horários de exibição

Inezita

(Brasil/2019, 85 min.) – Documentário. Dir. Hélio Goldsztejn. Com Inezita Barroso. Um dos grandes expoentes da música popular brasileira, Inezita teve que romper com preconceitos que excluíam as mulheres da cena musical do País. Confira salas e horários de exibição

Minha Obra-prima

(Mi Obra Maestra, Argentina /2018, 104 min.) – Comédia. Dir. Gastón Duprat. Com Guillermo Francella. Arturo, um negociante de arte sem escrúpulos, desenvolve um plano com seu amigo Renzo para se dar bem no mundo da arte. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

A Rebelião

(Captive State, EUA/2019, 109 min.) – Suspense. Dir. Rupert Wyatt. Com Vera Farmiga. Quase uma década após uma invasão alienígena no planeta, os dois lados do conflito habitam um bairro de Chicago. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

The Cleaners

(Alemanha-Brasil/2018, 95 min) – Documentário. Dir. Hans Block, Moritz Riesewieck. Filme sobre o submundo da internet e os responsáveis pelo seu conteúdo. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Uma Viagem Inesperada

(Viaje Inesperado, Argentina/2018, 86 min) – Drama. Dir. Juan José Jusid. Com Pablo Rago. Pablo trabalha como responsável pela criação de uma nova plataforma de petróleo no Rio de Janeiro. Quando seu filho passa por problemas, ele retorna ao país natal, na Argentina. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Vox Lux – O Preço da Fama

(Vox Lux, EUA/2019, 115 min.) – Drama. Dir. Brady Corbet. Com Natalie Portman. Em 1999, Celeste sobrevive a uma violenta tragédia. Após cantar em uma cerimônia, ela se transforma em uma popstar com a ajuda de sua irmã e um empresário. 16 anos. Confira salas e horários de exibição