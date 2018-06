Duas sugestões de quitutes para repor as energias durante o carnaval paulistano

+ Localizada em meio ao burburinho carnavalesco, a Bologna é uma boa parada para aplacar a fome. A casa é um misto de padaria, rotisseria, restaurante e confeitaria, com um cardápio amplo que traz desde salgados até pizzas. Entre os destaques para uma refeição rápida estão a ‘Coxa Creme’ (R$ 10,50), o ‘Camarão Rosa Empanado’ (R$ 16,90; foto) e o sanduíche de pernil (R$ 18,55). R. Augusta, 379, Consolação, 3256-1108. 24h (fecha 2ª, 0h/6h).

+ O ‘Combo Cura Ressaca’ (R$ 34,90; foto) é a sugestão da Padaria da Esquina para os foliões. A pedida inclui suco funcional, pão na chapa, ovos mexidos e iogurte com frutas. Na simpática casa do chef português Vítor Sobral, o combo será servido durante todo o dia, de hoje (9) até a Quarta-feira de Cinzas (14). A quem preferir, há ainda sanduíches, pratos e, claro, os clássicos da confeitaria lusitana. Al. Campinas, 1.630, Jd. Paulista, 2387-0149. 7h/22h.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Um Coffee Co.

O espaço clean e charmoso pertence a coreanos, que também exportam o café cultivado na fazenda da família em Minas Gerais. O cardápio é convidativo e tem vários quitutes para harmonizar com o expresso (R$ 5,50) ou com o ótimo café coado (R$ 10, para dois), como croissant (R$ 8,50), bolo de castanhas (R$ 10, com sorvete) e ‘combos’, como o que combina pão de queijo da Canastra, geleia e requeijão, mais café da casa, por R$ 13. R. Júlio Conceição, 553, Bom Retiro, 3229-3988. 8h/17h (sáb., 9h/17h; fecha dom.). Fecha 2ª (12) e 3ª (13). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Chocolates Marghi

Nesta simpática casa na região de Interlagos, você encontra biscoitos caseiros que derretem na boca, chocolates especiais, feitos com matéria-prima belga, e delicadas trufas. O quilo dos bombons custa R$ 240. Não saia de lá sem os biscoitinhos de amêndoas (R$ 19, 200 g) e o ótimo marzipã (R$ 16, 50 g). R. Nossa Senhora do Outeiro, 537, Interlagos, 5666-0877. 9h/16h50 (sáb., 9h30/15h; fecha dom. e fer.). Fecha de 2ª (12) a 4ª (14). Cc.: todos. Cd.: todos.

Stefan Behar Sucré

A enorme barra dourada é uma das estrelas na vitrine. À base de chocolate ao leite, vem recheada com mais de um quilo de Nutella (R$ 196). Já as barras de chocolate, em versões como 70% cacau ou caramelo com flor de sal, custam R$ 36, cada. Outras especialidades são o bolo de mel orgânico (R$ 280, 2 quilos) e as compoteiras de cerâmica, recheadas com doce de colher, como goiabada ou doce de leite (R$ 360/R$ 436). Shopping Iguatemi. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, térreo, Jd. Paulistano, 3082-7090. 10h/22h (dom., 14h/20h). 3ª (13), 14h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias



Favos D’Mel

Não deixe escapar a boa e velha receita da família: o bolo de pamonha (R$ 29,90, o quilo). A massa cremosa é feita a partir de milho ralado. Outra boa receita é o bolo de fubá com goiabada (R$ 27,90, o quilo). O cappuccino (R$ 6,50) faz boa companhia aos quitutes e à minibroa (R$ 30, o quilo). R. Reims, 594, Jd das Laranjeiras, 3951-6090. 6h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.



A Trigueira

Os pães de fermentação natural são a maioria no balcão. Entre eles, estão as baguetes multigrãos, com sete grãos (R$ 37, o quilo), e de centeio, nozes e passas (R$ 36, o quilo). Também serve bons sanduíches, como o panino que leva recheio de salame espanhol e queijo emental (R$ 39), acompanhado de salada ou fritas. A casa ainda prepara sorvetes, como o de iogurte com amarena (R$ 85, o quilo). Diariamente, monta bufê de café da manhã (R$ 40,90), das 7h às 13h. R. Demóstenes, 805, Campo Belo, 5531-7158. 6h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados



Rancho da Empada

A unidade serve 23 sabores de empadinhas salgadas e sete doces. Destaque para a de camarão (R$ 7,50) e a de bacalhau (R$ 7,50). Entre as opções doces, fique com as de beijinho, chocolate e doce de leite com coco (R$ 7, cada). Além das empadas, há salgados como o bolinho de bacalhau (R$ 9,50) e a coxinha de camarão (R$ 17). R. Sena Madureira, 557, V. Clementino, 5904-7650. 9h/23h30 (dom., 11h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches



Bike Burguer

Na pequena hamburgueria, o clima é despojado. Com bicicletário na calçada, a casa tem um único balcão para ser compartilhado. Da cozinha à mostra saem hambúrgueres artesanais. Entre as seis opções, estão os tradicionais cheese burguer (R$ 14) e cheese salada (R$ 15). Há também uma boa versão vegetariana, o ‘Veggie Burguer’ (R$ 20), com hambúrguer de legumes de receita exclusiva. Para incrementar os sanduíches, há adicionais como cheddar e bacon (R$ 3, cada). R. Martim Francisco, 162, V. Buarque, 99389-9393. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 17h/23h). Cc.: não aceita. Cd.: todos.



Souk Burger

Na lanchonete de Tarik Bechara Leal, neto de libaneses, o que surge entre as fatias de pão são especialidades do Oriente Médio. Na prática: o quibe, a kafta e o babaganuche são os recheios dos sanduíches. O ‘Souk Burger’ (R$ 28), por exemplo, leva um quibe feito de angus moído com trigo e especiarias, além de cebola caramelizada, tabule e maionese de tahine. No ‘Babaganuche’ (R$ 29), opção vegetariana, a pasta de berinjela com cebolas faz as vezes da carne, e é acompanhada de tomate confit e queijo de cabra. Para acompanhar, batatas rústicas com maionese de zaatar (R$ 18,90). R. Mateus Grou, 182, Pinheiros, 3062-4674. 12h/15h e 18h/23h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h; fecha 2ª). 2ª (12) e 3ª (13), 12h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Dona Nuvem

A lojinha colorida vende sorvete na casquinha envolta por algodão-doce. O cliente faz a combinação. Escolhe o sabor do sorvete tipo soft (chocolate, baunilha, misto ou os especiais da semana, como o de melancia feito 100% com a fruta), uma calda e dois toppings, como pipoca caramelada, flocos crocantes e confete (R$ 12/R$ 18). Vale pela brincadeira. R. Augusta, 1.524, lojas 12 e 15, Jd. Paulista, 3141-1856. 12h/20h (sáb., 13h/20h; dom., 14h/19h; fecha 2ª). Fecha de sáb. (10) a 3ª (13). Cc.: A, E, M e V. Cd.: todos.

Stuppendo

A gelateria de Eduardo Guedes segue a receita italiana de sorvete. São mais de 30 sabores em exposição feitos com frutas frescas e ingredientes orgânicos, como o bem-casado, que é campeão de pedidos. Outras versões que se revezam nas cubas são de chocolate com fava tonka, jabuticaba, laranja kinkan e melancia com hortelã (R$ 14/R$ 17). R. Canário, 1.321, Indianópolis, 5093-2967. 12h30/21h (6ª a dom., 12h30/22h; 2ª, 12h30/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.