Duas novas casas surgem na cidade com a proposta de servir sucos e comidinhas saudáveis

Despojado e pequenino, o novo Tropics Juice Bar se junta à farta oferta de Pinheiros servindo ótimos sucos e smoothies ao lado de uma seleção enxuta de sanduíches, tostadas e saladas, para comer lá mesmo, nas poucas mesas, ou levar. O refrescante ‘Lemonage’ (R$14), por exemplo, combina limão, gengibre, curcuma e agave orgânico. Já o suco ‘Pura Vida’ (R$ 16) leva couve, grama do trigo, hortelã, abacaxi, limão, maçã verde e gengibre. Também dá para fazer a própria combinação de frutas e ingredientes, como cacau, matchá e linhaça. Dos smoothies, o ‘Popeye Punch’ (R$ 16) vem com banana, kiwi, espinafre e spirulina. Na ala dos sanduíches, o de ovo orgânico e avocado (R$ 20,80) – leve e saboroso – vem com pão de miga preto, alface e tomate. Para fechar com um docinho, tem brownie de cacau e beterraba (R$ 9). R. dos Pinheiros, 248A, Pinheiros. 10h/20h (dom., 9h/17h). Inf.: bit.ly/tjbar

Dos mesmos donos da Tea Connection, o Inside segue a tendência de autosserviço, com um balcão abastecido com sucos, iogurte com granola, doces e uma estação quente, com sanduíches e pratos prontos e embalados, a exemplo ‘Wok Noodle Thai’ (R$ 35), macarrão de arroz com cogumelos e legumes no molho thai, e do wrap de frango e queijo (R$ 27). Destaque para os chás gelados batidos com frutas frescas, como o delicioso ‘Lima Thai’ (R$ 13,50), com chá almond toffee, maracujá, limão e xarope de amêndoas e avelãs; e o ‘Berry Honey’ (R$ 13,50), à base de chá de blueberries, frutas vermelhas, limão e mel. R. Oscar Freire, 646, Jd. Paulista, 3477-7091. 9h/23h30 (6ª e sáb., 9h/0h; dom. e 2ª, 9h/23h).