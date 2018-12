Duas mostras na Pinacoteca estão entre as inaugurações da semana

A Pinacoteca recebe duas novas exposições no primeiro andar de seu edifício. Até 4/3/2019, a mostra ‘Rosana Paulino: A Costura da Memória’ percorre 25 anos da produção da paulista, encerrando o ano dedicado às artistas mulheres no museu. Com curadoria de Valéria Piccoli e Pedro Nery, trata-se da primeira retrospectiva de Rosana, na qual são exibidas mais de 140 obras que revelam uma de suas marcas principais – a abordagem crítica de temas sociais, étnicos e de gênero.

Entre os destaques, a série ‘Bastidores’ (foto), realizada em diferentes suportes, busca escancarar o ‘silenciamento’ de mulheres negras, que aparecem com olhos, bocas e gargantas costurados. Conhecida por suas instalações e gravuras, a artista tem também exibidos desenhos que revelam sua fascinação pela ciência e pelos ciclos da vida.

E, até 25/2/2019, a exposição ‘Trabalho de Artista: Imagem e Autoimagem (1826-1929)’ reúne 120 obras de 33 artistas cujas produções revelam a preocupação com a legitimação do trabalho do artista no Brasil. Na seleção, Benedito Calixto, Almeida Júnior, Georgina de Albuquerque, Regina Veiga e Arthur Timótheo da Costa são alguns dos nomes que marcaram o período de formação do sistema artístico moderno do País.

ONDE: Pça. da Luz, 2, metrô Luz, 3324-1000. QUANDO: Inauguração: sáb. (8), 11h. 10h/18h (fecha 3ª). QUANTO: R$ 6 (sáb., grátis).

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Allann Seabra

Entre pinturas, gravuras e fotografias, ‘Sudário’ reúne obras em que o artista dispensa instrumentos tradicionais, marcando o suporte com o rastro de seu próprio corpo. Bianca Boeckel Galeria. R. Domingos Leme, 73, V. Nova Conceição, 2691-1190. Inauguração: 6ª (7). 5ª a sáb., 12h/19h (2ª a 4ª, mediante agendamento pelo e-mail contato@biancaboeckel galeria.com). Até 23/2/2019.

Espanha 1975-1985. A Cultura Alternativa da Transição Democrática

A exposição celebra os 40 anos da constituição espanhola, destacando o movimento cultural La Movida, ligado ao período de redemocratização do país. São exibidos itens como fotografias da Agencia EFE e cartazes de filmes de Almodóvar sobre aquela geração. Instituto Cervantes. Av. Paulista, 2.439, metrô Paulista, 3504-1000. Inauguração: 4ª (12). 10h/21h (sáb., 10h/ 14h; fecha dom.). Grátis. Até 25/1/2019.

Luisa Malzoni

Sob curadoria de Ian Duarte Lucas, a mostra ‘Olho d’Água’ reúne 30 obras ligadas ao tema da memória, produzidas com técnicas de impressão artesanais do século 19. Verve Galeria. R. Lisboa, 285, Jd. Paulista, 2737-1249. Inauguração: 4ª (12). 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 2/2/2019.

Olhares Revelados

Com curadoria de Silvio Pinhatti, a mostra aborda a busca pelo sentido da imagem no fazer fotográfico. São exibidas obras de Andrea Fiamenghi, Eidi Feldon, Gil Reno, Lucila de Ávila Castilho, Paulo Behar, Pedro Sampaio e Tuca Reinés. Museu Afro Brasil. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Parque Ibirapuera, Portão 10, 3320-8900. Inauguração: dom. (9). 10h/18h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 17/1/2019.

Ricardo Basbaum

Basbaum participa do projeto 1:1, em que a Galeria Jaqueline Martins convida um artista para conceber um trabalho que ocupe uma sala da galeria e um segundo estabelecimento no bairro Vila Buarque. Ele optou por relacionar o espaço expositivo com uma série de espaços domésticos que variam ao longo da mostra, e o vínculo é estabelecido por um sistema de câmeras que transmite imagens dos locais em tempo real de um para outro. O equipamento foca um objeto criado pelo artista, que é duplicado e colocado em cada um dos ambientes, onde os usuários dos locais podem manuseá-lo. R. Dr. Cesário Mota Junior, 433, V. Buarque, 2628-1943. Inauguração: 3ª (11). 10h/19h (sáb., 12h/ 17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 1º/3/2019.