Drinques natalinos estão entre as dicas de bares em São Paulo

+ O Caulí Bar tem o ‘Santa Eggnog’ (R$ 32; foto à dir.), feito com bourbon, noz moscada e espuma de amêndoas, em uma caneca que tem formato de Papai Noel. O drinque será servido até o dia 21/12. R. Joaquim Antunes, 248, Jd. Paulistano, 3197-5838. 17h/2h30 (2ª, 18h/0h; 3ª, 18h/1h; 4ª, 18h/1h30; 5ª, 18h/2h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Criado por Marcos Felix, o Fortunato Bar serve o ‘Clericot de Frutas Cristalizadas’ (R$ 30), feito com vinho branco, licor de laranja e frutas cristalizadas. A novidade fará parte do cardápio até o dia 24/12. R. Joaquim Távora, 1.356, V. Mariana, 4680-2966. 17h/23h30 (sáb. e dom., 12h/23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Elaborado pelo bartender Spencer Amereno, o drinque especial do Frank Bar é o ‘Santa Claus Is Back to Town’ (R$ 39). A receita leva vinho Marsala Secco, acerola, hibisco, licor de flor de sabugueiro e grapefruit. O drinque fica no menu até o dia 21/12. R. São Carlos do Pinhal, 424, Bela Vista, 3145-8000. 18h/1h (5ª a sáb., 18h/2h). Cc.: todos. Cd.: todos.

NOVOS

Standard Pub

Música ao vivo e cerveja conduzem as noites do local, aberto em setembro. Nas torneiras, há oito opções de chope, como Heineken (R$ 16, o pint), London Pride (R$ 29, o pint) e Guinness (R$ 32, o pint). No cardápio, há sanduíches e porções, como nuggets de leitão com maionese de erva-doce e limão (R$ 25) e ‘Búfalo Wings à Moda Asiática’ (R$ 35), coxinhas de frango com pimenta, mel, gergelim e amendoim. R. Quintana, 755, Cidade Monções, 5505-3445. 11h30/ 4h (11h30/2h; fecha dom.). Couv. art.: R$ 15/ R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Tatu Bola

No salão espaçoso são servidos vários tipos de caipirinha (R$ 25/R$ 28), como a de rapadura com limão. Elas são servidas em simpáticos potes de conserva, que o barman usa para misturar os drinques. As cervejas de garrafa vêm bem geladas (R$ 16, Brahma, Original e Budweiser) e a porção de ‘Mix da Churrasqueira’ (R$ 114,90, para três pessoas) é servida com frango, picanha, batata rústica e linguiça toscana. R. Clodomiro Amazonas, 202, Itaim Bibi, 2539-9071. 17h30/1h (sáb., 14h/1h; 2ª e 3ª, 18h/1h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

JAPONÊS

Izakaya Issa

As sugestões da casa são a porção de ‘Takoyaki’ (R$ 42), bolinho de polvo, e o ‘Sara Udon’ (R$ 55), macarrão com legumes e frutos do mar. Para beber, há uma boa variedade de saquês (a partir de R$ 38) e cerveja Original (R$ 15). R. Barão de Iguape, 89, Liberdade, 3208-8819. 18h30/23h (sáb. e dom., 11h30/ 15h30 e 18h/23h). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

PARA COMER

Bar do Caldo

Apesar do nome, o bar só serve três opções de caldos: feijão (R$ 15), mocotó (R$ 18) e fava (R$ 18). O forte da casa são os pratos inspirados na culinária nordestina, como o sarapatel com farofa e pão (R$ 25) e a carne-seca com mandioca, farofa e pão (R$ 45). Todos os dias tem baião de dois (R$ 50, para duas pessoas). Para acompanhar, peça a caipirinha de limão com cachaça Kariri e mel (R$12/R$ 25). R. Judith Zumkeller, 152, Mandaqui, 2203-5475. 10h/22h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd:. todos.

VARIADOS

Enoteca Saint Vin Saint

A casa da sommelière Lis Cereja funciona como enoteca, bistrô e bar. O cardápio é sazonal e composto somente por alimentos orgânicos. Porém, o clássico da casa é o cordeiro (R$ 65). Também tem uma carta de vinhos 100% orgânicos, biodinâmicos ou naturais para acompanhar. R. Prof. Atílio Innocenti, 811, V. N. Conceição, 3846-0384. 19h/0h (sáb., 11h/16h e 20/0h; fecha dom.). Couv. art.: R$ 16/R$ 22. Cc.: todos. Cd.: todos.

Trabuca Bar

O bar serve lanches como o ‘Traburguer’ (R$ 28), com dois hambúrgueres, queijo cheddar e fritas. Entre os petiscos, tem o ‘Bolinho Trabuca’ (R$ 24, 7 unid.), com recheio cremoso de carne de panela. Enquanto espera por uma das disputadas mesas, não deixe de provar os drinques da casa, como o ‘Beet Flower Tonic’ (R$ 36), feito com gim Tanqueray, água tônica, soda limonada, vermute artesanal de beterraba e xarope de flor de salgueiro. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.444, Itaim Bibi, 3044-7060. 18h/2h (3ª, 18h/0h; 4ª, 18h/1h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADA

Baile da Massa Real

Na última edição do ano, a festa baiana toca clássicos de nomes como Gilberto Gil, Novos Baianos e Chiclete com Banana. Fabrique Club. R. Barra Funda, 1.071, Barra Funda, 99874-4062. Sáb. (14), 23h59/5h. R$ 30/R$ 50. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Chá da Alice São Paulo

A festa carioca faz a última edição do ano com os DJs Thiago Carrara, Leiloca Pantoja e Ciro, que alternam sucessos do pop atual e clássicos dos anos 1990 e 2000. Via Matarazzo. Av. Francisco Matarazzo, 764, Água Branca, 3868-4442. Sáb. (14), 23h59/6h. R$35/R$ 50. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Mandíbula 5 Anos

A festa celebra o aniversário do bar instalado na Galeria Metrópole (Av. São Luís, 187). Nomes como KL Jay, Tauí e Giu Viscardi tomam conta do som, com música brasileira, jamaicana, latina, funk e soul. R. Líbero Badaró, 605, Centro. Sáb. (14), 19h/6h. R$ 20/R$ 40. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Pop & Wave

A matinê é comandada pelos DJs Alex Bonaccio, Alessandra Garanci e Marcio Vaez. No set list, o melhor do pop rock nacional dos anos 1980 e 1990. Laundry Deluxe. R. da Consolação, 2.937, Cerqueira César, 2894-4084. Sáb. (14), 18h/2h. Grátis.

Red Bull Presents – Abantu

A festa celebra oito anos do selo Selvagem, que mistura gêneros africanos com vertentes da eletrônica. O line-up será composto por nomes como Lakuti, Okapi e Badsista. Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Hoje (13), 22h/7h. R$ 30/R$ 50. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Sintonia

Fundada pelo DJ KL Jay, a festa de black music é comandada pelos residentes Ajamy, Marco, Will e o próprio KL Jay na pista do Alberta #3. Alberta #3. Av. São Luís, 272, República, 3214-5256. 5ª (19), 20h/2h. R$ 10/R$ 20.