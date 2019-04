Dia do Café: seis drinques para provar em São Paulo

Para comemorar o Dia do Café, uma seleção de bebidas para provar em cafeterias paulistanas, além do bom cafezinho expresso ou coado.

O drinque ‘Orange Coffee’ (R$ 12; foto) é uma das criações da rede Sterna Café, preparado com suco de laranja, café expresso, açúcar mascavo e gelo. R. Áurea, 409, V. Mariana, 2935-0409.

Com ambiente moderninho, o Santo Grão também usa o café expresso na composição de outras bebidas. Um exemplo é o ‘Café Martini’ (R$ 26; foto), que leva também vodca e licor de café. R. Oscar Freire, 413, Cerqueira César, 3062-9294.

Localizado no mezanino do MAC USP, o Vista Café aposta em receitas especiais como a do ‘Espresso Tônica’ (foto), com limão, gelo, tônica, e café expresso. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 97382-7261.

A novidade na rede Il Barista é o ‘Gin Bossa’ (R$ 27; foto), drinque feito com Gin Amazzoni, suco de lima, soda tônica e ramos de alecrim para aromatizar. R. Dr. Mário Ferraz, 414, Itaim Bibi, 3297-7131.

No charmoso Bendito Café, a carta é ampla e traz uma série de coquetéis alcoólicos com café, como o ‘Baileys Coffee’ (R$ 30) e o ‘Espresso Tônica’. Outras boas pedidas são o ‘Cold Brew Artesanal’ (R$ 12) e o ‘Café Gelado do Chef Edu’, à base de café, gelo, mel, especiarias e creme de leite (R$ 16; foto), para quem prefere algo mais doce. R. Bela Cintra, 2.023, Jd. Paulista, 2729-3510.

Entre as melhores cafeterias da cidade, a Um Coffee Co. sugere o ‘Coffee Cycle’ (R$ 23,50), com gim, água tônica, Cointreau, limão, xarope de cascara e uma rodela de laranja caramelizada. Outra pedida, o ‘Irish Cold Coffee’ (R$ 19) é feito com o Cold Brew da casa, espuma, uísque e açúcar mascavo. No domingo (14), a loja terá uma degustação dirigida (cupping), das 14h às 16h, conduzida pela equipe de baristas da casa. São apenas 20 vagas. Inscrições pelo e-mail: midori@umcoffeeco.com.br. R. Paes Leme, 215, Pinheiros, 3473-0149.